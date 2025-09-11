Daugiau apie TUXC

TUX Project logotipas

TUX Project kaina(TUXC)

1 TUXC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0006995
$0.0006995$0.0006995
+71.95%1D
USD
TUX Project (TUXC) kainos grafikas realiu laiku
TUX Project (TUXC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003626
$ 0.0003626$ 0.0003626
24 val. žemiausia
$ 0.0006997
$ 0.0006997$ 0.0006997
24 val. aukščiausia

$ 0.0003626
$ 0.0003626$ 0.0003626

$ 0.0006997
$ 0.0006997$ 0.0006997

--
----

--
----

+62.14%

+71.95%

+42.29%

+42.29%

TUX Project (TUXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006995. Per pastarąsias 24 valandas TUXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003626 iki aukščiausios $ 0.0006997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUXC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUXC per pastarąją valandą pasikeitė +62.14%, per 24 valandas – +71.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TUX Project (TUXC) rinkos informacija

--
----

$ 17.52K
$ 17.52K$ 17.52K

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

--
----

8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000

ARB

Dabartinė TUX Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.52K. TUXC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 8100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.67M

TUX Project (TUXC) kainos istorija USD

Stebėkite TUX Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000292696+71.95%
30 dienų$ +0.0002902+70.90%
60 dienų$ +0.0003326+90.65%
90 dienų$ +0.0003985+132.39%
TUX Project kainos pokytis šiandien

Šiandien TUXC užfiksuotas $ +0.000292696 (+71.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TUX Project 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002902 (+70.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TUX Project 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUXC rodiklis pasikeitė $ +0.0003326 (+90.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TUX Project 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003985 (+132.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TUX Project (TUXC) pokyčius?

Peržiūrėkite TUX Project kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TUX Project investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TUXCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TUX Project mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TUX Project, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TUX Project kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TUX Project (TUXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TUX Project (TUXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TUX Project prognozes.

Peržiūrėkite TUX Project kainos prognozę dabar!

TUX Project (TUXC) Tokenomika

Supratimas apie TUX Project (TUXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TUX Project (TUXC)

Ieškote, kaip nusipirkti TUX Project? Viskas paprasta ir patogu! TUX Project lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TUXC į vietos valiutas

1 TUX Project(TUXC) į VND
18.4073425
1 TUX Project(TUXC) į AUD
A$0.001056245
1 TUX Project(TUXC) į GBP
0.000510635
1 TUX Project(TUXC) į EUR
0.000594575
1 TUX Project(TUXC) į USD
$0.0006995
1 TUX Project(TUXC) į MYR
RM0.00295189
1 TUX Project(TUXC) į TRY
0.02887536
1 TUX Project(TUXC) į JPY
¥0.1028265
1 TUX Project(TUXC) į ARS
ARS$0.99643775
1 TUX Project(TUXC) į RUB
0.05910775
1 TUX Project(TUXC) į INR
0.06165393
1 TUX Project(TUXC) į IDR
Rp11.46721128
1 TUX Project(TUXC) į KRW
0.97152156
1 TUX Project(TUXC) į PHP
0.03996943
1 TUX Project(TUXC) į EGP
￡E.0.03367393
1 TUX Project(TUXC) į BRL
R$0.0037773
1 TUX Project(TUXC) į CAD
C$0.00096531
1 TUX Project(TUXC) į BDT
0.0851991
1 TUX Project(TUXC) į NGN
1.055048855
1 TUX Project(TUXC) į COP
$2.74313122
1 TUX Project(TUXC) į ZAR
R.0.012234255
1 TUX Project(TUXC) į UAH
0.02887536
1 TUX Project(TUXC) į VES
Bs0.109122
1 TUX Project(TUXC) į CLP
$0.6722195
1 TUX Project(TUXC) į PKR
Rs0.198664995
1 TUX Project(TUXC) į KZT
0.37708646
1 TUX Project(TUXC) į THB
฿0.02223011
1 TUX Project(TUXC) į TWD
NT$0.021229825
1 TUX Project(TUXC) į AED
د.إ0.002567165
1 TUX Project(TUXC) į CHF
Fr0.000552605
1 TUX Project(TUXC) į HKD
HK$0.00544211
1 TUX Project(TUXC) į AMD
֏0.267285945
1 TUX Project(TUXC) į MAD
.د.م0.006316485
1 TUX Project(TUXC) į MXN
$0.013003705
1 TUX Project(TUXC) į SAR
ريال0.002623125
1 TUX Project(TUXC) į PLN
0.00254618
1 TUX Project(TUXC) į RON
лв0.003028835
1 TUX Project(TUXC) į SEK
kr0.006540325
1 TUX Project(TUXC) į BGN
лв0.001168165
1 TUX Project(TUXC) į HUF
Ft0.235122935
1 TUX Project(TUXC) į CZK
0.01459157
1 TUX Project(TUXC) į KWD
د.ك0.0002133475
1 TUX Project(TUXC) į ILS
0.00232234
1 TUX Project(TUXC) į AOA
Kz0.639979545
1 TUX Project(TUXC) į BHD
.د.ب0.0002637115
1 TUX Project(TUXC) į BMD
$0.0006995
1 TUX Project(TUXC) į DKK
kr0.00446281
1 TUX Project(TUXC) į HNL
L0.018333895
1 TUX Project(TUXC) į MUR
0.03182725
1 TUX Project(TUXC) į NAD
$0.01229721
1 TUX Project(TUXC) į NOK
kr0.006946035
1 TUX Project(TUXC) į NZD
$0.00117516
1 TUX Project(TUXC) į PAB
B/.0.0006995
1 TUX Project(TUXC) į PGK
K0.00296588
1 TUX Project(TUXC) į QAR
ر.ق0.00254618
1 TUX Project(TUXC) į RSD
дин.0.07006192

TUX Project išteklius

Išsamesnei TUX Project analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TUX Project svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TUX Project

Kiek TUX Project(TUXC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TUXC kaina USD valiuta yra 0.0006995USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TUXC į USD kaina?
Dabartinė TUXC kaina USD valiuta yra $ 0.0006995. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TUX Project rinkos kapitalizacija?
TUXC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TUXC apyvartoje?
TUXC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TUXC kaina?
TUXC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TUXC kaina?
TUXC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TUXC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TUXC yra $ 17.52KUSD.
Ar TUXC kaina šiais metais kils?
TUXC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TUXC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TUX Project (TUXC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

