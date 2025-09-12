Unite (UNITE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004884. Per pastarąsias 24 valandas UNITE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004619 iki aukščiausios $ 0.0005977 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNITE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNITE per pastarąją valandą pasikeitė -2.17%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unite (UNITE) rinkos informacija
Dabartinė Unite rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.52K. UNITE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.65M
Unite (UNITE) kainos istorija USD
Stebėkite Unite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001267
+0.26%
30 dienų
$ +0.0001623
+49.77%
60 dienų
$ -0.0003116
-38.95%
90 dienų
$ -0.0003116
-38.95%
Unite kainos pokytis šiandien
Šiandien UNITE užfiksuotas $ +0.000001267 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unite 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001623 (+49.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unite 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNITE rodiklis pasikeitė $ -0.0003116 (-38.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unite 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003116 (-38.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games.
