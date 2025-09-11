Daugiau apie WEN

Wen logotipas

Wen kaina(WEN)

1 WEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00003403
$0.00003403$0.00003403
-0.64%1D
USD
Wen (WEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:21(UTC+8)

Wen (WEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000332
$ 0.0000332$ 0.0000332
24 val. žemiausia
$ 0.00003492
$ 0.00003492$ 0.00003492
24 val. aukščiausia

$ 0.0000332
$ 0.0000332$ 0.0000332

$ 0.00003492
$ 0.00003492$ 0.00003492

$ 0.000519024342021649
$ 0.000519024342021649$ 0.000519024342021649

$ 0.000017260214372278
$ 0.000017260214372278$ 0.000017260214372278

+1.27%

-0.64%

+5.65%

+5.65%

Wen (WEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003403. Per pastarąsias 24 valandas WEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000332 iki aukščiausios $ 0.00003492 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEN kaina yra $ 0.000519024342021649, o žemiausia – $ 0.000017260214372278.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEN per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wen (WEN) rinkos informacija

No.833

$ 24.76M
$ 24.76M$ 24.76M

$ 245.97K
$ 245.97K$ 245.97K

$ 24.76M
$ 24.76M$ 24.76M

727.72B
727.72B 727.72B

727,716,951,329
727,716,951,329 727,716,951,329

727,716,951,329
727,716,951,329 727,716,951,329

100.00%

SOL

Dabartinė Wen rinkos kapitalizacija yra $ 24.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 245.97K. WEN apyvartoje yra 727.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 727716951329. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.76M

Wen (WEN) kainos istorija USD

Stebėkite Wen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000002192-0.64%
30 dienų$ -0.00000317-8.53%
60 dienų$ +0.00000129+3.94%
90 dienų$ -0.00000097-2.78%
Wen kainos pokytis šiandien

Šiandien WEN užfiksuotas $ -0.0000002192 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wen 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000317 (-8.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wen 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WEN rodiklis pasikeitė $ +0.00000129 (+3.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wen 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000097 (-2.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wen (WEN) pokyčius?

Peržiūrėkite Wen kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wen (WEN)

A community coin to immortalize WEN culture.

Wen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wen (WEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wen (WEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wen prognozes.

Peržiūrėkite Wen kainos prognozę dabar!

Wen (WEN) Tokenomika

Supratimas apie Wen (WEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wen (WEN)

Ieškote, kaip nusipirkti Wen? Viskas paprasta ir patogu! Wen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WEN į vietos valiutas

Wen išteklius

Išsamesnei Wen analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wen svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wen

Kiek Wen(WEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WEN kaina USD valiuta yra 0.00003403USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WEN į USD kaina?
Dabartinė WEN kaina USD valiuta yra $ 0.00003403. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wen rinkos kapitalizacija?
WEN rinkos kapitalizacija yra $ 24.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WEN apyvartoje?
WEN apyvartoje yra 727.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WEN kaina?
WEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000519024342021649USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WEN kaina?
WEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000017260214372278USD.
Kokia yra WEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WEN yra $ 245.97KUSD.
Ar WEN kaina šiais metais kils?
WEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:21(UTC+8)

Wen (WEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

WEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

WEN
WEN
USD
USD

1 WEN = 0.00003403 USD

Prekiauti WEN

WENUSDT
$0.00003403
$0.00003403$0.00003403
-0.64%

