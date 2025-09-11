Viction (VIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.2412. Per pastarąsias 24 valandas VIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2392 iki aukščiausios $ 0.2561 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIC kaina yra $ 3.9177215, o žemiausia – $ 0.1359477912669297.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Viction (VIC) rinkos informacija
No.766
$ 29.54M
$ 29.54M$ 29.54M
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
$ 50.65M
$ 50.65M$ 50.65M
122.46M
122.46M 122.46M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
210,000,000
210,000,000 210,000,000
58.31%
TOMO
Dabartinė Viction rinkos kapitalizacija yra $ 29.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.20M. VIC apyvartoje yra 122.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.65M
Viction (VIC) kainos istorija USD
Stebėkite Viction kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003078
-1.26%
30 dienų
$ -0.0164
-6.37%
60 dienų
$ -0.0788
-24.63%
90 dienų
$ +0.0857
+55.11%
Viction kainos pokytis šiandien
Šiandien VIC užfiksuotas $ -0.003078 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Viction 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0164 (-6.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Viction 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIC rodiklis pasikeitė $ -0.0788 (-24.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Viction 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0857 (+55.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Viction (VIC) pokyčius?
Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone.
VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.
Viction galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Viction investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Viction mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Viction, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Viction kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Viction (VIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Viction (VIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Viction prognozes.
Supratimas apie Viction (VIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Viction (VIC)
Ieškote, kaip nusipirkti Viction? Viskas paprasta ir patogu! Viction lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.