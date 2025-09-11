Toshi (TOSHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005948. Per pastarąsias 24 valandas TOSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00057 iki aukščiausios $ 0.0006029 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOSHI kaina yra $ 0.002272608699207585, o žemiausia – $ 0.000000007906195303.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOSHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Toshi (TOSHI) rinkos informacija
Dabartinė Toshi rinkos kapitalizacija yra $ 250.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 177.33K. TOSHI apyvartoje yra 420.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 250.23M
Toshi (TOSHI) kainos istorija USD
Stebėkite Toshi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001252
-0.21%
30 dienų
$ -0.0001638
-21.60%
60 dienų
$ +0.0000435
+7.89%
90 dienų
$ +0.0000815
+15.87%
Toshi kainos pokytis šiandien
Šiandien TOSHI užfiksuotas $ -0.000001252 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Toshi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001638 (-21.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Toshi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOSHI rodiklis pasikeitė $ +0.0000435 (+7.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Toshi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000815 (+15.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Toshi (TOSHI) pokyčius?
Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.
Toshi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Toshi (TOSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Toshi (TOSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Toshi prognozes.
Supratimas apie Toshi (TOSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
