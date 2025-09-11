Virtual X (VRL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000354. Per pastarąsias 24 valandas VRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003 iki aukščiausios $ 0.00003881 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VRL kaina yra $ 0.004316360062861883, o žemiausia – $ 0.00005244363770449.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Virtual X (VRL) rinkos informacija
Dabartinė Virtual X rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.98K. VRL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 50000088813.007225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.77M
Virtual X (VRL) kainos istorija USD
Stebėkite Virtual X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000006489
-1.79%
30 dienų
$ +0.000006
+20.40%
60 dienų
$ +0.00001663
+88.59%
90 dienų
$ -0.00000084
-2.32%
Virtual X kainos pokytis šiandien
Šiandien VRL užfiksuotas $ -0.0000006489 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Virtual X 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000006 (+20.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Virtual X 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VRL rodiklis pasikeitė $ +0.00001663 (+88.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Virtual X 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000084 (-2.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.
Virtual X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Virtual X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VRLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Virtual X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Virtual X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Virtual X kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Virtual X (VRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Virtual X (VRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Virtual X prognozes.
Supratimas apie Virtual X (VRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Virtual X (VRL)
Ieškote, kaip nusipirkti Virtual X? Viskas paprasta ir patogu! Virtual X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.