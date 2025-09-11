Wen (WEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003403. Per pastarąsias 24 valandas WEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000332 iki aukščiausios $ 0.00003492 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEN kaina yra $ 0.000519024342021649, o žemiausia – $ 0.000017260214372278.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEN per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wen (WEN) rinkos informacija
No.833
$ 24.76M
$ 245.97K
$ 24.76M
727.72B
727,716,951,329
727,716,951,329
100.00%
SOL
Dabartinė Wen rinkos kapitalizacija yra $ 24.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 245.97K. WEN apyvartoje yra 727.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 727716951329. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.76M
Wen (WEN) kainos istorija USD
Stebėkite Wen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000002192
-0.64%
30 dienų
$ -0.00000317
-8.53%
60 dienų
$ +0.00000129
+3.94%
90 dienų
$ -0.00000097
-2.78%
Wen kainos pokytis šiandien
Šiandien WEN užfiksuotas $ -0.0000002192 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000317 (-8.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WEN rodiklis pasikeitė $ +0.00000129 (+3.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000097 (-2.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wen (WEN) pokyčius?
Wen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti WENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wen (WEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wen (WEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wen prognozes.
Supratimas apie Wen (WEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wen (WEN)
Ieškote, kaip nusipirkti Wen? Wen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.