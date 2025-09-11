Dejitaru Tsuka (TSUKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004201. Per pastarąsias 24 valandas TSUKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00394 iki aukščiausios $ 0.004383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TSUKA kaina yra $ 0.24735055084312768, o žemiausia – $ 0.002343424462156912.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TSUKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dejitaru Tsuka (TSUKA) rinkos informacija
No.1513
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
$ 58.73K
$ 58.73K$ 58.73K
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Dejitaru Tsuka rinkos kapitalizacija yra $ 4.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.73K. TSUKA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.20M
Dejitaru Tsuka (TSUKA) kainos istorija USD
Stebėkite Dejitaru Tsuka kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001965
+0.47%
30 dienų
$ -0.001183
-21.98%
60 dienų
$ +0.000303
+7.77%
90 dienų
$ +0.001136
+37.06%
Dejitaru Tsuka kainos pokytis šiandien
Šiandien TSUKA užfiksuotas $ +0.00001965 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dejitaru Tsuka 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001183 (-21.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dejitaru Tsuka 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TSUKA rodiklis pasikeitė $ +0.000303 (+7.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dejitaru Tsuka 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001136 (+37.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dejitaru Tsuka (TSUKA) pokyčius?
Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.
Dejitaru Tsuka galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dejitaru Tsuka investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TSUKAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dejitaru Tsuka mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dejitaru Tsuka, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dejitaru Tsuka kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dejitaru Tsuka (TSUKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dejitaru Tsuka (TSUKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dejitaru Tsuka prognozes.
Supratimas apie Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TSUKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dejitaru Tsuka (TSUKA)
Ieškote, kaip nusipirkti Dejitaru Tsuka? Viskas paprasta ir patogu! Dejitaru Tsuka lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.