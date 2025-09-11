Vtrading (VTRADING) realiojo laiko kaina yra $ 0.00157. Per pastarąsias 24 valandas VTRADING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013 iki aukščiausios $ 0.00158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VTRADING kaina yra $ 0.08890585270467183, o žemiausia – $ 0.001026340497489587.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VTRADING per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +19.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vtrading (VTRADING) rinkos informacija
No.4888
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 159.27
$ 159.27$ 159.27
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Vtrading rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 159.27. VTRADING apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M
Vtrading (VTRADING) kainos istorija USD
Stebėkite Vtrading kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002599
+19.84%
30 dienų
$ -0.00015
-8.73%
60 dienų
$ -0.00052
-24.89%
90 dienų
$ -0.00067
-29.92%
Vtrading kainos pokytis šiandien
Šiandien VTRADING užfiksuotas $ +0.0002599 (+19.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vtrading 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00015 (-8.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vtrading 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VTRADING rodiklis pasikeitė $ -0.00052 (-24.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vtrading 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00067 (-29.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vtrading (VTRADING) pokyčius?
The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.
Vtrading galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vtrading investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vtrading, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vtrading kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vtrading (VTRADING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vtrading (VTRADING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vtrading prognozes.
Supratimas apie Vtrading (VTRADING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VTRADINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vtrading (VTRADING)
Ieškote, kaip nusipirkti Vtrading? Viskas paprasta ir patogu! Vtrading lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.