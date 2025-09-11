Daugiau apie TOSHI

Toshi logotipas

Toshi kaina(TOSHI)

$0.0005948
-0.21%1D
USD
Toshi (TOSHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:26(UTC+8)

Toshi (TOSHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.11%

-0.21%

+5.31%

+5.31%

Toshi (TOSHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005948. Per pastarąsias 24 valandas TOSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00057 iki aukščiausios $ 0.0006029 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOSHI kaina yra $ 0.002272608699207585, o žemiausia – $ 0.000000007906195303.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOSHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Toshi (TOSHI) rinkos informacija

No.183

99.99%

0.01%

BASE

Dabartinė Toshi rinkos kapitalizacija yra $ 250.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 177.33K. TOSHI apyvartoje yra 420.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 250.23M

Toshi (TOSHI) kainos istorija USD

Stebėkite Toshi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001252-0.21%
30 dienų$ -0.0001638-21.60%
60 dienų$ +0.0000435+7.89%
90 dienų$ +0.0000815+15.87%
Toshi kainos pokytis šiandien

Šiandien TOSHI užfiksuotas $ -0.000001252 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Toshi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001638 (-21.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Toshi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOSHI rodiklis pasikeitė $ +0.0000435 (+7.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Toshi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000815 (+15.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Toshi (TOSHI) pokyčius?

Peržiūrėkite Toshi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Toshi (TOSHI)

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Toshi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Toshi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TOSHIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Toshi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Toshi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Toshi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Toshi (TOSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Toshi (TOSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Toshi prognozes.

Peržiūrėkite Toshi kainos prognozę dabar!

Toshi (TOSHI) Tokenomika

Supratimas apie Toshi (TOSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Toshi (TOSHI)

Ieškote, kaip nusipirkti Toshi? Viskas paprasta ir patogu! Toshi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TOSHI į vietos valiutas

1 Toshi(TOSHI) į VND
1 Toshi(TOSHI) į AUD
1 Toshi(TOSHI) į GBP
1 Toshi(TOSHI) į EUR
1 Toshi(TOSHI) į USD
1 Toshi(TOSHI) į MYR
1 Toshi(TOSHI) į TRY
1 Toshi(TOSHI) į JPY
1 Toshi(TOSHI) į ARS
1 Toshi(TOSHI) į RUB
1 Toshi(TOSHI) į INR
1 Toshi(TOSHI) į IDR
1 Toshi(TOSHI) į KRW
1 Toshi(TOSHI) į PHP
1 Toshi(TOSHI) į EGP
1 Toshi(TOSHI) į BRL
1 Toshi(TOSHI) į CAD
1 Toshi(TOSHI) į BDT
1 Toshi(TOSHI) į NGN
1 Toshi(TOSHI) į COP
1 Toshi(TOSHI) į ZAR
1 Toshi(TOSHI) į UAH
1 Toshi(TOSHI) į VES
1 Toshi(TOSHI) į CLP
1 Toshi(TOSHI) į PKR
1 Toshi(TOSHI) į KZT
1 Toshi(TOSHI) į THB
1 Toshi(TOSHI) į TWD
1 Toshi(TOSHI) į AED
1 Toshi(TOSHI) į CHF
1 Toshi(TOSHI) į HKD
1 Toshi(TOSHI) į AMD
1 Toshi(TOSHI) į MAD
1 Toshi(TOSHI) į MXN
1 Toshi(TOSHI) į SAR
1 Toshi(TOSHI) į PLN
1 Toshi(TOSHI) į RON
1 Toshi(TOSHI) į SEK
1 Toshi(TOSHI) į BGN
1 Toshi(TOSHI) į HUF
1 Toshi(TOSHI) į CZK
1 Toshi(TOSHI) į KWD
1 Toshi(TOSHI) į ILS
1 Toshi(TOSHI) į AOA
1 Toshi(TOSHI) į BHD
1 Toshi(TOSHI) į BMD
1 Toshi(TOSHI) į DKK
1 Toshi(TOSHI) į HNL
1 Toshi(TOSHI) į MUR
1 Toshi(TOSHI) į NAD
1 Toshi(TOSHI) į NOK
1 Toshi(TOSHI) į NZD
1 Toshi(TOSHI) į PAB
1 Toshi(TOSHI) į PGK
1 Toshi(TOSHI) į QAR
1 Toshi(TOSHI) į RSD
Toshi išteklius

Išsamesnei Toshi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Toshi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Toshi

Kiek Toshi(TOSHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOSHI kaina USD valiuta yra 0.0005948USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOSHI į USD kaina?
Dabartinė TOSHI kaina USD valiuta yra $ 0.0005948. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Toshi rinkos kapitalizacija?
TOSHI rinkos kapitalizacija yra $ 250.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOSHI apyvartoje?
TOSHI apyvartoje yra 420.68BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOSHI kaina?
TOSHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.002272608699207585USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOSHI kaina?
TOSHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000007906195303USD.
Kokia yra TOSHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOSHI yra $ 177.33KUSD.
Ar TOSHI kaina šiais metais kils?
TOSHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOSHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Toshi (TOSHI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

