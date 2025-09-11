Waltonchain Autonomy (WTA) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
24 val. žemiausia
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24 val. aukščiausia
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
--
----
--
----
0.00%
+0.75%
+0.75%
+0.75%
Waltonchain Autonomy (WTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00012. Per pastarąsias 24 valandas WTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001191 iki aukščiausios $ 0.00012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Waltonchain Autonomy (WTA) rinkos informacija
--
----
$ 1.77
$ 1.77$ 1.77
$ 60.00K
$ 60.00K$ 60.00K
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
WTA
Dabartinė Waltonchain Autonomy rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.77. WTA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.00K
Waltonchain Autonomy (WTA) kainos istorija USD
Stebėkite Waltonchain Autonomy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000893
+0.75%
30 dienų
$ +0.0000009
+0.75%
60 dienų
$ -0.0001198
-49.96%
90 dienų
$ -0.0002703
-69.26%
Waltonchain Autonomy kainos pokytis šiandien
Šiandien WTA užfiksuotas $ +0.000000893 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Waltonchain Autonomy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000009 (+0.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Waltonchain Autonomy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WTA rodiklis pasikeitė $ -0.0001198 (-49.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Waltonchain Autonomy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002703 (-69.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Waltonchain Autonomy (WTA) pokyčius?
WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.
Waltonchain Autonomy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Waltonchain Autonomy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Waltonchain Autonomy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Waltonchain Autonomy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Waltonchain Autonomy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Waltonchain Autonomy (WTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waltonchain Autonomy (WTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waltonchain Autonomy prognozes.
Supratimas apie Waltonchain Autonomy (WTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Waltonchain Autonomy (WTA)
Ieškote, kaip nusipirkti Waltonchain Autonomy? Viskas paprasta ir patogu! Waltonchain Autonomy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.