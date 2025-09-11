Daugiau apie VIC

Viction logotipas

Viction kaina(VIC)

1 VIC į USD – tiesioginė kaina:

Viction (VIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:29(UTC+8)

Viction (VIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.17%

-1.26%

+9.98%

+9.98%

Viction (VIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.2412. Per pastarąsias 24 valandas VIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2392 iki aukščiausios $ 0.2561 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIC kaina yra $ 3.9177215, o žemiausia – $ 0.1359477912669297.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Viction (VIC) rinkos informacija

No.766

58.31%

TOMO

Dabartinė Viction rinkos kapitalizacija yra $ 29.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.20M. VIC apyvartoje yra 122.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.65M

Viction (VIC) kainos istorija USD

Stebėkite Viction kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003078-1.26%
30 dienų$ -0.0164-6.37%
60 dienų$ -0.0788-24.63%
90 dienų$ +0.0857+55.11%
Viction kainos pokytis šiandien

Šiandien VIC užfiksuotas $ -0.003078 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Viction 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0164 (-6.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Viction 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIC rodiklis pasikeitė $ -0.0788 (-24.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Viction 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0857 (+55.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Viction (VIC) pokyčius?

Peržiūrėkite Viction kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Viction investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Viction mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Viction, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Viction kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Viction (VIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Viction (VIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Viction prognozes.

Peržiūrėkite Viction kainos prognozę dabar!

Viction (VIC) Tokenomika

Supratimas apie Viction (VIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Viction (VIC)

Ieškote, kaip nusipirkti Viction? Viskas paprasta ir patogu! Viction lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VIC į vietos valiutas

1 Viction(VIC) į VND
6,347.178
1 Viction(VIC) į AUD
A$0.364212
1 Viction(VIC) į GBP
0.176076
1 Viction(VIC) į EUR
0.20502
1 Viction(VIC) į USD
$0.2412
1 Viction(VIC) į MYR
RM1.017864
1 Viction(VIC) į TRY
9.956736
1 Viction(VIC) į JPY
¥35.4564
1 Viction(VIC) į ARS
ARS$343.5894
1 Viction(VIC) į RUB
20.378988
1 Viction(VIC) į INR
21.281076
1 Viction(VIC) į IDR
Rp3,954.097728
1 Viction(VIC) į KRW
335.465784
1 Viction(VIC) į PHP
13.799052
1 Viction(VIC) į EGP
￡E.11.611368
1 Viction(VIC) į BRL
R$1.30248
1 Viction(VIC) į CAD
C$0.332856
1 Viction(VIC) į BDT
29.37816
1 Viction(VIC) į NGN
363.799548
1 Viction(VIC) į COP
$945.880272
1 Viction(VIC) į ZAR
R.4.218588
1 Viction(VIC) į UAH
9.956736
1 Viction(VIC) į VES
Bs37.6272
1 Viction(VIC) į CLP
$231.7932
1 Viction(VIC) į PKR
Rs68.503212
1 Viction(VIC) į KZT
130.026096
1 Viction(VIC) į THB
฿7.665336
1 Viction(VIC) į TWD
NT$7.325244
1 Viction(VIC) į AED
د.إ0.885204
1 Viction(VIC) į CHF
Fr0.190548
1 Viction(VIC) į HKD
HK$1.876536
1 Viction(VIC) į AMD
֏92.164932
1 Viction(VIC) į MAD
.د.م2.178036
1 Viction(VIC) į MXN
$4.48632
1 Viction(VIC) į SAR
ريال0.9045
1 Viction(VIC) į PLN
0.877968
1 Viction(VIC) į RON
лв1.046808
1 Viction(VIC) į SEK
kr2.25522
1 Viction(VIC) į BGN
лв0.402804
1 Viction(VIC) į HUF
Ft81.074556
1 Viction(VIC) į CZK
5.031432
1 Viction(VIC) į KWD
د.ك0.073566
1 Viction(VIC) į ILS
0.803196
1 Viction(VIC) į AOA
Kz220.676292
1 Viction(VIC) į BHD
.د.ب0.0909324
1 Viction(VIC) į BMD
$0.2412
1 Viction(VIC) į DKK
kr1.538856
1 Viction(VIC) į HNL
L6.321852
1 Viction(VIC) į MUR
10.989072
1 Viction(VIC) į NAD
$4.240296
1 Viction(VIC) į NOK
kr2.395116
1 Viction(VIC) į NZD
$0.405216
1 Viction(VIC) į PAB
B/.0.2412
1 Viction(VIC) į PGK
K1.022688
1 Viction(VIC) į QAR
ر.ق0.877968
1 Viction(VIC) į RSD
дин.24.15618

Viction išteklius

Išsamesnei Viction analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Viction svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Viction

Kiek Viction(VIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIC kaina USD valiuta yra 0.2412USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIC į USD kaina?
Dabartinė VIC kaina USD valiuta yra $ 0.2412. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Viction rinkos kapitalizacija?
VIC rinkos kapitalizacija yra $ 29.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIC apyvartoje?
VIC apyvartoje yra 122.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIC kaina?
VIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.9177215USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIC kaina?
VIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1359477912669297USD.
Kokia yra VIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIC yra $ 1.20MUSD.
Ar VIC kaina šiais metais kils?
VIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:29(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VIC-į-USD skaičiuoklė

Suma

VIC
VIC
USD
USD

1 VIC = 0.2412 USD

Prekiauti VIC

VICUSDT
$0.2412
$0.2412$0.2412
-1.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis