Tonny (TONNY) realiojo laiko kaina yra $ 0.07028. Per pastarąsias 24 valandas TONNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06603 iki aukščiausios $ 0.07042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TONNY kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TONNY per pastarąją valandą pasikeitė +0.93%, per 24 valandas – +1.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tonny (TONNY) rinkos informacija
--
----
$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K
$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B
--
----
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
TONCOIN
Dabartinė Tonny rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.17K. TONNY apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41B
Tonny (TONNY) kainos istorija USD
Stebėkite Tonny kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0011153
+1.61%
30 dienų
$ -0.01679
-19.29%
60 dienų
$ +0.01183
+20.23%
90 dienų
$ +0.0115
+19.56%
Tonny kainos pokytis šiandien
Šiandien TONNY užfiksuotas $ +0.0011153 (+1.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tonny 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01679 (-19.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tonny 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TONNY rodiklis pasikeitė $ +0.01183 (+20.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tonny 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0115 (+19.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tonny (TONNY) pokyčius?
Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users.
Tonny galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tonny investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tonny, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tonny kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tonny (TONNY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tonny (TONNY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tonny prognozes.
Supratimas apie Tonny (TONNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TONNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tonny (TONNY)
Ieškote, kaip nusipirkti Tonny? Viskas paprasta ir patogu! Tonny lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.