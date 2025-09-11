Terrace (TRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002971. Per pastarąsias 24 valandas TRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002862 iki aukščiausios $ 0.003093 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRC per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Terrace (TRC) rinkos informacija
$ 80.08K
$ 2.97M
1,000,000,000
BASE
Dabartinė Terrace rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.08K. TRC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.97M
Terrace (TRC) kainos istorija USD
Stebėkite Terrace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000178
-0.06%
30 dienų
$ +0.000105
+3.66%
60 dienų
$ -0.000289
-8.87%
90 dienų
$ +0.000392
+15.19%
Terrace kainos pokytis šiandien
Šiandien TRC užfiksuotas $ -0.00000178 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Terrace 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000105 (+3.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Terrace 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRC rodiklis pasikeitė $ -0.000289 (-8.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Terrace 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000392 (+15.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Terrace (TRC) pokyčius?
Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one.
Terrace kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Terrace (TRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Terrace (TRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Terrace prognozes.
Supratimas apie Terrace (TRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Terrace (TRC)
