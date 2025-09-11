TUX Project (TUXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006995. Per pastarąsias 24 valandas TUXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003626 iki aukščiausios $ 0.0006997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUXC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUXC per pastarąją valandą pasikeitė +62.14%, per 24 valandas – +71.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TUX Project (TUXC) rinkos informacija
--
----
$ 17.52K
$ 17.52K$ 17.52K
$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M
--
----
8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000
ARB
Dabartinė TUX Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.52K. TUXC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 8100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.67M
TUX Project (TUXC) kainos istorija USD
Stebėkite TUX Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000292696
+71.95%
30 dienų
$ +0.0002902
+70.90%
60 dienų
$ +0.0003326
+90.65%
90 dienų
$ +0.0003985
+132.39%
TUX Project kainos pokytis šiandien
Šiandien TUXC užfiksuotas $ +0.000292696 (+71.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TUX Project 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002902 (+70.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TUX Project 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUXC rodiklis pasikeitė $ +0.0003326 (+90.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TUX Project 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003985 (+132.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TUX Project (TUXC) pokyčius?
TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.
TUX Project galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TUX Project investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TUXCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TUX Project mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TUX Project, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TUX Project kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TUX Project (TUXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TUX Project (TUXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TUX Project prognozes.
Supratimas apie TUX Project (TUXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TUX Project (TUXC)
Ieškote, kaip nusipirkti TUX Project? Viskas paprasta ir patogu! TUX Project lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.