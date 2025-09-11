Avalaunch (XAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3009. Per pastarąsias 24 valandas XAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2805 iki aukščiausios $ 0.3048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAVA kaina yra $ 20.19698708165188, o žemiausia – $ 0.1386760254658109.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Avalaunch (XAVA) rinkos informacija
Dabartinė Avalaunch rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.38K. XAVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.09M
Avalaunch (XAVA) kainos istorija USD
Stebėkite Avalaunch kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000996
-0.33%
30 dienų
$ +0.0297
+10.95%
60 dienų
$ +0.022
+7.88%
90 dienų
$ +0.0888
+41.86%
Avalaunch kainos pokytis šiandien
Šiandien XAVA užfiksuotas $ -0.000996 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Avalaunch 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0297 (+10.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Avalaunch 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XAVA rodiklis pasikeitė $ +0.022 (+7.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Avalaunch 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0888 (+41.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalaunch (XAVA) pokyčius?
Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.
Avalaunch galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalaunch investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalaunch mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalaunch, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Avalaunch kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Avalaunch (XAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalaunch (XAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalaunch prognozes.
Supratimas apie Avalaunch (XAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Avalaunch (XAVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Avalaunch? Viskas paprasta ir patogu! Avalaunch lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
