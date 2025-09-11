Tectum EmissionToken (TET) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7631
24 val. žemiausia
$ 0.8028
24 val. aukščiausia
$ 0.7631
$ 0.8028
$ 45.24342090893949
$ 0.34821281324983916
-0.13%
-1.29%
-4.57%
-4.57%
Tectum EmissionToken (TET) realiojo laiko kaina yra $ 0.784. Per pastarąsias 24 valandas TET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7631 iki aukščiausios $ 0.8028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TET kaina yra $ 45.24342090893949, o žemiausia – $ 0.34821281324983916.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TET per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tectum EmissionToken (TET) rinkos informacija
No.1263
$ 7.76M
$ 33.23K
$ 7.84M
9.89M
10,000,000
10,000,000
98.94%
ETH
Dabartinė Tectum EmissionToken rinkos kapitalizacija yra $ 7.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.23K. TET apyvartoje yra 9.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.84M
Tectum EmissionToken (TET) kainos istorija USD
Stebėkite Tectum EmissionToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.010246
-1.29%
30 dienų
$ -0.3002
-27.69%
60 dienų
$ +0.2545
+48.06%
90 dienų
$ +0.097
+14.11%
Tectum EmissionToken kainos pokytis šiandien
Šiandien TET užfiksuotas $ -0.010246 (-1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tectum EmissionToken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.3002 (-27.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tectum EmissionToken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TET rodiklis pasikeitė $ +0.2545 (+48.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tectum EmissionToken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.097 (+14.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tectum EmissionToken (TET) pokyčius?
Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.
Tectum EmissionToken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tectum EmissionToken (TET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tectum EmissionToken (TET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tectum EmissionToken prognozes.
Supratimas apie Tectum EmissionToken (TET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.