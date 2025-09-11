TOMI (TOMI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001666. Per pastarąsias 24 valandas TOMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001167 iki aukščiausios $ 0.000195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOMI kaina yra $ 7.13280036241909, o žemiausia – $ 0.000116085313740049.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOMI per pastarąją valandą pasikeitė +7.69%, per 24 valandas – +17.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TOMI (TOMI) rinkos informacija
Dabartinė TOMI rinkos kapitalizacija yra $ 711.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 492.03K. TOMI apyvartoje yra 4.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 4281047102.4379454. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 713.22K
TOMI (TOMI) kainos istorija USD
Stebėkite TOMI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000024795
+17.51%
30 dienų
$ -0.000239
-58.93%
60 dienų
$ -0.0005166
-75.62%
90 dienų
$ -0.0011144
-87.00%
TOMI kainos pokytis šiandien
Šiandien TOMI užfiksuotas $ +0.000024795 (+17.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TOMI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000239 (-58.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TOMI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOMI rodiklis pasikeitė $ -0.0005166 (-75.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TOMI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011144 (-87.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOMI (TOMI) pokyčius?
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
TOMI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOMI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOMI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TOMI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TOMI (TOMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOMI (TOMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOMI prognozes.
Supratimas apie TOMI (TOMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TOMI (TOMI)
Ieškote, kaip nusipirkti TOMI? Viskas paprasta ir patogu! TOMI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
