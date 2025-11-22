BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Taiwan Semiconductor kaina yra 278.06 USD.TSMON Rinkos kapitalizacija yra 1,145,416.4060806818 USD. Stebėkite TSMON į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

$277.95
$277.95$277.95
+2.94%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:41:42(UTC+8)

Taiwan Semiconductor kaina šiandien

Šiandienos Taiwan Semiconductor (TSMON) tiesioginė kaina yra $ 278.06, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.94%. Dabartinis TSMON į USD konversijos rodiklis yra $ 278.06 už TSMON.

Taiwan Semiconductor šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #1980 vietą $ 1.15M, o apyvartoje yra 4.12K TSMON. Per pastarąsias 24 valandas TSMON prekyba svyravo tarp $ 268.08 (žemiausios) ir $ 279.29 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 623.2084597697356, o visų laikų žemiausia – $ 228.88466810009672.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip TSMON judėjo +1.22% per pastarąją valandą ir -2.30% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 75.50K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) rinkos informacija

No.1980

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 75.50K
$ 75.50K$ 75.50K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

4.12K
4.12K 4.12K

4,119.31383903
4,119.31383903 4,119.31383903

ETH

Dabartinė Taiwan Semiconductor rinkos kapitalizacija yra $ 1.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.50K. TSMON apyvartoje yra 4.12K vienetų, o bendras kiekis siekia 4119.31383903. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M

Taiwan Semiconductor Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 268.08
$ 268.08$ 268.08
24 val. žemiausia
$ 279.29
$ 279.29$ 279.29
24 val. aukščiausia

$ 268.08
$ 268.08$ 268.08

$ 279.29
$ 279.29$ 279.29

$ 623.2084597697356
$ 623.2084597697356$ 623.2084597697356

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+1.22%

+2.94%

-2.30%

-2.30%

Taiwan Semiconductor (TSMON) kainos istorija USD

Stebėkite Taiwan Semiconductor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +7.9383+2.94%
30 dienų$ -11.98-4.14%
60 dienų$ -0.75-0.27%
90 dienų$ +78.06+39.03%
Taiwan Semiconductor kainos pokytis šiandien

Šiandien TSMON užfiksuotas $ +7.9383 (+2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Taiwan Semiconductor 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -11.98 (-4.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Taiwan Semiconductor 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TSMON rodiklis pasikeitė $ -0.75 (-0.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Taiwan Semiconductor 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +78.06 (+39.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Taiwan Semiconductor (TSMON) pokyčius?

Peržiūrėkite Taiwan Semiconductor kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor (TSMON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TSMON 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Taiwan Semiconductor (TSMON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Taiwan Semiconductor kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia Taiwan Semiconductor kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų TSMON kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Taiwan Semiconductor Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Taiwan Semiconductor

Pasiruošę pradėti su Taiwan Semiconductor? TSMON pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąTaiwan Semiconductor. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Taiwan Semiconductor (TSMON) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 4.12K tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Taiwan Semiconductor bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Taiwan Semiconductor (TSMON) vadovas

Ką galite daryti su Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Taiwan Semiconductor (TSMON) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor išteklius

Išsamesnei Taiwan Semiconductor analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Taiwan Semiconductor svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Taiwan Semiconductor

Kiek 1 Taiwan Semiconductor bus vertas 2030 m.?
Jei Taiwan Semiconductor augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Taiwan Semiconductor potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:41:42(UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

