Avalaunch logotipas

Avalaunch kaina(XAVA)

$0.3008
-0.33%1D
Avalaunch (XAVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:37(UTC+8)

Avalaunch (XAVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.43%

-0.33%

+16.62%

+16.62%

Avalaunch (XAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3009. Per pastarąsias 24 valandas XAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2805 iki aukščiausios $ 0.3048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAVA kaina yra $ 20.19698708165188, o žemiausia – $ 0.1386760254658109.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Avalaunch (XAVA) rinkos informacija

No.3828

0.00%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Avalaunch rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.38K. XAVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.09M

Avalaunch (XAVA) kainos istorija USD

Stebėkite Avalaunch kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000996-0.33%
30 dienų$ +0.0297+10.95%
60 dienų$ +0.022+7.88%
90 dienų$ +0.0888+41.86%
Avalaunch kainos pokytis šiandien

Šiandien XAVA užfiksuotas $ -0.000996 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Avalaunch 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0297 (+10.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Avalaunch 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XAVA rodiklis pasikeitė $ +0.022 (+7.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Avalaunch 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0888 (+41.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalaunch (XAVA) pokyčius?

Peržiūrėkite Avalaunch kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalaunch investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalaunch mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalaunch, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Avalaunch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Avalaunch (XAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalaunch (XAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalaunch prognozes.

Peržiūrėkite Avalaunch kainos prognozę dabar!

Avalaunch (XAVA) Tokenomika

Supratimas apie Avalaunch (XAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Avalaunch (XAVA)

Ieškote, kaip nusipirkti Avalaunch? Viskas paprasta ir patogu! Avalaunch lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Avalaunch išteklius

Išsamesnei Avalaunch analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Avalaunch svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Avalaunch

Kiek Avalaunch(XAVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XAVA kaina USD valiuta yra 0.3009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XAVA į USD kaina?
Dabartinė XAVA kaina USD valiuta yra $ 0.3009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Avalaunch rinkos kapitalizacija?
XAVA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XAVA apyvartoje?
XAVA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XAVA kaina?
XAVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.19698708165188USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XAVA kaina?
XAVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1386760254658109USD.
Kokia yra XAVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XAVA yra $ 66.38KUSD.
Ar XAVA kaina šiais metais kils?
XAVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XAVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Avalaunch (XAVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
