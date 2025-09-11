Winnerz (WNZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.0016197. Per pastarąsias 24 valandas WNZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0014016 iki aukščiausios $ 0.0019955 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNZ kaina yra $ 0.06725080104804515, o žemiausia – $ 0.000960047710637145.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNZ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +11.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Winnerz (WNZ) rinkos informacija
No.2630
$ 346.01K
$ 346.01K$ 346.01K
$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K
$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M
213.63M
213.63M 213.63M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
2.13%
ETH
Dabartinė Winnerz rinkos kapitalizacija yra $ 346.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.08K. WNZ apyvartoje yra 213.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.20M
Winnerz (WNZ) kainos istorija USD
Stebėkite Winnerz kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000162742
+11.17%
30 dienų
$ +0.000601
+58.99%
60 dienų
$ -0.0007403
-31.37%
90 dienų
$ -0.0017303
-51.66%
Winnerz kainos pokytis šiandien
Šiandien WNZ užfiksuotas $ +0.000162742 (+11.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Winnerz 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000601 (+58.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Winnerz 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNZ rodiklis pasikeitė $ -0.0007403 (-31.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Winnerz 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0017303 (-51.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Winnerz (WNZ) pokyčius?
Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.
Winnerz galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Winnerz investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WNZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Winnerz mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Winnerz, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Winnerz kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Winnerz (WNZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Winnerz (WNZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Winnerz prognozes.
Supratimas apie Winnerz (WNZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Winnerz (WNZ)
Ieškote, kaip nusipirkti Winnerz? Viskas paprasta ir patogu! Winnerz lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.