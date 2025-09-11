Uquid (UQC) realiojo laiko kaina yra $ 3.756. Per pastarąsias 24 valandas UQC svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.751 iki aukščiausios $ 3.842 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UQC kaina yra $ 33.70574952, o žemiausia – $ 0.0370745608992.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UQC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Uquid (UQC) rinkos informacija
No.661
$ 37.56M
$ 33.44K
$ 150.24M
10.00M
40,000,000
ETH
Dabartinė Uquid rinkos kapitalizacija yra $ 37.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.44K. UQC apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 150.24M
Uquid (UQC) kainos istorija USD
Stebėkite Uquid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.775
-17.11%
60 dienų
$ -0.103
-2.67%
90 dienų
$ +0.878
+30.50%
Uquid kainos pokytis šiandien
Šiandien UQC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Uquid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.775 (-17.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Uquid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UQC rodiklis pasikeitė $ -0.103 (-2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Uquid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.878 (+30.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Uquid (UQC) pokyčius?
UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.
Uquid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Uquid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UQCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Uquid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Uquid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Uquid kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Uquid (UQC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Uquid (UQC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Uquid prognozes.
Supratimas apie Uquid (UQC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UQCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Uquid (UQC)
Ieškote, kaip nusipirkti Uquid? Viskas paprasta ir patogu! Uquid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.