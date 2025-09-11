Victoria VR (VR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003111. Per pastarąsias 24 valandas VR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002899 iki aukščiausios $ 0.003548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VR kaina yra $ 0.7117743741671182, o žemiausia – $ 0.002227327757474757.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VR per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Victoria VR (VR) rinkos informacija
No.906
$ 19.75M
$ 272.21K
$ 52.26M
6.35B
16,800,000,000
ETH
Dabartinė Victoria VR rinkos kapitalizacija yra $ 19.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 272.21K. VR apyvartoje yra 6.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 16800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.26M
Victoria VR (VR) kainos istorija USD
Stebėkite Victoria VR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001187
-0.38%
30 dienų
$ +0.000431
+16.08%
60 dienų
$ +0.000191
+6.54%
90 dienų
$ +0.000161
+5.45%
Victoria VR kainos pokytis šiandien
Šiandien VR užfiksuotas $ -0.00001187 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Victoria VR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000431 (+16.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Victoria VR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VR rodiklis pasikeitė $ +0.000191 (+6.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Victoria VR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000161 (+5.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.
Victoria VR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Victoria VR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Victoria VR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Victoria VR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Victoria VR kainos prognozė (USD)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.