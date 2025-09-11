UpOnly (UPO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00637. Per pastarąsias 24 valandas UPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00633 iki aukščiausios $ 0.00644 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPO kaina yra $ 1.3777862682047466, o žemiausia – $ 0.004031877941935659.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UpOnly (UPO) rinkos informacija
Dabartinė UpOnly rinkos kapitalizacija yra $ 724.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.43K. UPO apyvartoje yra 113.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 160000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M
UpOnly (UPO) kainos istorija USD
Stebėkite UpOnly kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000198
-0.31%
30 dienų
$ -0.00197
-23.63%
60 dienų
$ -0.00467
-42.31%
90 dienų
$ -0.00581
-47.71%
UpOnly kainos pokytis šiandien
Šiandien UPO užfiksuotas $ -0.0000198 (-0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UpOnly 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00197 (-23.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UpOnly 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UPO rodiklis pasikeitė $ -0.00467 (-42.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UpOnly 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00581 (-47.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UpOnly (UPO) pokyčius?
UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.
UpOnly galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UpOnly investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UPOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie UpOnly mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UpOnly, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UpOnly kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UpOnly (UPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UpOnly (UPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UpOnly prognozes.
Supratimas apie UpOnly (UPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UpOnly (UPO)
Ieškote, kaip nusipirkti UpOnly? Viskas paprasta ir patogu! UpOnly lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.