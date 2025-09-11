Daugiau apie WCT

WalletConnect logotipas

WalletConnect kaina(WCT)

1 WCT į USD – tiesioginė kaina:

$0.3022
$0.3022$0.3022
-1.46%1D
USD
WalletConnect (WCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:42:32(UTC+8)

WalletConnect (WCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2989
$ 0.2989$ 0.2989
24 val. žemiausia
$ 0.3108
$ 0.3108$ 0.3108
24 val. aukščiausia

$ 0.2989
$ 0.2989$ 0.2989

$ 0.3108
$ 0.3108$ 0.3108

$ 1.36665660868638
$ 1.36665660868638$ 1.36665660868638

$ 0.278037945176914
$ 0.278037945176914$ 0.278037945176914

-0.70%

-1.46%

+6.03%

+6.03%

WalletConnect (WCT) realiojo laiko kaina yra $ 0.3022. Per pastarąsias 24 valandas WCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2989 iki aukščiausios $ 0.3108 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WCT kaina yra $ 1.36665660868638, o žemiausia – $ 0.278037945176914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WCT per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WalletConnect (WCT) rinkos informacija

No.552

$ 56.27M
$ 56.27M$ 56.27M

$ 969.92K
$ 969.92K$ 969.92K

$ 302.20M
$ 302.20M$ 302.20M

186.20M
186.20M 186.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.62%

OP

Dabartinė WalletConnect rinkos kapitalizacija yra $ 56.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 969.92K. WCT apyvartoje yra 186.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 302.20M

WalletConnect (WCT) kainos istorija USD

Stebėkite WalletConnect kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004477-1.46%
30 dienų$ -0.0085-2.74%
60 dienų$ -0.0376-11.07%
90 dienų$ -0.1-24.87%
WalletConnect kainos pokytis šiandien

Šiandien WCT užfiksuotas $ -0.004477 (-1.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WalletConnect 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0085 (-2.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WalletConnect 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WCT rodiklis pasikeitė $ -0.0376 (-11.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WalletConnect 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1 (-24.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WalletConnect (WCT) pokyčius?

Peržiūrėkite WalletConnect kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WalletConnect (WCT)

WalletConnect galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WalletConnect investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WCTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WalletConnect mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WalletConnect, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WalletConnect kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WalletConnect (WCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WalletConnect (WCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WalletConnect prognozes.

Peržiūrėkite WalletConnect kainos prognozę dabar!

WalletConnect (WCT) Tokenomika

Supratimas apie WalletConnect (WCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WalletConnect (WCT)

Ieškote, kaip nusipirkti WalletConnect? Viskas paprasta ir patogu! WalletConnect lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WCT į vietos valiutas

1 WalletConnect(WCT) į VND
7,952.393
1 WalletConnect(WCT) į AUD
A$0.456322
1 WalletConnect(WCT) į GBP
0.220606
1 WalletConnect(WCT) į EUR
0.25687
1 WalletConnect(WCT) į USD
$0.3022
1 WalletConnect(WCT) į MYR
RM1.275284
1 WalletConnect(WCT) į TRY
12.474816
1 WalletConnect(WCT) į JPY
¥44.4234
1 WalletConnect(WCT) į ARS
ARS$430.4839
1 WalletConnect(WCT) į RUB
25.532878
1 WalletConnect(WCT) į INR
26.663106
1 WalletConnect(WCT) į IDR
Rp4,954.097568
1 WalletConnect(WCT) į KRW
420.305804
1 WalletConnect(WCT) į PHP
17.288862
1 WalletConnect(WCT) į EGP
￡E.14.547908
1 WalletConnect(WCT) į BRL
R$1.63188
1 WalletConnect(WCT) į CAD
C$0.417036
1 WalletConnect(WCT) į BDT
36.80796
1 WalletConnect(WCT) į NGN
455.805238
1 WalletConnect(WCT) į COP
$1,185.095432
1 WalletConnect(WCT) į ZAR
R.5.285478
1 WalletConnect(WCT) į UAH
12.474816
1 WalletConnect(WCT) į VES
Bs47.1432
1 WalletConnect(WCT) į CLP
$290.4142
1 WalletConnect(WCT) į PKR
Rs85.827822
1 WalletConnect(WCT) į KZT
162.909976
1 WalletConnect(WCT) į THB
฿9.603916
1 WalletConnect(WCT) į TWD
NT$9.177814
1 WalletConnect(WCT) į AED
د.إ1.109074
1 WalletConnect(WCT) į CHF
Fr0.238738
1 WalletConnect(WCT) į HKD
HK$2.351116
1 WalletConnect(WCT) į AMD
֏115.473642
1 WalletConnect(WCT) į MAD
.د.م2.728866
1 WalletConnect(WCT) į MXN
$5.62092
1 WalletConnect(WCT) į SAR
ريال1.13325
1 WalletConnect(WCT) į PLN
1.100008
1 WalletConnect(WCT) į RON
лв1.311548
1 WalletConnect(WCT) į SEK
kr2.82557
1 WalletConnect(WCT) į BGN
лв0.504674
1 WalletConnect(WCT) į HUF
Ft101.578486
1 WalletConnect(WCT) į CZK
6.303892
1 WalletConnect(WCT) į KWD
د.ك0.092171
1 WalletConnect(WCT) į ILS
1.006326
1 WalletConnect(WCT) į AOA
Kz276.485802
1 WalletConnect(WCT) į BHD
.د.ب0.1139294
1 WalletConnect(WCT) į BMD
$0.3022
1 WalletConnect(WCT) į DKK
kr1.928036
1 WalletConnect(WCT) į HNL
L7.920662
1 WalletConnect(WCT) į MUR
13.768232
1 WalletConnect(WCT) į NAD
$5.312676
1 WalletConnect(WCT) į NOK
kr3.000846
1 WalletConnect(WCT) į NZD
$0.507696
1 WalletConnect(WCT) į PAB
B/.0.3022
1 WalletConnect(WCT) į PGK
K1.281328
1 WalletConnect(WCT) į QAR
ر.ق1.100008
1 WalletConnect(WCT) į RSD
дин.30.26533

WalletConnect išteklius

Išsamesnei WalletConnect analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WalletConnect svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WalletConnect

Kiek WalletConnect(WCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WCT kaina USD valiuta yra 0.3022USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WCT į USD kaina?
Dabartinė WCT kaina USD valiuta yra $ 0.3022. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WalletConnect rinkos kapitalizacija?
WCT rinkos kapitalizacija yra $ 56.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WCT apyvartoje?
WCT apyvartoje yra 186.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WCT kaina?
WCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.36665660868638USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WCT kaina?
WCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.278037945176914USD.
Kokia yra WCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WCT yra $ 969.92KUSD.
Ar WCT kaina šiais metais kils?
WCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
WalletConnect (WCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

