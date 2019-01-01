Sleepless AI (AI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSleepless AI (AI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Sleepless AI (AI) Informacija

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Oficiali svetainė:
https://www.sleeplessailab.com
Baltoji knyga:
https://sleepless-ai.gitbook.io/him/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Sleepless AI (AI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sleepless AI (AI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 59.44M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 400.25M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 148.50M
Visų laikų rekordas:
$ 3
Visų laikų minimumas:
$ 0.09675355458008243
Dabartinė kaina:
$ 0.1485
Sleepless AI (AI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sleepless AI (AI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AI tokenomiką, galite peržiūrėti AI tokeno kainą realiuoju laiku!

