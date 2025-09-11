Daugiau apie UPO

UpOnly logotipas

UpOnly kaina(UPO)

1 UPO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00637
$0.00637$0.00637
-0.31%1D
USD
UpOnly (UPO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:03(UTC+8)

UpOnly (UPO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00633
$ 0.00633$ 0.00633
24 val. žemiausia
$ 0.00644
$ 0.00644$ 0.00644
24 val. aukščiausia

$ 0.00633
$ 0.00633$ 0.00633

$ 0.00644
$ 0.00644$ 0.00644

$ 1.3777862682047466
$ 1.3777862682047466$ 1.3777862682047466

$ 0.004031877941935659
$ 0.004031877941935659$ 0.004031877941935659

0.00%

-0.31%

+21.10%

+21.10%

UpOnly (UPO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00637. Per pastarąsias 24 valandas UPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00633 iki aukščiausios $ 0.00644 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPO kaina yra $ 1.3777862682047466, o žemiausia – $ 0.004031877941935659.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UpOnly (UPO) rinkos informacija

No.2310

$ 724.86K
$ 724.86K$ 724.86K

$ 33.43K
$ 33.43K$ 33.43K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

113.79M
113.79M 113.79M

160,000,000
160,000,000 160,000,000

MATIC

Dabartinė UpOnly rinkos kapitalizacija yra $ 724.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.43K. UPO apyvartoje yra 113.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 160000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M

UpOnly (UPO) kainos istorija USD

Stebėkite UpOnly kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000198-0.31%
30 dienų$ -0.00197-23.63%
60 dienų$ -0.00467-42.31%
90 dienų$ -0.00581-47.71%
UpOnly kainos pokytis šiandien

Šiandien UPO užfiksuotas $ -0.0000198 (-0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UpOnly 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00197 (-23.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UpOnly 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UPO rodiklis pasikeitė $ -0.00467 (-42.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UpOnly 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00581 (-47.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UpOnly (UPO) pokyčius?

Peržiūrėkite UpOnly kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UpOnly investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UPOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UpOnly mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UpOnly, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UpOnly kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UpOnly (UPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UpOnly (UPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UpOnly prognozes.

Peržiūrėkite UpOnly kainos prognozę dabar!

UpOnly (UPO) Tokenomika

Supratimas apie UpOnly (UPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UpOnly (UPO)

Ieškote, kaip nusipirkti UpOnly? Viskas paprasta ir patogu! UpOnly lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UPO į vietos valiutas

1 UpOnly(UPO) į VND
167.62655
1 UpOnly(UPO) į AUD
A$0.0096187
1 UpOnly(UPO) į GBP
0.0046501
1 UpOnly(UPO) į EUR
0.0054145
1 UpOnly(UPO) į USD
$0.00637
1 UpOnly(UPO) į MYR
RM0.0268814
1 UpOnly(UPO) į TRY
0.2629536
1 UpOnly(UPO) į JPY
¥0.93639
1 UpOnly(UPO) į ARS
ARS$9.074065
1 UpOnly(UPO) į RUB
0.5382013
1 UpOnly(UPO) į INR
0.5620251
1 UpOnly(UPO) į IDR
Rp104.4262128
1 UpOnly(UPO) į KRW
8.8595234
1 UpOnly(UPO) į PHP
0.3644277
1 UpOnly(UPO) į EGP
￡E.0.3066518
1 UpOnly(UPO) į BRL
R$0.034398
1 UpOnly(UPO) į CAD
C$0.0087906
1 UpOnly(UPO) į BDT
0.775866
1 UpOnly(UPO) į NGN
9.6078073
1 UpOnly(UPO) į COP
$24.9803372
1 UpOnly(UPO) į ZAR
R.0.1114113
1 UpOnly(UPO) į UAH
0.2629536
1 UpOnly(UPO) į VES
Bs0.99372
1 UpOnly(UPO) į CLP
$6.12157
1 UpOnly(UPO) į PKR
Rs1.8091437
1 UpOnly(UPO) į KZT
3.4339396
1 UpOnly(UPO) į THB
฿0.2024386
1 UpOnly(UPO) į TWD
NT$0.1934569
1 UpOnly(UPO) į AED
د.إ0.0233779
1 UpOnly(UPO) į CHF
Fr0.0050323
1 UpOnly(UPO) į HKD
HK$0.0495586
1 UpOnly(UPO) į AMD
֏2.4340407
1 UpOnly(UPO) į MAD
.د.م0.0575211
1 UpOnly(UPO) į MXN
$0.118482
1 UpOnly(UPO) į SAR
ريال0.0238875
1 UpOnly(UPO) į PLN
0.0231868
1 UpOnly(UPO) į RON
лв0.0276458
1 UpOnly(UPO) į SEK
kr0.0595595
1 UpOnly(UPO) į BGN
лв0.0106379
1 UpOnly(UPO) į HUF
Ft2.1411481
1 UpOnly(UPO) į CZK
0.1328782
1 UpOnly(UPO) į KWD
د.ك0.00194285
1 UpOnly(UPO) į ILS
0.0212121
1 UpOnly(UPO) į AOA
Kz5.8279767
1 UpOnly(UPO) į BHD
.د.ب0.00240149
1 UpOnly(UPO) į BMD
$0.00637
1 UpOnly(UPO) į DKK
kr0.0406406
1 UpOnly(UPO) į HNL
L0.1669577
1 UpOnly(UPO) į MUR
0.2902172
1 UpOnly(UPO) į NAD
$0.1119846
1 UpOnly(UPO) į NOK
kr0.0632541
1 UpOnly(UPO) į NZD
$0.0107016
1 UpOnly(UPO) į PAB
B/.0.00637
1 UpOnly(UPO) į PGK
K0.0270088
1 UpOnly(UPO) į QAR
ر.ق0.0231868
1 UpOnly(UPO) į RSD
дин.0.6379555

UpOnly išteklius

Išsamesnei UpOnly analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali UpOnly svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UpOnly

Kiek UpOnly(UPO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UPO kaina USD valiuta yra 0.00637USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UPO į USD kaina?
Dabartinė UPO kaina USD valiuta yra $ 0.00637. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UpOnly rinkos kapitalizacija?
UPO rinkos kapitalizacija yra $ 724.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UPO apyvartoje?
UPO apyvartoje yra 113.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UPO kaina?
UPO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3777862682047466USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UPO kaina?
UPO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004031877941935659USD.
Kokia yra UPO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UPO yra $ 33.43KUSD.
Ar UPO kaina šiais metais kils?
UPO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UPO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:03(UTC+8)

UpOnly (UPO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

UPO-į-USD skaičiuoklė

Suma

UPO
UPO
USD
USD

1 UPO = 0.00637 USD

Prekiauti UPO

UPOUSDT
$0.00637
$0.00637$0.00637
-0.31%

