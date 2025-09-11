Daugiau apie TSUKA

$0.004201
$0.004201$0.004201
+0.47%1D
Dejitaru Tsuka (TSUKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:18:11(UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00394
$ 0.00394$ 0.00394
24 val. žemiausia
$ 0.004383
$ 0.004383$ 0.004383
24 val. aukščiausia

$ 0.00394
$ 0.00394$ 0.00394

$ 0.004383
$ 0.004383$ 0.004383

$ 0.24735055084312768
$ 0.24735055084312768$ 0.24735055084312768

$ 0.002343424462156912
$ 0.002343424462156912$ 0.002343424462156912

-0.36%

+0.47%

-4.61%

-4.61%

Dejitaru Tsuka (TSUKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004201. Per pastarąsias 24 valandas TSUKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00394 iki aukščiausios $ 0.004383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TSUKA kaina yra $ 0.24735055084312768, o žemiausia – $ 0.002343424462156912.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TSUKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) rinkos informacija

No.1513

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

$ 58.73K
$ 58.73K$ 58.73K

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Dejitaru Tsuka rinkos kapitalizacija yra $ 4.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.73K. TSUKA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.20M

Dejitaru Tsuka (TSUKA) kainos istorija USD

Stebėkite Dejitaru Tsuka kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001965+0.47%
30 dienų$ -0.001183-21.98%
60 dienų$ +0.000303+7.77%
90 dienų$ +0.001136+37.06%
Dejitaru Tsuka kainos pokytis šiandien

Šiandien TSUKA užfiksuotas $ +0.00001965 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dejitaru Tsuka 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001183 (-21.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dejitaru Tsuka 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TSUKA rodiklis pasikeitė $ +0.000303 (+7.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dejitaru Tsuka 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001136 (+37.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dejitaru Tsuka (TSUKA) pokyčius?

Peržiūrėkite Dejitaru Tsuka kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dejitaru Tsuka investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Dejitaru Tsuka kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dejitaru Tsuka (TSUKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dejitaru Tsuka (TSUKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dejitaru Tsuka prognozes.

Peržiūrėkite Dejitaru Tsuka kainos prognozę dabar!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomika

Supratimas apie Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TSUKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Ieškote, kaip nusipirkti Dejitaru Tsuka? Viskas paprasta ir patogu! Dejitaru Tsuka lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TSUKA į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dejitaru Tsuka

Kiek Dejitaru Tsuka(TSUKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TSUKA kaina USD valiuta yra 0.004201USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TSUKA į USD kaina?
Dabartinė TSUKA kaina USD valiuta yra $ 0.004201. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dejitaru Tsuka rinkos kapitalizacija?
TSUKA rinkos kapitalizacija yra $ 4.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TSUKA apyvartoje?
TSUKA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TSUKA kaina?
TSUKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24735055084312768USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TSUKA kaina?
TSUKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002343424462156912USD.
Kokia yra TSUKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TSUKA yra $ 58.73KUSD.
Ar TSUKA kaina šiais metais kils?
TSUKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TSUKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:18:11(UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

