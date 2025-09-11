Daugiau apie TET

Tectum EmissionToken logotipas

Tectum EmissionToken kaina(TET)

1 TET į USD – tiesioginė kaina:

$0.784
$0.784$0.784
-1.29%1D
USD
Tectum EmissionToken (TET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:36:06(UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7631
$ 0.7631$ 0.7631
24 val. žemiausia
$ 0.8028
$ 0.8028$ 0.8028
24 val. aukščiausia

$ 0.7631
$ 0.7631$ 0.7631

$ 0.8028
$ 0.8028$ 0.8028

$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949$ 45.24342090893949

$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916$ 0.34821281324983916

-0.13%

-1.29%

-4.57%

-4.57%

Tectum EmissionToken (TET) realiojo laiko kaina yra $ 0.784. Per pastarąsias 24 valandas TET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7631 iki aukščiausios $ 0.8028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TET kaina yra $ 45.24342090893949, o žemiausia – $ 0.34821281324983916.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TET per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tectum EmissionToken (TET) rinkos informacija

No.1263

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

$ 33.23K
$ 33.23K$ 33.23K

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

9.89M
9.89M 9.89M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

98.94%

ETH

Dabartinė Tectum EmissionToken rinkos kapitalizacija yra $ 7.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.23K. TET apyvartoje yra 9.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.84M

Tectum EmissionToken (TET) kainos istorija USD

Stebėkite Tectum EmissionToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.010246-1.29%
30 dienų$ -0.3002-27.69%
60 dienų$ +0.2545+48.06%
90 dienų$ +0.097+14.11%
Tectum EmissionToken kainos pokytis šiandien

Šiandien TET užfiksuotas $ -0.010246 (-1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tectum EmissionToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.3002 (-27.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tectum EmissionToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TET rodiklis pasikeitė $ +0.2545 (+48.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tectum EmissionToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.097 (+14.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tectum EmissionToken (TET) pokyčius?

Peržiūrėkite Tectum EmissionToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tectum EmissionToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tectum EmissionToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tectum EmissionToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tectum EmissionToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tectum EmissionToken (TET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tectum EmissionToken (TET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tectum EmissionToken prognozes.

Peržiūrėkite Tectum EmissionToken kainos prognozę dabar!

Tectum EmissionToken (TET) Tokenomika

Supratimas apie Tectum EmissionToken (TET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tectum EmissionToken (TET)

Ieškote, kaip nusipirkti Tectum EmissionToken? Viskas paprasta ir patogu! Tectum EmissionToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TET į vietos valiutas

1 Tectum EmissionToken(TET) į VND
20,630.96
1 Tectum EmissionToken(TET) į AUD
A$1.18384
1 Tectum EmissionToken(TET) į GBP
0.57232
1 Tectum EmissionToken(TET) į EUR
0.6664
1 Tectum EmissionToken(TET) į USD
$0.784
1 Tectum EmissionToken(TET) į MYR
RM3.30848
1 Tectum EmissionToken(TET) į TRY
32.36352
1 Tectum EmissionToken(TET) į JPY
¥115.248
1 Tectum EmissionToken(TET) į ARS
ARS$1,116.808
1 Tectum EmissionToken(TET) į RUB
66.24016
1 Tectum EmissionToken(TET) į INR
69.17232
1 Tectum EmissionToken(TET) į IDR
Rp12,852.45696
1 Tectum EmissionToken(TET) į KRW
1,090.40288
1 Tectum EmissionToken(TET) į PHP
44.85264
1 Tectum EmissionToken(TET) į EGP
￡E.37.74176
1 Tectum EmissionToken(TET) į BRL
R$4.2336
1 Tectum EmissionToken(TET) į CAD
C$1.08192
1 Tectum EmissionToken(TET) į BDT
95.4912
1 Tectum EmissionToken(TET) į NGN
1,182.49936
1 Tectum EmissionToken(TET) į COP
$3,074.50304
1 Tectum EmissionToken(TET) į ZAR
R.13.71216
1 Tectum EmissionToken(TET) į UAH
32.36352
1 Tectum EmissionToken(TET) į VES
Bs122.304
1 Tectum EmissionToken(TET) į CLP
$753.424
1 Tectum EmissionToken(TET) į PKR
Rs222.66384
1 Tectum EmissionToken(TET) į KZT
422.63872
1 Tectum EmissionToken(TET) į THB
฿24.91552
1 Tectum EmissionToken(TET) į TWD
NT$23.81008
1 Tectum EmissionToken(TET) į AED
د.إ2.87728
1 Tectum EmissionToken(TET) į CHF
Fr0.61936
1 Tectum EmissionToken(TET) į HKD
HK$6.09952
1 Tectum EmissionToken(TET) į AMD
֏299.57424
1 Tectum EmissionToken(TET) į MAD
.د.م7.07952
1 Tectum EmissionToken(TET) į MXN
$14.5824
1 Tectum EmissionToken(TET) į SAR
ريال2.94
1 Tectum EmissionToken(TET) į PLN
2.85376
1 Tectum EmissionToken(TET) į RON
лв3.40256
1 Tectum EmissionToken(TET) į SEK
kr7.3304
1 Tectum EmissionToken(TET) į BGN
лв1.30928
1 Tectum EmissionToken(TET) į HUF
Ft263.52592
1 Tectum EmissionToken(TET) į CZK
16.35424
1 Tectum EmissionToken(TET) į KWD
د.ك0.23912
1 Tectum EmissionToken(TET) į ILS
2.61072
1 Tectum EmissionToken(TET) į AOA
Kz717.28944
1 Tectum EmissionToken(TET) į BHD
.د.ب0.295568
1 Tectum EmissionToken(TET) į BMD
$0.784
1 Tectum EmissionToken(TET) į DKK
kr5.00192
1 Tectum EmissionToken(TET) į HNL
L20.54864
1 Tectum EmissionToken(TET) į MUR
35.71904
1 Tectum EmissionToken(TET) į NAD
$13.78272
1 Tectum EmissionToken(TET) į NOK
kr7.78512
1 Tectum EmissionToken(TET) į NZD
$1.31712
1 Tectum EmissionToken(TET) į PAB
B/.0.784
1 Tectum EmissionToken(TET) į PGK
K3.32416
1 Tectum EmissionToken(TET) į QAR
ر.ق2.85376
1 Tectum EmissionToken(TET) į RSD
дин.78.5176

Tectum EmissionToken išteklius

Išsamesnei Tectum EmissionToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tectum EmissionToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tectum EmissionToken

Kiek Tectum EmissionToken(TET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TET kaina USD valiuta yra 0.784USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TET į USD kaina?
Dabartinė TET kaina USD valiuta yra $ 0.784. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tectum EmissionToken rinkos kapitalizacija?
TET rinkos kapitalizacija yra $ 7.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TET apyvartoje?
TET apyvartoje yra 9.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TET kaina?
TET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 45.24342090893949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TET kaina?
TET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.34821281324983916USD.
Kokia yra TET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TET yra $ 33.23KUSD.
Ar TET kaina šiais metais kils?
TET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:36:06(UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.

TET-į-USD skaičiuoklė

Suma

TET
TET
USD
USD

1 TET = 0.784 USD

Prekiauti TET

TETUSDT
$0.784
$0.784$0.784
-1.29%

