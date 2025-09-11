Daugiau apie WTA

Waltonchain Autonomy kaina(WTA)

$0.00012
$0.00012$0.00012
+0.75%1D
Waltonchain Autonomy (WTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:56(UTC+8)

Waltonchain Autonomy (WTA) kainos informacija (USD)

$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

--
----

--
----

0.00%

+0.75%

+0.75%

+0.75%

Waltonchain Autonomy (WTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00012. Per pastarąsias 24 valandas WTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001191 iki aukščiausios $ 0.00012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Waltonchain Autonomy (WTA) rinkos informacija

--
----

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 60.00K
$ 60.00K$ 60.00K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

WTA

Dabartinė Waltonchain Autonomy rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.77. WTA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.00K

Waltonchain Autonomy (WTA) kainos istorija USD

Stebėkite Waltonchain Autonomy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000893+0.75%
30 dienų$ +0.0000009+0.75%
60 dienų$ -0.0001198-49.96%
90 dienų$ -0.0002703-69.26%
Waltonchain Autonomy kainos pokytis šiandien

Šiandien WTA užfiksuotas $ +0.000000893 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Waltonchain Autonomy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000009 (+0.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Waltonchain Autonomy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WTA rodiklis pasikeitė $ -0.0001198 (-49.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Waltonchain Autonomy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002703 (-69.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Waltonchain Autonomy (WTA) pokyčius?

Peržiūrėkite Waltonchain Autonomy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Waltonchain Autonomy (WTA)

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.

Waltonchain Autonomy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Waltonchain Autonomy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti WTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Waltonchain Autonomy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Waltonchain Autonomy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Waltonchain Autonomy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Waltonchain Autonomy (WTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waltonchain Autonomy (WTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waltonchain Autonomy prognozes.

Peržiūrėkite Waltonchain Autonomy kainos prognozę dabar!

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomika

Supratimas apie Waltonchain Autonomy (WTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Waltonchain Autonomy (WTA)

Ieškote, kaip nusipirkti Waltonchain Autonomy? Viskas paprasta ir patogu! Waltonchain Autonomy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WTA į vietos valiutas

1 Waltonchain Autonomy(WTA) į VND
3.1578
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į AUD
A$0.0001812
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į GBP
0.0000876
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į EUR
0.000102
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į USD
$0.00012
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į MYR
RM0.0005064
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į TRY
0.0049536
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į JPY
¥0.01764
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į ARS
ARS$0.17094
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į RUB
0.01014
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į INR
0.0105768
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į IDR
Rp1.9672128
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į KRW
0.1666656
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į PHP
0.0068568
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į EGP
￡E.0.0057768
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į BRL
R$0.000648
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į CAD
C$0.0001656
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į BDT
0.014616
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į NGN
0.1809948
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į COP
$0.4705872
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į ZAR
R.0.0020988
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į UAH
0.0049536
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į VES
Bs0.01872
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į CLP
$0.11532
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į PKR
Rs0.0340812
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į KZT
0.0646896
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į THB
฿0.0038136
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į TWD
NT$0.003642
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į AED
د.إ0.0004404
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į CHF
Fr0.0000948
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į HKD
HK$0.0009336
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į AMD
֏0.0458532
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į MAD
.د.م0.0010836
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į MXN
$0.0022308
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į SAR
ريال0.00045
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į PLN
0.0004368
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į RON
лв0.0005196
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į SEK
kr0.001122
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į BGN
лв0.0002004
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į HUF
Ft0.0403356
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į CZK
0.0025032
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į KWD
د.ك0.0000366
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į ILS
0.0003984
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į AOA
Kz0.1097892
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į BHD
.د.ب0.00004524
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į BMD
$0.00012
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į DKK
kr0.0007656
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į HNL
L0.0031452
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į MUR
0.00546
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į NAD
$0.0021096
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į NOK
kr0.0011916
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į NZD
$0.0002016
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į PAB
B/.0.00012
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į PGK
K0.0005088
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į QAR
ر.ق0.0004368
1 Waltonchain Autonomy(WTA) į RSD
дин.0.0120192

Išsamesnei Waltonchain Autonomy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Waltonchain Autonomy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Waltonchain Autonomy

Kiek Waltonchain Autonomy(WTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTA kaina USD valiuta yra 0.00012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTA į USD kaina?
Dabartinė WTA kaina USD valiuta yra $ 0.00012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Waltonchain Autonomy rinkos kapitalizacija?
WTA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTA apyvartoje?
WTA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTA kaina?
WTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTA kaina?
WTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra WTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTA yra $ 1.77USD.
Ar WTA kaina šiais metais kils?
WTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:56(UTC+8)

Waltonchain Autonomy (WTA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 WTA = 0.00012 USD

