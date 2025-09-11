Tradetomato (TTM) realiojo laiko kaina yra $ 0.003061. Per pastarąsias 24 valandas TTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00306 iki aukščiausios $ 0.003083 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TTM kaina yra $ 0.05069818223710805, o žemiausia – $ 0.002211006898964172.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TTM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tradetomato (TTM) rinkos informacija
Dabartinė Tradetomato rinkos kapitalizacija yra $ 246.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 103.00. TTM apyvartoje yra 80.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 996200000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.06M
Tradetomato (TTM) kainos istorija USD
Stebėkite Tradetomato kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.00022
+7.74%
60 dienų
$ +0.000049
+1.62%
90 dienų
$ +0.00034
+12.49%
Tradetomato kainos pokytis šiandien
Šiandien TTM užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tradetomato 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00022 (+7.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tradetomato 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TTM rodiklis pasikeitė $ +0.000049 (+1.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tradetomato 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00034 (+12.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tradetomato (TTM) pokyčius?
Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.
Tradetomato galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tradetomato investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TTMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tradetomato mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tradetomato, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tradetomato kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tradetomato (TTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tradetomato (TTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tradetomato prognozes.
Supratimas apie Tradetomato (TTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tradetomato (TTM)
Ieškote, kaip nusipirkti Tradetomato? Viskas paprasta ir patogu! Tradetomato lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.