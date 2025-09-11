Daugiau apie TRIBE

TRIBE logotipas

TRIBE kaina(TRIBE)

1 TRIBE į USD – tiesioginė kaina:

$0.6009
+1.22%1D
USD
TRIBE (TRIBE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:47(UTC+8)

TRIBE (TRIBE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5811
24 val. žemiausia
$ 0.6176
24 val. aukščiausia

$ 0.5811
$ 0.6176
$ 2.49166441
$ 0
-0.44%

+1.22%

-4.47%

-4.47%

TRIBE (TRIBE) realiojo laiko kaina yra $ 0.6009. Per pastarąsias 24 valandas TRIBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5811 iki aukščiausios $ 0.6176 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRIBE kaina yra $ 2.49166441, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRIBE per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRIBE (TRIBE) rinkos informacija

No.4334

$ 0.00
$ 57.25K
$ 600.90M
0.00
1,000,000,000
2021-04-04 00:00:00

ETH

Dabartinė TRIBE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.25K. TRIBE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 600.90M

TRIBE (TRIBE) kainos istorija USD

Stebėkite TRIBE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.007243+1.22%
30 dienų$ -0.033-5.21%
60 dienų$ +0.1284+27.17%
90 dienų$ +0.1283+27.14%
TRIBE kainos pokytis šiandien

Šiandien TRIBE užfiksuotas $ +0.007243 (+1.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRIBE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.033 (-5.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRIBE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRIBE rodiklis pasikeitė $ +0.1284 (+27.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRIBE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1283 (+27.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRIBE (TRIBE) pokyčius?

Peržiūrėkite TRIBE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRIBE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRIBEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRIBE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRIBE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRIBE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRIBE (TRIBE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRIBE (TRIBE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRIBE prognozes.

Peržiūrėkite TRIBE kainos prognozę dabar!

TRIBE (TRIBE) Tokenomika

Supratimas apie TRIBE (TRIBE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRIBEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRIBE (TRIBE)

Ieškote, kaip nusipirkti TRIBE? Viskas paprasta ir patogu! TRIBE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRIBE į vietos valiutas

1 TRIBE(TRIBE) į VND
15,812.6835
1 TRIBE(TRIBE) į AUD
A$0.907359
1 TRIBE(TRIBE) į GBP
0.438657
1 TRIBE(TRIBE) į EUR
0.510765
1 TRIBE(TRIBE) į USD
$0.6009
1 TRIBE(TRIBE) į MYR
RM2.535798
1 TRIBE(TRIBE) į TRY
24.805152
1 TRIBE(TRIBE) į JPY
¥88.3323
1 TRIBE(TRIBE) į ARS
ARS$855.98205
1 TRIBE(TRIBE) į RUB
50.770041
1 TRIBE(TRIBE) į INR
53.047452
1 TRIBE(TRIBE) į IDR
Rp9,850.818096
1 TRIBE(TRIBE) į KRW
836.903475
1 TRIBE(TRIBE) į PHP
34.407534
1 TRIBE(TRIBE) į EGP
￡E.28.939344
1 TRIBE(TRIBE) į BRL
R$3.24486
1 TRIBE(TRIBE) į CAD
C$0.829242
1 TRIBE(TRIBE) į BDT
73.18962
1 TRIBE(TRIBE) į NGN
906.331461
1 TRIBE(TRIBE) į COP
$2,356.465404
1 TRIBE(TRIBE) į ZAR
R.10.521759
1 TRIBE(TRIBE) į UAH
24.805152
1 TRIBE(TRIBE) į VES
Bs93.7404
1 TRIBE(TRIBE) į CLP
$577.4649
1 TRIBE(TRIBE) į PKR
Rs170.661609
1 TRIBE(TRIBE) į KZT
323.933172
1 TRIBE(TRIBE) į THB
฿19.10862
1 TRIBE(TRIBE) į TWD
NT$18.243324
1 TRIBE(TRIBE) į AED
د.إ2.205303
1 TRIBE(TRIBE) į CHF
Fr0.474711
1 TRIBE(TRIBE) į HKD
HK$4.675002
1 TRIBE(TRIBE) į AMD
֏229.609899
1 TRIBE(TRIBE) į MAD
.د.م5.426127
1 TRIBE(TRIBE) į MXN
$11.182749
1 TRIBE(TRIBE) į SAR
ريال2.253375
1 TRIBE(TRIBE) į PLN
2.187276
1 TRIBE(TRIBE) į RON
лв2.601897
1 TRIBE(TRIBE) į SEK
kr5.624424
1 TRIBE(TRIBE) į BGN
лв1.003503
1 TRIBE(TRIBE) į HUF
Ft202.118724
1 TRIBE(TRIBE) į CZK
12.540783
1 TRIBE(TRIBE) į KWD
د.ك0.1832745
1 TRIBE(TRIBE) į ILS
1.994988
1 TRIBE(TRIBE) į AOA
Kz547.762413
1 TRIBE(TRIBE) į BHD
.د.ب0.2265393
1 TRIBE(TRIBE) į BMD
$0.6009
1 TRIBE(TRIBE) į DKK
kr3.833742
1 TRIBE(TRIBE) į HNL
L15.749589
1 TRIBE(TRIBE) į MUR
27.377004
1 TRIBE(TRIBE) į NAD
$10.563822
1 TRIBE(TRIBE) į NOK
kr5.972946
1 TRIBE(TRIBE) į NZD
$1.009512
1 TRIBE(TRIBE) į PAB
B/.0.6009
1 TRIBE(TRIBE) į PGK
K2.547816
1 TRIBE(TRIBE) į QAR
ر.ق2.187276
1 TRIBE(TRIBE) į RSD
дин.60.204171

TRIBE išteklius

Išsamesnei TRIBE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TRIBE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRIBE

Kiek TRIBE(TRIBE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRIBE kaina USD valiuta yra 0.6009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRIBE į USD kaina?
Dabartinė TRIBE kaina USD valiuta yra $ 0.6009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRIBE rinkos kapitalizacija?
TRIBE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRIBE apyvartoje?
TRIBE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRIBE kaina?
TRIBE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.49166441USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRIBE kaina?
TRIBE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TRIBE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRIBE yra $ 57.25KUSD.
Ar TRIBE kaina šiais metais kils?
TRIBE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRIBE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TRIBE (TRIBE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

