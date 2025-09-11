Daugiau apie W3GG

W3GG Kainos informacija

W3GG Baltoji knyga

W3GG Oficiali svetainė

W3GG Tokenomika

W3GG Kainų prognozė

W3GG Istorija

W3GG pirkimo vadovas

W3GGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

W3GG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

W3GG logotipas

W3GG kaina(W3GG)

1 W3GG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00982
$0.00982$0.00982
0.00%1D
USD
W3GG (W3GG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:42:04(UTC+8)

W3GG (W3GG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098
24 val. žemiausia
$ 0.00984
$ 0.00984$ 0.00984
24 val. aukščiausia

$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098

$ 0.00984
$ 0.00984$ 0.00984

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-1.90%

-1.90%

W3GG (W3GG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00982. Per pastarąsias 24 valandas W3GG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0098 iki aukščiausios $ 0.00984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia W3GG kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, W3GG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

W3GG (W3GG) rinkos informacija

--
----

$ 6.23K
$ 6.23K$ 6.23K

$ 9.82M
$ 9.82M$ 9.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Dabartinė W3GG rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.23K. W3GG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.82M

W3GG (W3GG) kainos istorija USD

Stebėkite W3GG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00018-1.80%
60 dienų$ +0.00081+8.99%
90 dienų$ -0.00045-4.39%
W3GG kainos pokytis šiandien

Šiandien W3GG užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

W3GG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00018 (-1.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

W3GG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, W3GG rodiklis pasikeitė $ +0.00081 (+8.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

W3GG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00045 (-4.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir W3GG (W3GG) pokyčius?

Peržiūrėkite W3GG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

W3GG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų W3GG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti W3GGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie W3GG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti W3GG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

W3GG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos W3GG (W3GG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų W3GG (W3GG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes W3GG prognozes.

Peržiūrėkite W3GG kainos prognozę dabar!

W3GG (W3GG) Tokenomika

Supratimas apie W3GG (W3GG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie W3GGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti W3GG (W3GG)

Ieškote, kaip nusipirkti W3GG? Viskas paprasta ir patogu! W3GG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

W3GG į vietos valiutas

1 W3GG(W3GG) į VND
258.4133
1 W3GG(W3GG) į AUD
A$0.0148282
1 W3GG(W3GG) į GBP
0.0071686
1 W3GG(W3GG) į EUR
0.008347
1 W3GG(W3GG) į USD
$0.00982
1 W3GG(W3GG) į MYR
RM0.0414404
1 W3GG(W3GG) į TRY
0.4053696
1 W3GG(W3GG) į JPY
¥1.44354
1 W3GG(W3GG) į ARS
ARS$13.98859
1 W3GG(W3GG) į RUB
0.8296918
1 W3GG(W3GG) į INR
0.8664186
1 W3GG(W3GG) į IDR
Rp160.9835808
1 W3GG(W3GG) į KRW
13.6578524
1 W3GG(W3GG) į PHP
0.5618022
1 W3GG(W3GG) į EGP
￡E.0.4727348
1 W3GG(W3GG) į BRL
R$0.053028
1 W3GG(W3GG) į CAD
C$0.0135516
1 W3GG(W3GG) į BDT
1.196076
1 W3GG(W3GG) į NGN
14.8114078
1 W3GG(W3GG) į COP
$38.5097192
1 W3GG(W3GG) į ZAR
R.0.1717518
1 W3GG(W3GG) į UAH
0.4053696
1 W3GG(W3GG) į VES
Bs1.53192
1 W3GG(W3GG) į CLP
$9.43702
1 W3GG(W3GG) į PKR
Rs2.7889782
1 W3GG(W3GG) į KZT
5.2937656
1 W3GG(W3GG) į THB
฿0.3120796
1 W3GG(W3GG) į TWD
NT$0.2982334
1 W3GG(W3GG) į AED
د.إ0.0360394
1 W3GG(W3GG) į CHF
Fr0.0077578
1 W3GG(W3GG) į HKD
HK$0.0763996
1 W3GG(W3GG) į AMD
֏3.7523202
1 W3GG(W3GG) į MAD
.د.م0.0886746
1 W3GG(W3GG) į MXN
$0.182652
1 W3GG(W3GG) į SAR
ريال0.036825
1 W3GG(W3GG) į PLN
0.0357448
1 W3GG(W3GG) į RON
лв0.0426188
1 W3GG(W3GG) į SEK
kr0.091817
1 W3GG(W3GG) į BGN
лв0.0163994
1 W3GG(W3GG) į HUF
Ft3.3007966
1 W3GG(W3GG) į CZK
0.2048452
1 W3GG(W3GG) į KWD
د.ك0.0029951
1 W3GG(W3GG) į ILS
0.0327006
1 W3GG(W3GG) į AOA
Kz8.9844162
1 W3GG(W3GG) į BHD
.د.ب0.00370214
1 W3GG(W3GG) į BMD
$0.00982
1 W3GG(W3GG) į DKK
kr0.0626516
1 W3GG(W3GG) į HNL
L0.2573822
1 W3GG(W3GG) į MUR
0.4473992
1 W3GG(W3GG) į NAD
$0.1726356
1 W3GG(W3GG) į NOK
kr0.0975126
1 W3GG(W3GG) į NZD
$0.0164976
1 W3GG(W3GG) į PAB
B/.0.00982
1 W3GG(W3GG) į PGK
K0.0416368
1 W3GG(W3GG) į QAR
ر.ق0.0357448
1 W3GG(W3GG) į RSD
дин.0.983473

W3GG išteklius

Išsamesnei W3GG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali W3GG svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie W3GG

Kiek W3GG(W3GG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė W3GG kaina USD valiuta yra 0.00982USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė W3GG į USD kaina?
Dabartinė W3GG kaina USD valiuta yra $ 0.00982. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra W3GG rinkos kapitalizacija?
W3GG rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra W3GG apyvartoje?
W3GG apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) W3GG kaina?
W3GG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) W3GG kaina?
W3GG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra W3GG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis W3GG yra $ 6.23KUSD.
Ar W3GG kaina šiais metais kils?
W3GG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite W3GG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:42:04(UTC+8)

W3GG (W3GG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

W3GG-į-USD skaičiuoklė

Suma

W3GG
W3GG
USD
USD

1 W3GG = 0.00982 USD

Prekiauti W3GG

W3GGUSDT
$0.00982
$0.00982$0.00982
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis