1 TORN į USD – tiesioginė kaina:

$13.811
$13.811$13.811
-2.15%1D
USD
TornadoCash (TORN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:11:12(UTC+8)

TornadoCash (TORN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 13.688
$ 13.688$ 13.688
24 val. žemiausia
$ 14.445
$ 14.445$ 14.445
24 val. aukščiausia

$ 13.688
$ 13.688$ 13.688

$ 14.445
$ 14.445$ 14.445

$ 437.41273213
$ 437.41273213$ 437.41273213

$ 1.3085467209410526
$ 1.3085467209410526$ 1.3085467209410526

+0.02%

-2.15%

+4.63%

+4.63%

TornadoCash (TORN) realiojo laiko kaina yra $ 13.812. Per pastarąsias 24 valandas TORN svyravo nuo žemiausios kainos $ 13.688 iki aukščiausios $ 14.445 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TORN kaina yra $ 437.41273213, o žemiausia – $ 1.3085467209410526.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TORN per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TornadoCash (TORN) rinkos informacija

No.477

$ 72.65M
$ 72.65M$ 72.65M

$ 67.68K
$ 67.68K$ 67.68K

$ 138.12M
$ 138.12M$ 138.12M

5.26M
5.26M 5.26M

9,999,997.246815
9,999,997.246815 9,999,997.246815

ETH

Dabartinė TornadoCash rinkos kapitalizacija yra $ 72.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.68K. TORN apyvartoje yra 5.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 9999997.246815. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.12M

TornadoCash (TORN) kainos istorija USD

Stebėkite TornadoCash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.30346-2.15%
30 dienų$ +2.432+21.37%
60 dienų$ +3.415+32.84%
90 dienų$ +4.066+41.71%
TornadoCash kainos pokytis šiandien

Šiandien TORN užfiksuotas $ -0.30346 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TornadoCash 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.432 (+21.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TornadoCash 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TORN rodiklis pasikeitė $ +3.415 (+32.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TornadoCash 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.066 (+41.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti TORNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TornadoCash mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TornadoCash, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TornadoCash kainos prognozė (USD)

TornadoCash (TORN) Tokenomika

Supratimas apie TornadoCash (TORN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

TORN į vietos valiutas

1 TornadoCash(TORN) į VND
363,462.78
1 TornadoCash(TORN) į AUD
A$20.85612
1 TornadoCash(TORN) į GBP
10.08276
1 TornadoCash(TORN) į EUR
11.7402
1 TornadoCash(TORN) į USD
$13.812
1 TornadoCash(TORN) į MYR
RM58.14852
1 TornadoCash(TORN) į TRY
570.29748
1 TornadoCash(TORN) į JPY
¥2,030.364
1 TornadoCash(TORN) į ARS
ARS$19,675.194
1 TornadoCash(TORN) į RUB
1,176.0918
1 TornadoCash(TORN) į INR
1,221.11892
1 TornadoCash(TORN) į IDR
Rp226,426.19328
1 TornadoCash(TORN) į KRW
19,236.663
1 TornadoCash(TORN) į PHP
789.90828
1 TornadoCash(TORN) į EGP
￡E.665.60028
1 TornadoCash(TORN) į BRL
R$74.5848
1 TornadoCash(TORN) į CAD
C$19.06056
1 TornadoCash(TORN) į BDT
1,682.3016
1 TornadoCash(TORN) į NGN
20,832.50148
1 TornadoCash(TORN) į COP
$54,164.58672
1 TornadoCash(TORN) į ZAR
R.242.12436
1 TornadoCash(TORN) į UAH
570.15936
1 TornadoCash(TORN) į VES
Bs2,154.672
1 TornadoCash(TORN) į CLP
$13,273.332
1 TornadoCash(TORN) į PKR
Rs3,922.74612
1 TornadoCash(TORN) į KZT
7,445.77296
1 TornadoCash(TORN) į THB
฿439.35972
1 TornadoCash(TORN) į TWD
NT$418.91796
1 TornadoCash(TORN) į AED
د.إ50.69004
1 TornadoCash(TORN) į CHF
Fr10.91148
1 TornadoCash(TORN) į HKD
HK$107.45736
1 TornadoCash(TORN) į AMD
֏5,277.70332
1 TornadoCash(TORN) į MAD
.د.م124.72236
1 TornadoCash(TORN) į MXN
$257.31756
1 TornadoCash(TORN) į SAR
ريال51.795
1 TornadoCash(TORN) į PLN
50.27568
1 TornadoCash(TORN) į RON
лв59.80596
1 TornadoCash(TORN) į SEK
kr129.28032
1 TornadoCash(TORN) į BGN
лв23.06604
1 TornadoCash(TORN) į HUF
Ft4,641.10824
1 TornadoCash(TORN) į CZK
288.39456
1 TornadoCash(TORN) į KWD
د.ك4.21266
1 TornadoCash(TORN) į ILS
45.99396
1 TornadoCash(TORN) į AOA
Kz12,590.60484
1 TornadoCash(TORN) į BHD
.د.ب5.207124
1 TornadoCash(TORN) į BMD
$13.812
1 TornadoCash(TORN) į DKK
kr88.12056
1 TornadoCash(TORN) į HNL
L362.01252
1 TornadoCash(TORN) į MUR
629.27472
1 TornadoCash(TORN) į NAD
$242.81496
1 TornadoCash(TORN) į NOK
kr137.01504
1 TornadoCash(TORN) į NZD
$23.20416
1 TornadoCash(TORN) į PAB
B/.13.812
1 TornadoCash(TORN) į PGK
K58.56288
1 TornadoCash(TORN) į QAR
ر.ق50.27568
1 TornadoCash(TORN) į RSD
дин.1,383.54804

TornadoCash išteklius

Išsamesnei TornadoCash analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali TornadoCash svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TornadoCash

Kiek TornadoCash(TORN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TORN kaina USD valiuta yra 13.812USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TORN į USD kaina?
Dabartinė TORN kaina USD valiuta yra $ 13.812. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TornadoCash rinkos kapitalizacija?
TORN rinkos kapitalizacija yra $ 72.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TORN apyvartoje?
TORN apyvartoje yra 5.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TORN kaina?
TORN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 437.41273213USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TORN kaina?
TORN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.3085467209410526USD.
Kokia yra TORN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TORN yra $ 67.68KUSD.
Ar TORN kaina šiais metais kils?
TORN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TORN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:11:12(UTC+8)

TornadoCash (TORN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

