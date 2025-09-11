Daugiau apie TOKEN

TOKEN Kainos informacija

TOKEN Oficiali svetainė

TOKEN Tokenomika

TOKEN Kainų prognozė

TOKEN Istorija

TOKEN pirkimo vadovas

TOKENvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TOKEN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

TokenFi logotipas

TokenFi kaina(TOKEN)

1 TOKEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0141
$0.0141$0.0141
-5.11%1D
USD
TokenFi (TOKEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:04(UTC+8)

TokenFi (TOKEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01361
$ 0.01361$ 0.01361
24 val. žemiausia
$ 0.01521
$ 0.01521$ 0.01521
24 val. aukščiausia

$ 0.01361
$ 0.01361$ 0.01361

$ 0.01521
$ 0.01521$ 0.01521

$ 0.24479169509887172
$ 0.24479169509887172$ 0.24479169509887172

$ 0.000048638485014782
$ 0.000048638485014782$ 0.000048638485014782

+0.64%

-5.11%

+16.43%

+16.43%

TokenFi (TOKEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0141. Per pastarąsias 24 valandas TOKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01361 iki aukščiausios $ 0.01521 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOKEN kaina yra $ 0.24479169509887172, o žemiausia – $ 0.000048638485014782.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOKEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -5.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TokenFi (TOKEN) rinkos informacija

No.1041

$ 14.10M
$ 14.10M$ 14.10M

$ 154.68K
$ 154.68K$ 154.68K

$ 141.00M
$ 141.00M$ 141.00M

1.00B
1.00B 1.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10.00%

BSC

Dabartinė TokenFi rinkos kapitalizacija yra $ 14.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 154.68K. TOKEN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.00M

TokenFi (TOKEN) kainos istorija USD

Stebėkite TokenFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007593-5.11%
30 dienų$ -0.00162-10.31%
60 dienų$ -0.00164-10.42%
90 dienų$ -0.00023-1.61%
TokenFi kainos pokytis šiandien

Šiandien TOKEN užfiksuotas $ -0.0007593 (-5.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TokenFi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00162 (-10.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TokenFi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOKEN rodiklis pasikeitė $ -0.00164 (-10.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TokenFi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00023 (-1.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TokenFi (TOKEN) pokyčius?

Peržiūrėkite TokenFi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

TokenFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TokenFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TOKENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TokenFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TokenFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TokenFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TokenFi (TOKEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TokenFi (TOKEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TokenFi prognozes.

Peržiūrėkite TokenFi kainos prognozę dabar!

TokenFi (TOKEN) Tokenomika

Supratimas apie TokenFi (TOKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TokenFi (TOKEN)

Ieškote, kaip nusipirkti TokenFi? Viskas paprasta ir patogu! TokenFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TOKEN į vietos valiutas

1 TokenFi(TOKEN) į VND
371.0415
1 TokenFi(TOKEN) į AUD
A$0.021291
1 TokenFi(TOKEN) į GBP
0.010293
1 TokenFi(TOKEN) į EUR
0.011985
1 TokenFi(TOKEN) į USD
$0.0141
1 TokenFi(TOKEN) į MYR
RM0.059502
1 TokenFi(TOKEN) į TRY
0.582048
1 TokenFi(TOKEN) į JPY
¥2.0727
1 TokenFi(TOKEN) į ARS
ARS$20.08545
1 TokenFi(TOKEN) į RUB
1.191309
1 TokenFi(TOKEN) į INR
1.244748
1 TokenFi(TOKEN) į IDR
Rp231.147504
1 TokenFi(TOKEN) į KRW
19.637775
1 TokenFi(TOKEN) į PHP
0.807366
1 TokenFi(TOKEN) į EGP
￡E.0.679056
1 TokenFi(TOKEN) į BRL
R$0.07614
1 TokenFi(TOKEN) į CAD
C$0.019458
1 TokenFi(TOKEN) į BDT
1.71738
1 TokenFi(TOKEN) į NGN
21.266889
1 TokenFi(TOKEN) į COP
$55.293996
1 TokenFi(TOKEN) į ZAR
R.0.246891
1 TokenFi(TOKEN) į UAH
0.582048
1 TokenFi(TOKEN) į VES
Bs2.1996
1 TokenFi(TOKEN) į CLP
$13.5501
1 TokenFi(TOKEN) į PKR
Rs4.004541
1 TokenFi(TOKEN) į KZT
7.601028
1 TokenFi(TOKEN) į THB
฿0.44838
1 TokenFi(TOKEN) į TWD
NT$0.428076
1 TokenFi(TOKEN) į AED
د.إ0.051747
1 TokenFi(TOKEN) į CHF
Fr0.011139
1 TokenFi(TOKEN) į HKD
HK$0.109698
1 TokenFi(TOKEN) į AMD
֏5.387751
1 TokenFi(TOKEN) į MAD
.د.م0.127323
1 TokenFi(TOKEN) į MXN
$0.262401
1 TokenFi(TOKEN) į SAR
ريال0.052875
1 TokenFi(TOKEN) į PLN
0.051324
1 TokenFi(TOKEN) į RON
лв0.061053
1 TokenFi(TOKEN) į SEK
kr0.131976
1 TokenFi(TOKEN) į BGN
лв0.023547
1 TokenFi(TOKEN) į HUF
Ft4.742676
1 TokenFi(TOKEN) į CZK
0.294267
1 TokenFi(TOKEN) į KWD
د.ك0.0043005
1 TokenFi(TOKEN) į ILS
0.046812
1 TokenFi(TOKEN) į AOA
Kz12.853137
1 TokenFi(TOKEN) į BHD
.د.ب0.0053157
1 TokenFi(TOKEN) į BMD
$0.0141
1 TokenFi(TOKEN) į DKK
kr0.089958
1 TokenFi(TOKEN) į HNL
L0.369561
1 TokenFi(TOKEN) į MUR
0.642396
1 TokenFi(TOKEN) į NAD
$0.247878
1 TokenFi(TOKEN) į NOK
kr0.140154
1 TokenFi(TOKEN) į NZD
$0.023688
1 TokenFi(TOKEN) į PAB
B/.0.0141
1 TokenFi(TOKEN) į PGK
K0.059784
1 TokenFi(TOKEN) į QAR
ر.ق0.051324
1 TokenFi(TOKEN) į RSD
дин.1.412679

TokenFi išteklius

Išsamesnei TokenFi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali TokenFi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TokenFi

Kiek TokenFi(TOKEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOKEN kaina USD valiuta yra 0.0141USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOKEN į USD kaina?
Dabartinė TOKEN kaina USD valiuta yra $ 0.0141. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TokenFi rinkos kapitalizacija?
TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 14.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOKEN apyvartoje?
TOKEN apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOKEN kaina?
TOKEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24479169509887172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOKEN kaina?
TOKEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000048638485014782USD.
Kokia yra TOKEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOKEN yra $ 154.68KUSD.
Ar TOKEN kaina šiais metais kils?
TOKEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOKEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:04(UTC+8)

TokenFi (TOKEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TOKEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

TOKEN
TOKEN
USD
USD

1 TOKEN = 0.0141 USD

Prekiauti TOKEN

TOKENUSDT
$0.0141
$0.0141$0.0141
-5.55%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis