Daugiau apie VIVI

VIVI Kainos informacija

VIVI Baltoji knyga

VIVI Oficiali svetainė

VIVI Tokenomika

VIVI Kainų prognozė

VIVI Istorija

VIVI pirkimo vadovas

VIVIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VIVI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

LEGENDARY HUMANITY logotipas

LEGENDARY HUMANITY kaina(VIVI)

1 VIVI į USD – tiesioginė kaina:

$0.009986
$0.009986$0.009986
+0.07%1D
USD
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:53:02(UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009957
$ 0.009957$ 0.009957
24 val. žemiausia
$ 0.009991
$ 0.009991$ 0.009991
24 val. aukščiausia

$ 0.009957
$ 0.009957$ 0.009957

$ 0.009991
$ 0.009991$ 0.009991

--
----

--
----

+0.06%

+0.07%

+0.12%

+0.12%

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) realiojo laiko kaina yra $ 0.009986. Per pastarąsias 24 valandas VIVI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009957 iki aukščiausios $ 0.009991 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIVI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIVI per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) rinkos informacija

--
----

$ 56.97K
$ 56.97K$ 56.97K

$ 19.97M
$ 19.97M$ 19.97M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

SOL

Dabartinė LEGENDARY HUMANITY rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.97K. VIVI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.97M

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kainos istorija USD

Stebėkite LEGENDARY HUMANITY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000699+0.07%
30 dienų$ +0.002267+29.36%
60 dienų$ -0.009973-49.97%
90 dienų$ -0.007445-42.72%
LEGENDARY HUMANITY kainos pokytis šiandien

Šiandien VIVI užfiksuotas $ +0.00000699 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LEGENDARY HUMANITY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002267 (+29.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LEGENDARY HUMANITY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIVI rodiklis pasikeitė $ -0.009973 (-49.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LEGENDARY HUMANITY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007445 (-42.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LEGENDARY HUMANITY (VIVI) pokyčius?

Peržiūrėkite LEGENDARY HUMANITY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LEGENDARY HUMANITY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VIVIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LEGENDARY HUMANITY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LEGENDARY HUMANITY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LEGENDARY HUMANITY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LEGENDARY HUMANITY (VIVI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LEGENDARY HUMANITY (VIVI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LEGENDARY HUMANITY prognozes.

Peržiūrėkite LEGENDARY HUMANITY kainos prognozę dabar!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Tokenomika

Supratimas apie LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIVIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Ieškote, kaip nusipirkti LEGENDARY HUMANITY? Viskas paprasta ir patogu! LEGENDARY HUMANITY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VIVI į vietos valiutas

1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į VND
262.78159
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į AUD
A$0.01507886
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į GBP
0.00728978
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į EUR
0.0084881
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į USD
$0.009986
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į MYR
RM0.04214092
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į TRY
0.41222208
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į JPY
¥1.467942
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į ARS
ARS$14.225057
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į RUB
0.84371714
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į INR
0.88156408
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į IDR
Rp163.70489184
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į KRW
13.9080015
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į PHP
0.57179836
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į EGP
￡E.0.48092576
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į BRL
R$0.0539244
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į CAD
C$0.01378068
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į BDT
1.2162948
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į NGN
15.06178394
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į COP
$39.16069816
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į ZAR
R.0.17485486
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į UAH
0.41222208
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į VES
Bs1.557816
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į CLP
$9.596546
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į PKR
Rs2.83612386
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į KZT
5.38325288
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į THB
฿0.3175548
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į TWD
NT$0.30317496
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į AED
د.إ0.03664862
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į CHF
Fr0.00788894
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į HKD
HK$0.07769108
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į AMD
֏3.81575046
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į MAD
.د.م0.09017358
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į MXN
$0.18583946
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į SAR
ريال0.0374475
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į PLN
0.03634904
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į RON
лв0.04323938
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į SEK
kr0.09346896
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į BGN
лв0.01667662
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į HUF
Ft3.35889096
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į CZK
0.20840782
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į KWD
د.ك0.00304573
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į ILS
0.03315352
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į AOA
Kz9.10293802
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į BHD
.د.ب0.003764722
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į BMD
$0.009986
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į DKK
kr0.06371068
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į HNL
L0.26173306
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į MUR
0.45496216
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į NAD
$0.17555388
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į NOK
kr0.09926084
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į NZD
$0.01677648
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į PAB
B/.0.009986
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į PGK
K0.04234064
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į QAR
ر.ق0.03634904
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) į RSD
дин.1.00049734

LEGENDARY HUMANITY išteklius

Išsamesnei LEGENDARY HUMANITY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LEGENDARY HUMANITY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LEGENDARY HUMANITY

Kiek LEGENDARY HUMANITY(VIVI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIVI kaina USD valiuta yra 0.009986USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIVI į USD kaina?
Dabartinė VIVI kaina USD valiuta yra $ 0.009986. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LEGENDARY HUMANITY rinkos kapitalizacija?
VIVI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIVI apyvartoje?
VIVI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIVI kaina?
VIVI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIVI kaina?
VIVI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra VIVI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIVI yra $ 56.97KUSD.
Ar VIVI kaina šiais metais kils?
VIVI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIVI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:53:02(UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VIVI-į-USD skaičiuoklė

Suma

VIVI
VIVI
USD
USD

1 VIVI = 0.009986 USD

Prekiauti VIVI

VIVIUSDT
$0.009986
$0.009986$0.009986
+0.01%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis