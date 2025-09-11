Daugiau apie TNSR

TNSR Kainos informacija

TNSR Baltoji knyga

TNSR Oficiali svetainė

TNSR Tokenomika

TNSR Kainų prognozė

TNSR Istorija

TNSR pirkimo vadovas

TNSRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TNSR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tensor logotipas

Tensor kaina(TNSR)

1 TNSR į USD – tiesioginė kaina:

$0.127
$0.127$0.127
+1.35%1D
USD
Tensor (TNSR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:31(UTC+8)

Tensor (TNSR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1217
$ 0.1217$ 0.1217
24 val. žemiausia
$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282
24 val. aukščiausia

$ 0.1217
$ 0.1217$ 0.1217

$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282

$ 2.4518396827456193
$ 2.4518396827456193$ 2.4518396827456193

$ 0.0936253061561179
$ 0.0936253061561179$ 0.0936253061561179

+0.23%

+1.35%

+13.08%

+13.08%

Tensor (TNSR) realiojo laiko kaina yra $ 0.127. Per pastarąsias 24 valandas TNSR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1217 iki aukščiausios $ 0.1282 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TNSR kaina yra $ 2.4518396827456193, o žemiausia – $ 0.0936253061561179.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TNSR per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tensor (TNSR) rinkos informacija

No.579

$ 53.02M
$ 53.02M$ 53.02M

$ 680.00K
$ 680.00K$ 680.00K

$ 127.00M
$ 127.00M$ 127.00M

417.51M
417.51M 417.51M

999,998,315.5849438
999,998,315.5849438 999,998,315.5849438

SOL

Dabartinė Tensor rinkos kapitalizacija yra $ 53.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 680.00K. TNSR apyvartoje yra 417.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998315.5849438. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.00M

Tensor (TNSR) kainos istorija USD

Stebėkite Tensor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001692+1.35%
30 dienų$ -0.0052-3.94%
60 dienų$ -0.0123-8.83%
90 dienų$ +0.0169+15.34%
Tensor kainos pokytis šiandien

Šiandien TNSR užfiksuotas $ +0.001692 (+1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tensor 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0052 (-3.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tensor 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TNSR rodiklis pasikeitė $ -0.0123 (-8.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tensor 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0169 (+15.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tensor (TNSR) pokyčius?

Peržiūrėkite Tensor kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tensor (TNSR)

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Tensor galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tensor investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TNSRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tensor mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tensor, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tensor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tensor (TNSR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tensor (TNSR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tensor prognozes.

Peržiūrėkite Tensor kainos prognozę dabar!

Tensor (TNSR) Tokenomika

Supratimas apie Tensor (TNSR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TNSRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tensor (TNSR)

Ieškote, kaip nusipirkti Tensor? Viskas paprasta ir patogu! Tensor lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TNSR į vietos valiutas

1 Tensor(TNSR) į VND
3,342.005
1 Tensor(TNSR) į AUD
A$0.19177
1 Tensor(TNSR) į GBP
0.09271
1 Tensor(TNSR) į EUR
0.10795
1 Tensor(TNSR) į USD
$0.127
1 Tensor(TNSR) į MYR
RM0.53594
1 Tensor(TNSR) į TRY
5.24383
1 Tensor(TNSR) į JPY
¥18.669
1 Tensor(TNSR) į ARS
ARS$180.9115
1 Tensor(TNSR) į RUB
10.87628
1 Tensor(TNSR) į INR
11.21537
1 Tensor(TNSR) į IDR
Rp2,081.96688
1 Tensor(TNSR) į KRW
176.87925
1 Tensor(TNSR) į PHP
7.26059
1 Tensor(TNSR) į EGP
￡E.6.11632
1 Tensor(TNSR) į BRL
R$0.6858
1 Tensor(TNSR) į CAD
C$0.17526
1 Tensor(TNSR) į BDT
15.4686
1 Tensor(TNSR) į NGN
191.55283
1 Tensor(TNSR) į COP
$498.03812
1 Tensor(TNSR) į ZAR
R.2.22631
1 Tensor(TNSR) į UAH
5.24256
1 Tensor(TNSR) į VES
Bs19.812
1 Tensor(TNSR) į CLP
$122.047
1 Tensor(TNSR) į PKR
Rs36.06927
1 Tensor(TNSR) į KZT
68.46316
1 Tensor(TNSR) į THB
฿4.04114
1 Tensor(TNSR) į TWD
NT$3.8481
1 Tensor(TNSR) į AED
د.إ0.46609
1 Tensor(TNSR) į CHF
Fr0.10033
1 Tensor(TNSR) į HKD
HK$0.98806
1 Tensor(TNSR) į AMD
֏48.52797
1 Tensor(TNSR) į MAD
.د.م1.14681
1 Tensor(TNSR) į MXN
$2.36601
1 Tensor(TNSR) į SAR
ريال0.47625
1 Tensor(TNSR) į PLN
0.46228
1 Tensor(TNSR) į RON
лв0.54991
1 Tensor(TNSR) į SEK
kr1.18745
1 Tensor(TNSR) į BGN
лв0.21209
1 Tensor(TNSR) į HUF
Ft42.71772
1 Tensor(TNSR) į CZK
2.65176
1 Tensor(TNSR) į KWD
د.ك0.038735
1 Tensor(TNSR) į ILS
0.42291
1 Tensor(TNSR) į AOA
Kz115.76939
1 Tensor(TNSR) į BHD
.د.ب0.047879
1 Tensor(TNSR) į BMD
$0.127
1 Tensor(TNSR) į DKK
kr0.81026
1 Tensor(TNSR) į HNL
L3.32867
1 Tensor(TNSR) į MUR
5.78612
1 Tensor(TNSR) į NAD
$2.23266
1 Tensor(TNSR) į NOK
kr1.26111
1 Tensor(TNSR) į NZD
$0.21336
1 Tensor(TNSR) į PAB
B/.0.127
1 Tensor(TNSR) į PGK
K0.53848
1 Tensor(TNSR) į QAR
ر.ق0.46228
1 Tensor(TNSR) į RSD
дин.12.72413

Tensor išteklius

Išsamesnei Tensor analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tensor svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tensor

Kiek Tensor(TNSR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TNSR kaina USD valiuta yra 0.127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TNSR į USD kaina?
Dabartinė TNSR kaina USD valiuta yra $ 0.127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tensor rinkos kapitalizacija?
TNSR rinkos kapitalizacija yra $ 53.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TNSR apyvartoje?
TNSR apyvartoje yra 417.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TNSR kaina?
TNSR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4518396827456193USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TNSR kaina?
TNSR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0936253061561179USD.
Kokia yra TNSR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TNSR yra $ 680.00KUSD.
Ar TNSR kaina šiais metais kils?
TNSR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TNSR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:31(UTC+8)

Tensor (TNSR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TNSR-į-USD skaičiuoklė

Suma

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.127 USD

Prekiauti TNSR

TNSRUSDT
$0.127
$0.127$0.127
+1.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis