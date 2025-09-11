Daugiau apie UQC

Uquid logotipas

Uquid kaina(UQC)

1 UQC į USD – tiesioginė kaina:

$3.756
0.00%1D
USD
Uquid (UQC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:18(UTC+8)

Uquid (UQC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.751
24 val. žemiausia
$ 3.842
24 val. aukščiausia

$ 3.751

$ 3.842

$ 33.70574952

$ 0.0370745608992

0.00%

+15.39%

Uquid (UQC) realiojo laiko kaina yra $ 3.756. Per pastarąsias 24 valandas UQC svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.751 iki aukščiausios $ 3.842 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UQC kaina yra $ 33.70574952, o žemiausia – $ 0.0370745608992.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UQC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Uquid (UQC) rinkos informacija

No.661

$ 37.56M

$ 33.44K

$ 150.24M

10.00M

40,000,000

ETH

Dabartinė Uquid rinkos kapitalizacija yra $ 37.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.44K. UQC apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 150.24M

Uquid (UQC) kainos istorija USD

Stebėkite Uquid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.775-17.11%
60 dienų$ -0.103-2.67%
90 dienų$ +0.878+30.50%
Uquid kainos pokytis šiandien

Šiandien UQC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Uquid 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.775 (-17.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Uquid 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UQC rodiklis pasikeitė $ -0.103 (-2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Uquid 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.878 (+30.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Uquid (UQC) pokyčius?

Peržiūrėkite Uquid kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Uquid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UQCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Uquid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Uquid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Uquid kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Uquid (UQC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Uquid (UQC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Uquid prognozes.

Peržiūrėkite Uquid kainos prognozę dabar!

Uquid (UQC) Tokenomika

Supratimas apie Uquid (UQC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UQCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Uquid (UQC)

Ieškote, kaip nusipirkti Uquid? Viskas paprasta ir patogu! Uquid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UQC į vietos valiutas

1 Uquid(UQC) į VND
98,839.14
1 Uquid(UQC) į AUD
A$5.67156
1 Uquid(UQC) į GBP
2.74188
1 Uquid(UQC) į EUR
3.1926
1 Uquid(UQC) į USD
$3.756
1 Uquid(UQC) į MYR
RM15.85032
1 Uquid(UQC) į TRY
155.04768
1 Uquid(UQC) į JPY
¥552.132
1 Uquid(UQC) į ARS
ARS$5,350.422
1 Uquid(UQC) į RUB
317.34444
1 Uquid(UQC) į INR
331.39188
1 Uquid(UQC) į IDR
Rp61,573.76064
1 Uquid(UQC) į KRW
5,223.91992
1 Uquid(UQC) į PHP
214.88076
1 Uquid(UQC) į EGP
￡E.180.81384
1 Uquid(UQC) į BRL
R$20.2824
1 Uquid(UQC) į CAD
C$5.18328
1 Uquid(UQC) į BDT
457.4808
1 Uquid(UQC) į NGN
5,665.13724
1 Uquid(UQC) į COP
$14,729.37936
1 Uquid(UQC) į ZAR
R.65.69244
1 Uquid(UQC) į UAH
155.04768
1 Uquid(UQC) į VES
Bs585.936
1 Uquid(UQC) į CLP
$3,609.516
1 Uquid(UQC) į PKR
Rs1,066.74156
1 Uquid(UQC) į KZT
2,024.78448
1 Uquid(UQC) į THB
฿119.36568
1 Uquid(UQC) į TWD
NT$114.06972
1 Uquid(UQC) į AED
د.إ13.78452
1 Uquid(UQC) į CHF
Fr2.96724
1 Uquid(UQC) į HKD
HK$29.22168
1 Uquid(UQC) į AMD
֏1,435.20516
1 Uquid(UQC) į MAD
.د.م33.91668
1 Uquid(UQC) į MXN
$69.8616
1 Uquid(UQC) į SAR
ريال14.085
1 Uquid(UQC) į PLN
13.67184
1 Uquid(UQC) į RON
лв16.30104
1 Uquid(UQC) į SEK
kr35.1186
1 Uquid(UQC) į BGN
лв6.27252
1 Uquid(UQC) į HUF
Ft1,262.50428
1 Uquid(UQC) į CZK
78.35016
1 Uquid(UQC) į KWD
د.ك1.14558
1 Uquid(UQC) į ILS
12.50748
1 Uquid(UQC) į AOA
Kz3,436.40196
1 Uquid(UQC) į BHD
.د.ب1.416012
1 Uquid(UQC) į BMD
$3.756
1 Uquid(UQC) į DKK
kr23.96328
1 Uquid(UQC) į HNL
L98.44476
1 Uquid(UQC) į MUR
171.12336
1 Uquid(UQC) į NAD
$66.03048
1 Uquid(UQC) į NOK
kr37.29708
1 Uquid(UQC) į NZD
$6.31008
1 Uquid(UQC) į PAB
B/.3.756
1 Uquid(UQC) į PGK
K15.92544
1 Uquid(UQC) į QAR
ر.ق13.67184
1 Uquid(UQC) į RSD
дин.376.1634

Uquid išteklius

Išsamesnei Uquid analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Uquid svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Uquid

Kiek Uquid(UQC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UQC kaina USD valiuta yra 3.756USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UQC į USD kaina?
Dabartinė UQC kaina USD valiuta yra $ 3.756. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Uquid rinkos kapitalizacija?
UQC rinkos kapitalizacija yra $ 37.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UQC apyvartoje?
UQC apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UQC kaina?
UQC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.70574952USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UQC kaina?
UQC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0370745608992USD.
Kokia yra UQC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UQC yra $ 33.44KUSD.
Ar UQC kaina šiais metais kils?
UQC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UQC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Uquid (UQC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

