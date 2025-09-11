Daugiau apie VERT

Vertus kaina(VERT)

$0.0010788
+0.15%1D
Vertus (VERT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:21:37(UTC+8)

Vertus (VERT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0010763
24 val. žemiausia
$ 0.0010832
24 val. aukščiausia

$ 0.0010763
$ 0.0010832
$ 0.001583643798217505
$ 0.000454048431274251
+0.06%

+0.15%

+1.47%

+1.47%

Vertus (VERT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010788. Per pastarąsias 24 valandas VERT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010763 iki aukščiausios $ 0.0010832 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VERT kaina yra $ 0.001583643798217505, o žemiausia – $ 0.000454048431274251.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VERT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vertus (VERT) rinkos informacija

No.2408

$ 568.74K
$ 28.33K
$ 1.29M
527.20M
1,200,000,000
1,200,000,000
43.93%

TONCOIN

Dabartinė Vertus rinkos kapitalizacija yra $ 568.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.33K. VERT apyvartoje yra 527.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M

Vertus (VERT) kainos istorija USD

Stebėkite Vertus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000001616+0.15%
30 dienų$ -0.0000248-2.25%
60 dienų$ -0.0001495-12.18%
90 dienų$ +0.0001513+16.31%
Vertus kainos pokytis šiandien

Šiandien VERT užfiksuotas $ +0.000001616 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vertus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000248 (-2.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vertus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VERT rodiklis pasikeitė $ -0.0001495 (-12.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vertus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001513 (+16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vertus (VERT) pokyčius?

Peržiūrėkite Vertus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vertus (VERT)

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

Vertus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vertus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VERTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vertus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vertus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vertus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vertus (VERT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vertus (VERT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vertus prognozes.

Peržiūrėkite Vertus kainos prognozę dabar!

Vertus (VERT) Tokenomika

Supratimas apie Vertus (VERT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VERTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vertus (VERT)

Ieškote, kaip nusipirkti Vertus? Viskas paprasta ir patogu! Vertus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VERT į vietos valiutas

1 Vertus(VERT) į VND
28.388622
1 Vertus(VERT) į AUD
A$0.001628988
1 Vertus(VERT) į GBP
0.000787524
1 Vertus(VERT) į EUR
0.00091698
1 Vertus(VERT) į USD
$0.0010788
1 Vertus(VERT) į MYR
RM0.004552536
1 Vertus(VERT) į TRY
0.044532864
1 Vertus(VERT) į JPY
¥0.1585836
1 Vertus(VERT) į ARS
ARS$1.5367506
1 Vertus(VERT) į RUB
0.0911586
1 Vertus(VERT) į INR
0.095085432
1 Vertus(VERT) į IDR
Rp17.685243072
1 Vertus(VERT) į KRW
1.498323744
1 Vertus(VERT) į PHP
0.061642632
1 Vertus(VERT) į EGP
￡E.0.051933432
1 Vertus(VERT) į BRL
R$0.00582552
1 Vertus(VERT) į CAD
C$0.001488744
1 Vertus(VERT) į BDT
0.13139784
1 Vertus(VERT) į NGN
1.627143252
1 Vertus(VERT) į COP
$4.230578928
1 Vertus(VERT) į ZAR
R.0.018868212
1 Vertus(VERT) į UAH
0.044532864
1 Vertus(VERT) į VES
Bs0.1682928
1 Vertus(VERT) į CLP
$1.0367268
1 Vertus(VERT) į PKR
Rs0.306389988
1 Vertus(VERT) į KZT
0.581559504
1 Vertus(VERT) į THB
฿0.034284264
1 Vertus(VERT) į TWD
NT$0.03274158
1 Vertus(VERT) į AED
د.إ0.003959196
1 Vertus(VERT) į CHF
Fr0.000852252
1 Vertus(VERT) į HKD
HK$0.008393064
1 Vertus(VERT) į AMD
֏0.412220268
1 Vertus(VERT) į MAD
.د.م0.009741564
1 Vertus(VERT) į MXN
$0.020054892
1 Vertus(VERT) į SAR
ريال0.0040455
1 Vertus(VERT) į PLN
0.003926832
1 Vertus(VERT) į RON
лв0.004671204
1 Vertus(VERT) į SEK
kr0.01008678
1 Vertus(VERT) į BGN
лв0.001801596
1 Vertus(VERT) į HUF
Ft0.362617044
1 Vertus(VERT) į CZK
0.022503768
1 Vertus(VERT) į KWD
د.ك0.000329034
1 Vertus(VERT) į ILS
0.003581616
1 Vertus(VERT) į AOA
Kz0.987004908
1 Vertus(VERT) į BHD
.د.ب0.0004067076
1 Vertus(VERT) į BMD
$0.0010788
1 Vertus(VERT) į DKK
kr0.006882744
1 Vertus(VERT) į HNL
L0.028275348
1 Vertus(VERT) į MUR
0.0490854
1 Vertus(VERT) į NAD
$0.018965304
1 Vertus(VERT) į NOK
kr0.010712484
1 Vertus(VERT) į NZD
$0.001812384
1 Vertus(VERT) į PAB
B/.0.0010788
1 Vertus(VERT) į PGK
K0.004574112
1 Vertus(VERT) į QAR
ر.ق0.003926832
1 Vertus(VERT) į RSD
дин.0.108052608

Išsamesnei Vertus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Vertus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vertus

Kiek Vertus(VERT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VERT kaina USD valiuta yra 0.0010788USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VERT į USD kaina?
Dabartinė VERT kaina USD valiuta yra $ 0.0010788. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vertus rinkos kapitalizacija?
VERT rinkos kapitalizacija yra $ 568.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VERT apyvartoje?
VERT apyvartoje yra 527.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VERT kaina?
VERT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001583643798217505USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VERT kaina?
VERT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000454048431274251USD.
Kokia yra VERT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VERT yra $ 28.33KUSD.
Ar VERT kaina šiais metais kils?
VERT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VERT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:21:37(UTC+8)

Vertus (VERT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

