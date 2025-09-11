Daugiau apie TOMI

TOMI Kainos informacija

TOMI Baltoji knyga

TOMI Oficiali svetainė

TOMI Tokenomika

TOMI Kainų prognozė

TOMI Istorija

TOMI pirkimo vadovas

TOMIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TOMI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

TOMI logotipas

TOMI kaina(TOMI)

1 TOMI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001664
$0.0001664$0.0001664
+17.51%1D
USD
TOMI (TOMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:00(UTC+8)

TOMI (TOMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001167
$ 0.0001167$ 0.0001167
24 val. žemiausia
$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195
24 val. aukščiausia

$ 0.0001167
$ 0.0001167$ 0.0001167

$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195

$ 7.13280036241909
$ 7.13280036241909$ 7.13280036241909

$ 0.000116085313740049
$ 0.000116085313740049$ 0.000116085313740049

+7.69%

+17.51%

-22.26%

-22.26%

TOMI (TOMI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001666. Per pastarąsias 24 valandas TOMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001167 iki aukščiausios $ 0.000195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOMI kaina yra $ 7.13280036241909, o žemiausia – $ 0.000116085313740049.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOMI per pastarąją valandą pasikeitė +7.69%, per 24 valandas – +17.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TOMI (TOMI) rinkos informacija

No.2365

$ 711.44K
$ 711.44K$ 711.44K

$ 492.03K
$ 492.03K$ 492.03K

$ 713.22K
$ 713.22K$ 713.22K

4.27B
4.27B 4.27B

4,281,047,102.4379454
4,281,047,102.4379454 4,281,047,102.4379454

ETH

Dabartinė TOMI rinkos kapitalizacija yra $ 711.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 492.03K. TOMI apyvartoje yra 4.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 4281047102.4379454. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 713.22K

TOMI (TOMI) kainos istorija USD

Stebėkite TOMI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000024795+17.51%
30 dienų$ -0.000239-58.93%
60 dienų$ -0.0005166-75.62%
90 dienų$ -0.0011144-87.00%
TOMI kainos pokytis šiandien

Šiandien TOMI užfiksuotas $ +0.000024795 (+17.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TOMI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000239 (-58.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TOMI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOMI rodiklis pasikeitė $ -0.0005166 (-75.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TOMI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011144 (-87.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOMI (TOMI) pokyčius?

Peržiūrėkite TOMI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TOMI (TOMI)

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

TOMI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOMI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TOMIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TOMI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOMI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TOMI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TOMI (TOMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOMI (TOMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOMI prognozes.

Peržiūrėkite TOMI kainos prognozę dabar!

TOMI (TOMI) Tokenomika

Supratimas apie TOMI (TOMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TOMI (TOMI)

Ieškote, kaip nusipirkti TOMI? Viskas paprasta ir patogu! TOMI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TOMI į vietos valiutas

1 TOMI(TOMI) į VND
4.384079
1 TOMI(TOMI) į AUD
A$0.000251566
1 TOMI(TOMI) į GBP
0.000121618
1 TOMI(TOMI) į EUR
0.00014161
1 TOMI(TOMI) į USD
$0.0001666
1 TOMI(TOMI) į MYR
RM0.000703052
1 TOMI(TOMI) į TRY
0.006877248
1 TOMI(TOMI) į JPY
¥0.0244902
1 TOMI(TOMI) į ARS
ARS$0.2373217
1 TOMI(TOMI) į RUB
0.0140777
1 TOMI(TOMI) į INR
0.014684124
1 TOMI(TOMI) į IDR
Rp2.731147104
1 TOMI(TOMI) į KRW
0.231387408
1 TOMI(TOMI) į PHP
0.009519524
1 TOMI(TOMI) į EGP
￡E.0.008020124
1 TOMI(TOMI) į BRL
R$0.00089964
1 TOMI(TOMI) į CAD
C$0.000229908
1 TOMI(TOMI) į BDT
0.02029188
1 TOMI(TOMI) į NGN
0.251281114
1 TOMI(TOMI) į COP
$0.653331896
1 TOMI(TOMI) į ZAR
R.0.002913834
1 TOMI(TOMI) į UAH
0.006877248
1 TOMI(TOMI) į VES
Bs0.0259896
1 TOMI(TOMI) į CLP
$0.1601026
1 TOMI(TOMI) į PKR
Rs0.047316066
1 TOMI(TOMI) į KZT
0.089810728
1 TOMI(TOMI) į THB
฿0.005294548
1 TOMI(TOMI) į TWD
NT$0.00505631
1 TOMI(TOMI) į AED
د.إ0.000611422
1 TOMI(TOMI) į CHF
Fr0.000131614
1 TOMI(TOMI) į HKD
HK$0.001296148
1 TOMI(TOMI) į AMD
֏0.063659526
1 TOMI(TOMI) į MAD
.د.م0.001504398
1 TOMI(TOMI) į MXN
$0.003097094
1 TOMI(TOMI) į SAR
ريال0.00062475
1 TOMI(TOMI) į PLN
0.000606424
1 TOMI(TOMI) į RON
лв0.000721378
1 TOMI(TOMI) į SEK
kr0.00155771
1 TOMI(TOMI) į BGN
лв0.000278222
1 TOMI(TOMI) į HUF
Ft0.055999258
1 TOMI(TOMI) į CZK
0.003475276
1 TOMI(TOMI) į KWD
د.ك0.000050813
1 TOMI(TOMI) į ILS
0.000553112
1 TOMI(TOMI) į AOA
Kz0.152424006
1 TOMI(TOMI) į BHD
.د.ب0.0000628082
1 TOMI(TOMI) į BMD
$0.0001666
1 TOMI(TOMI) į DKK
kr0.001062908
1 TOMI(TOMI) į HNL
L0.004366586
1 TOMI(TOMI) į MUR
0.0075803
1 TOMI(TOMI) į NAD
$0.002928828
1 TOMI(TOMI) į NOK
kr0.001654338
1 TOMI(TOMI) į NZD
$0.000279888
1 TOMI(TOMI) į PAB
B/.0.0001666
1 TOMI(TOMI) į PGK
K0.000706384
1 TOMI(TOMI) į QAR
ر.ق0.000606424
1 TOMI(TOMI) į RSD
дин.0.016686656

TOMI išteklius

Išsamesnei TOMI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TOMI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TOMI

Kiek TOMI(TOMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOMI kaina USD valiuta yra 0.0001666USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOMI į USD kaina?
Dabartinė TOMI kaina USD valiuta yra $ 0.0001666. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TOMI rinkos kapitalizacija?
TOMI rinkos kapitalizacija yra $ 711.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOMI apyvartoje?
TOMI apyvartoje yra 4.27BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOMI kaina?
TOMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.13280036241909USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOMI kaina?
TOMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000116085313740049USD.
Kokia yra TOMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOMI yra $ 492.03KUSD.
Ar TOMI kaina šiais metais kils?
TOMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:00(UTC+8)

TOMI (TOMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TOMI-į-USD skaičiuoklė

Suma

TOMI
TOMI
USD
USD

1 TOMI = 0.0001666 USD

Prekiauti TOMI

TOMIUSDT
$0.0001664
$0.0001664$0.0001664
+17.34%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis