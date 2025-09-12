TRN (TRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0206. Per pastarąsias 24 valandas TRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017 iki aukščiausios $ 0.02069 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRN per pastarąją valandą pasikeitė +1.02%, per 24 valandas – +17.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TRN (TRN) rinkos informacija
--
----
$ 3.37K
$ 3.37K$ 3.37K
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
T3RN
Dabartinė TRN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.37K. TRN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06M
TRN (TRN) kainos istorija USD
Stebėkite TRN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0030994
+17.71%
30 dienų
$ -0.01203
-36.87%
60 dienų
$ -0.2294
-91.76%
90 dienų
$ -0.2294
-91.76%
TRN kainos pokytis šiandien
Šiandien TRN užfiksuotas $ +0.0030994 (+17.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TRN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01203 (-36.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TRN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRN rodiklis pasikeitė $ -0.2294 (-91.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TRN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2294 (-91.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRN (TRN) pokyčius?
t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.
TRN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TRN (TRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRN (TRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRN prognozes.
Supratimas apie TRN (TRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TRN (TRN)
