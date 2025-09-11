Daugiau apie VR

Victoria VR kaina(VR)

1 VR į USD – tiesioginė kaina:

$0.003111
$0.003111$0.003111
-0.38%1D
USD
Victoria VR (VR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:07:04(UTC+8)

Victoria VR (VR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002899
$ 0.002899$ 0.002899
24 val. žemiausia
$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548
24 val. aukščiausia

$ 0.002899
$ 0.002899$ 0.002899

$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182$ 0.7117743741671182

$ 0.002227327757474757
$ 0.002227327757474757$ 0.002227327757474757

+0.29%

-0.38%

+16.51%

+16.51%

Victoria VR (VR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003111. Per pastarąsias 24 valandas VR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002899 iki aukščiausios $ 0.003548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VR kaina yra $ 0.7117743741671182, o žemiausia – $ 0.002227327757474757.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VR per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Victoria VR (VR) rinkos informacija

No.906

$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M

$ 272.21K
$ 272.21K$ 272.21K

$ 52.26M
$ 52.26M$ 52.26M

6.35B
6.35B 6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000

ETH

Dabartinė Victoria VR rinkos kapitalizacija yra $ 19.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 272.21K. VR apyvartoje yra 6.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 16800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.26M

Victoria VR (VR) kainos istorija USD

Stebėkite Victoria VR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001187-0.38%
30 dienų$ +0.000431+16.08%
60 dienų$ +0.000191+6.54%
90 dienų$ +0.000161+5.45%
Victoria VR kainos pokytis šiandien

Šiandien VR užfiksuotas $ -0.00001187 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Victoria VR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000431 (+16.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Victoria VR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VR rodiklis pasikeitė $ +0.000191 (+6.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Victoria VR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000161 (+5.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Victoria VR (VR) pokyčius?

Peržiūrėkite Victoria VR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Victoria VR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Victoria VR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Victoria VR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Victoria VR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Victoria VR (VR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Victoria VR (VR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Victoria VR prognozes.

Peržiūrėkite Victoria VR kainos prognozę dabar!

Victoria VR (VR) Tokenomika

Supratimas apie Victoria VR (VR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Victoria VR (VR)

Ieškote, kaip nusipirkti Victoria VR? Viskas paprasta ir patogu! Victoria VR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VR į vietos valiutas

1 Victoria VR(VR) į VND
81.865965
1 Victoria VR(VR) į AUD
A$0.00469761
1 Victoria VR(VR) į GBP
0.00227103
1 Victoria VR(VR) į EUR
0.00264435
1 Victoria VR(VR) į USD
$0.003111
1 Victoria VR(VR) į MYR
RM0.01312842
1 Victoria VR(VR) į TRY
0.12845319
1 Victoria VR(VR) į JPY
¥0.457317
1 Victoria VR(VR) į ARS
ARS$4.4316195
1 Victoria VR(VR) į RUB
0.26543052
1 Victoria VR(VR) į INR
0.27476352
1 Victoria VR(VR) į IDR
Rp50.99999184
1 Victoria VR(VR) į KRW
4.33284525
1 Victoria VR(VR) į PHP
0.17785587
1 Victoria VR(VR) į EGP
￡E.0.14982576
1 Victoria VR(VR) į BRL
R$0.0167994
1 Victoria VR(VR) į CAD
C$0.00429318
1 Victoria VR(VR) į BDT
0.3789198
1 Victoria VR(VR) į NGN
4.69229019
1 Victoria VR(VR) į COP
$12.19997316
1 Victoria VR(VR) į ZAR
R.0.05453583
1 Victoria VR(VR) į UAH
0.12842208
1 Victoria VR(VR) į VES
Bs0.485316
1 Victoria VR(VR) į CLP
$2.989671
1 Victoria VR(VR) į PKR
Rs0.88355511
1 Victoria VR(VR) į KZT
1.67707788
1 Victoria VR(VR) į THB
฿0.09899202
1 Victoria VR(VR) į TWD
NT$0.09429441
1 Victoria VR(VR) į AED
د.إ0.01141737
1 Victoria VR(VR) į CHF
Fr0.00245769
1 Victoria VR(VR) į HKD
HK$0.02420358
1 Victoria VR(VR) į AMD
֏1.18874421
1 Victoria VR(VR) į MAD
.د.م0.02809233
1 Victoria VR(VR) į MXN
$0.05795793
1 Victoria VR(VR) į SAR
ريال0.01166625
1 Victoria VR(VR) į PLN
0.01132404
1 Victoria VR(VR) į RON
лв0.01347063
1 Victoria VR(VR) į SEK
kr0.02908785
1 Victoria VR(VR) į BGN
лв0.00519537
1 Victoria VR(VR) į HUF
Ft1.04641596
1 Victoria VR(VR) į CZK
0.06495768
1 Victoria VR(VR) į KWD
د.ك0.000948855
1 Victoria VR(VR) į ILS
0.01035963
1 Victoria VR(VR) į AOA
Kz2.83589427
1 Victoria VR(VR) į BHD
.د.ب0.001172847
1 Victoria VR(VR) į BMD
$0.003111
1 Victoria VR(VR) į DKK
kr0.01984818
1 Victoria VR(VR) į HNL
L0.08153931
1 Victoria VR(VR) į MUR
0.14173716
1 Victoria VR(VR) į NAD
$0.05469138
1 Victoria VR(VR) į NOK
kr0.03089223
1 Victoria VR(VR) į NZD
$0.00522648
1 Victoria VR(VR) į PAB
B/.0.003111
1 Victoria VR(VR) į PGK
K0.01319064
1 Victoria VR(VR) į QAR
ر.ق0.01132404
1 Victoria VR(VR) į RSD
дин.0.31169109

Victoria VR išteklius

Išsamesnei Victoria VR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Victoria VR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Victoria VR

Kiek Victoria VR(VR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VR kaina USD valiuta yra 0.003111USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VR į USD kaina?
Dabartinė VR kaina USD valiuta yra $ 0.003111. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Victoria VR rinkos kapitalizacija?
VR rinkos kapitalizacija yra $ 19.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VR apyvartoje?
VR apyvartoje yra 6.35BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VR kaina?
VR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7117743741671182USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VR kaina?
VR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002227327757474757USD.
Kokia yra VR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VR yra $ 272.21KUSD.
Ar VR kaina šiais metais kils?
VR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Victoria VR (VR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

