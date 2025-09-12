Daugiau apie TRN

TRN kaina(TRN)

1 TRN į USD – tiesioginė kaina:

TRN (TRN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:29:52(UTC+8)

TRN (TRN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.02%

+17.71%

-11.17%

-11.17%

TRN (TRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0206. Per pastarąsias 24 valandas TRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017 iki aukščiausios $ 0.02069 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRN per pastarąją valandą pasikeitė +1.02%, per 24 valandas – +17.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRN (TRN) rinkos informacija

$ 3.37K
$ 3.37K$ 3.37K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

Bendras kiekis:
100,000,000 100,000,000

T3RN

Dabartinė TRN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.37K. TRN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06M

TRN (TRN) kainos istorija USD

Stebėkite TRN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0030994+17.71%
30 dienų$ -0.01203-36.87%
60 dienų$ -0.2294-91.76%
90 dienų$ -0.2294-91.76%
TRN kainos pokytis šiandien

Šiandien TRN užfiksuotas $ +0.0030994 (+17.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01203 (-36.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRN rodiklis pasikeitė $ -0.2294 (-91.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2294 (-91.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRN (TRN) pokyčius?

Peržiūrėkite TRN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRN (TRN)

t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.

TRN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRN (TRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRN (TRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRN prognozes.

Peržiūrėkite TRN kainos prognozę dabar!

TRN (TRN) Tokenomika

Supratimas apie TRN (TRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRN (TRN)

Ieškote, kaip nusipirkti TRN? Viskas paprasta ir patogu! TRN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRN į vietos valiutas

1 TRN(TRN) į VND
542.089
1 TRN(TRN) į AUD
A$0.0309
1 TRN(TRN) į GBP
0.015038
1 TRN(TRN) į EUR
0.01751
1 TRN(TRN) į USD
$0.0206
1 TRN(TRN) į MYR
RM0.086726
1 TRN(TRN) į TRY
0.851604
1 TRN(TRN) į JPY
¥3.0282
1 TRN(TRN) į ARS
ARS$29.512796
1 TRN(TRN) į RUB
1.740494
1 TRN(TRN) į INR
1.820422
1 TRN(TRN) į IDR
Rp337.704864
1 TRN(TRN) į KRW
28.610928
1 TRN(TRN) į PHP
1.176466
1 TRN(TRN) į EGP
￡E.0.993332
1 TRN(TRN) į BRL
R$0.110828
1 TRN(TRN) į CAD
C$0.028428
1 TRN(TRN) į BDT
2.495896
1 TRN(TRN) į NGN
30.9309
1 TRN(TRN) į COP
$80.46875
1 TRN(TRN) į ZAR
R.0.357616
1 TRN(TRN) į UAH
0.84769
1 TRN(TRN) į VES
Bs3.2342
1 TRN(TRN) į CLP
$19.5906
1 TRN(TRN) į PKR
Rs5.822384
1 TRN(TRN) į KZT
11.057256
1 TRN(TRN) į THB
฿0.652196
1 TRN(TRN) į TWD
NT$0.622944
1 TRN(TRN) į AED
د.إ0.075602
1 TRN(TRN) į CHF
Fr0.016274
1 TRN(TRN) į HKD
HK$0.160268
1 TRN(TRN) į AMD
֏7.84448
1 TRN(TRN) į MAD
.د.م0.185194
1 TRN(TRN) į MXN
$0.380894
1 TRN(TRN) į SAR
ريال0.07725
1 TRN(TRN) į PLN
0.074572
1 TRN(TRN) į RON
лв0.088992
1 TRN(TRN) į SEK
kr0.191786
1 TRN(TRN) į BGN
лв0.034196
1 TRN(TRN) į HUF
Ft6.875662
1 TRN(TRN) į CZK
0.427862
1 TRN(TRN) į KWD
د.ك0.006283
1 TRN(TRN) į ILS
0.068392
1 TRN(TRN) į AOA
Kz18.847146
1 TRN(TRN) į BHD
.د.ب0.0077662
1 TRN(TRN) į BMD
$0.0206
1 TRN(TRN) į DKK
kr0.131016
1 TRN(TRN) į HNL
L0.537248
1 TRN(TRN) į MUR
0.938536
1 TRN(TRN) į NAD
$0.359882
1 TRN(TRN) į NOK
kr0.203322
1 TRN(TRN) į NZD
$0.034402
1 TRN(TRN) į PAB
B/.0.0206
1 TRN(TRN) į PGK
K0.086932
1 TRN(TRN) į QAR
ر.ق0.074572
1 TRN(TRN) į RSD
дин.2.058352

TRN išteklius

Išsamesnei TRN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TRN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRN

Kiek TRN(TRN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRN kaina USD valiuta yra 0.0206USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRN į USD kaina?
Dabartinė TRN kaina USD valiuta yra $ 0.0206. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRN rinkos kapitalizacija?
TRN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRN apyvartoje?
TRN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRN kaina?
TRN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRN kaina?
TRN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TRN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRN yra $ 3.37KUSD.
Ar TRN kaina šiais metais kils?
TRN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:29:52(UTC+8)

