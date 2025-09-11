TokenFi (TOKEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0141. Per pastarąsias 24 valandas TOKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01361 iki aukščiausios $ 0.01521 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOKEN kaina yra $ 0.24479169509887172, o žemiausia – $ 0.000048638485014782.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOKEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -5.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TokenFi (TOKEN) rinkos informacija
Dabartinė TokenFi rinkos kapitalizacija yra $ 14.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 154.68K. TOKEN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.00M
TokenFi (TOKEN) kainos istorija USD
Stebėkite TokenFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007593
-5.11%
30 dienų
$ -0.00162
-10.31%
60 dienų
$ -0.00164
-10.42%
90 dienų
$ -0.00023
-1.61%
TokenFi kainos pokytis šiandien
Šiandien TOKEN užfiksuotas $ -0.0007593 (-5.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TokenFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00162 (-10.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TokenFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOKEN rodiklis pasikeitė $ -0.00164 (-10.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TokenFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00023 (-1.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.
TokenFi kainos prognozė (USD)
Supratimas apie TokenFi (TOKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TokenFi (TOKEN)
