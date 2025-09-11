Vertus (VERT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010788. Per pastarąsias 24 valandas VERT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010763 iki aukščiausios $ 0.0010832 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VERT kaina yra $ 0.001583643798217505, o žemiausia – $ 0.000454048431274251.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VERT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vertus (VERT) rinkos informacija
$ 568.74K
$ 568.74K$ 568.74K
$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
527.20M
527.20M 527.20M
1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
43.93%
TONCOIN
Dabartinė Vertus rinkos kapitalizacija yra $ 568.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.33K. VERT apyvartoje yra 527.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M
Vertus (VERT) kainos istorija USD
Stebėkite Vertus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001616
+0.15%
30 dienų
$ -0.0000248
-2.25%
60 dienų
$ -0.0001495
-12.18%
90 dienų
$ +0.0001513
+16.31%
Vertus kainos pokytis šiandien
Šiandien VERT užfiksuotas $ +0.000001616 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vertus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000248 (-2.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vertus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VERT rodiklis pasikeitė $ -0.0001495 (-12.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001513 (+16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vertus (VERT) pokyčius?
Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.
Vertus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vertus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vertus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vertus (VERT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vertus (VERT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vertus prognozes.
Supratimas apie Vertus (VERT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VERTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vertus (VERT)
Ieškote, kaip nusipirkti Vertus?
