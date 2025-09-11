W3GG (W3GG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00982. Per pastarąsias 24 valandas W3GG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0098 iki aukščiausios $ 0.00984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia W3GG kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, W3GG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė W3GG rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.23K. W3GG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.82M
W3GG (W3GG) kainos istorija USD
Stebėkite W3GG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
W3GG kainos pokytis šiandien
Šiandien W3GG užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
W3GG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00018 (-1.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
W3GG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, W3GG rodiklis pasikeitė $ +0.00081 (+8.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
W3GG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00045 (-4.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir W3GG (W3GG) pokyčius?
W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.
W3GG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos W3GG (W3GG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų W3GG (W3GG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes W3GG prognozes.
Supratimas apie W3GG (W3GG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie W3GGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti W3GG (W3GG)
