UpRock (UPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00848. Per pastarąsias 24 valandas UPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00839 iki aukščiausios $ 0.00856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPT kaina yra $ 0.00888371219651544, o žemiausia – $ 0.007717753830140509.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UpRock (UPT) rinkos informacija
No.3936
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 122.91K
$ 122.91K$ 122.91K
$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,893,888.2705091
999,893,888.2705091 999,893,888.2705091
0.00%
SOL
Dabartinė UpRock rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.91K. UPT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999893888.2705091. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.48M
UpRock (UPT) kainos istorija USD
Stebėkite UpRock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000195
+0.23%
30 dienų
$ -0.00004
-0.47%
60 dienų
$ +0.00033
+4.04%
90 dienų
$ +0.00007
+0.83%
UpRock kainos pokytis šiandien
Šiandien UPT užfiksuotas $ +0.0000195 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UpRock 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004 (-0.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UpRock 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UPT rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+4.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UpRock 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00007 (+0.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UpRock (UPT) pokyčius?
UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.
UpRock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UpRock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie UpRock mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UpRock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UpRock kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UpRock (UPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UpRock (UPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UpRock prognozes.
Supratimas apie UpRock (UPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UpRock (UPT)
Ieškote, kaip nusipirkti UpRock? Viskas paprasta ir patogu! UpRock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.