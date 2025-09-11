LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009957
$ 0.009957$ 0.009957
24 val. žemiausia
$ 0.009991
$ 0.009991$ 0.009991
24 val. aukščiausia
$ 0.009957
$ 0.009957$ 0.009957
$ 0.009991
$ 0.009991$ 0.009991
--
----
--
----
+0.06%
+0.07%
+0.12%
+0.12%
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) realiojo laiko kaina yra $ 0.009986. Per pastarąsias 24 valandas VIVI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009957 iki aukščiausios $ 0.009991 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIVI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIVI per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) rinkos informacija
--
----
$ 56.97K
$ 56.97K$ 56.97K
$ 19.97M
$ 19.97M$ 19.97M
--
----
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
SOL
Dabartinė LEGENDARY HUMANITY rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.97K. VIVI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.97M
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kainos istorija USD
Stebėkite LEGENDARY HUMANITY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000699
+0.07%
30 dienų
$ +0.002267
+29.36%
60 dienų
$ -0.009973
-49.97%
90 dienų
$ -0.007445
-42.72%
LEGENDARY HUMANITY kainos pokytis šiandien
Šiandien VIVI užfiksuotas $ +0.00000699 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LEGENDARY HUMANITY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002267 (+29.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LEGENDARY HUMANITY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIVI rodiklis pasikeitė $ -0.009973 (-49.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LEGENDARY HUMANITY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007445 (-42.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LEGENDARY HUMANITY (VIVI) pokyčius?
The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.
LEGENDARY HUMANITY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LEGENDARY HUMANITY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VIVIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LEGENDARY HUMANITY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LEGENDARY HUMANITY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LEGENDARY HUMANITY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LEGENDARY HUMANITY (VIVI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LEGENDARY HUMANITY (VIVI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LEGENDARY HUMANITY prognozes.
Supratimas apie LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIVIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LEGENDARY HUMANITY (VIVI)
Ieškote, kaip nusipirkti LEGENDARY HUMANITY? Viskas paprasta ir patogu! LEGENDARY HUMANITY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.