Daugiau apie TERRA

TERRA Kainos informacija

TERRA Baltoji knyga

TERRA Oficiali svetainė

TERRA Tokenomika

TERRA Kainų prognozė

TERRA Istorija

TERRA pirkimo vadovas

TERRAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TERRA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Terraport logotipas

Terraport kaina(TERRA)

1 TERRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.003186
$0.003186$0.003186
+0.59%1D
USD
Terraport (TERRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:59(UTC+8)

Terraport (TERRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003103
$ 0.003103$ 0.003103
24 val. žemiausia
$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208
24 val. aukščiausia

$ 0.003103
$ 0.003103$ 0.003103

$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208

$ 0.00996379478487383
$ 0.00996379478487383$ 0.00996379478487383

$ 0.002779654513498339
$ 0.002779654513498339$ 0.002779654513498339

+0.34%

+0.59%

+1.88%

+1.88%

Terraport (TERRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003182. Per pastarąsias 24 valandas TERRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003103 iki aukščiausios $ 0.003208 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TERRA kaina yra $ 0.00996379478487383, o žemiausia – $ 0.002779654513498339.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TERRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Terraport (TERRA) rinkos informacija

No.8834

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 155.25K
$ 155.25K$ 155.25K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

0.00
0.00 0.00

641,378,807
641,378,807 641,378,807

LUNA

Dabartinė Terraport rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 155.25K. TERRA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 641378807. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04M

Terraport (TERRA) kainos istorija USD

Stebėkite Terraport kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001869+0.59%
30 dienų$ -0.000058-1.80%
60 dienų$ +0.000192+6.42%
90 dienų$ -0.000138-4.16%
Terraport kainos pokytis šiandien

Šiandien TERRA užfiksuotas $ +0.00001869 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Terraport 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000058 (-1.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Terraport 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TERRA rodiklis pasikeitė $ +0.000192 (+6.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Terraport 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000138 (-4.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Terraport (TERRA) pokyčius?

Peržiūrėkite Terraport kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Terraport (TERRA)

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Terraport galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Terraport investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TERRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Terraport mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Terraport, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Terraport kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Terraport (TERRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Terraport (TERRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Terraport prognozes.

Peržiūrėkite Terraport kainos prognozę dabar!

Terraport (TERRA) Tokenomika

Supratimas apie Terraport (TERRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TERRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Terraport (TERRA)

Ieškote, kaip nusipirkti Terraport? Viskas paprasta ir patogu! Terraport lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TERRA į vietos valiutas

1 Terraport(TERRA) į VND
83.73433
1 Terraport(TERRA) į AUD
A$0.00480482
1 Terraport(TERRA) į GBP
0.00232286
1 Terraport(TERRA) į EUR
0.0027047
1 Terraport(TERRA) į USD
$0.003182
1 Terraport(TERRA) į MYR
RM0.01342804
1 Terraport(TERRA) į TRY
0.13135296
1 Terraport(TERRA) į JPY
¥0.467754
1 Terraport(TERRA) į ARS
ARS$4.532759
1 Terraport(TERRA) į RUB
0.26884718
1 Terraport(TERRA) į INR
0.28074786
1 Terraport(TERRA) į IDR
Rp52.16392608
1 Terraport(TERRA) į KRW
4.42558924
1 Terraport(TERRA) į PHP
0.18204222
1 Terraport(TERRA) į EGP
￡E.0.15318148
1 Terraport(TERRA) į BRL
R$0.0171828
1 Terraport(TERRA) į CAD
C$0.00439116
1 Terraport(TERRA) į BDT
0.3875676
1 Terraport(TERRA) į NGN
4.79937878
1 Terraport(TERRA) į COP
$12.47840392
1 Terraport(TERRA) į ZAR
R.0.05565318
1 Terraport(TERRA) į UAH
0.13135296
1 Terraport(TERRA) į VES
Bs0.496392
1 Terraport(TERRA) į CLP
$3.057902
1 Terraport(TERRA) į PKR
Rs0.90371982
1 Terraport(TERRA) į KZT
1.71535256
1 Terraport(TERRA) į THB
฿0.10112396
1 Terraport(TERRA) į TWD
NT$0.09663734
1 Terraport(TERRA) į AED
د.إ0.01167794
1 Terraport(TERRA) į CHF
Fr0.00251378
1 Terraport(TERRA) į HKD
HK$0.02475596
1 Terraport(TERRA) į AMD
֏1.21587402
1 Terraport(TERRA) į MAD
.د.م0.02873346
1 Terraport(TERRA) į MXN
$0.0591852
1 Terraport(TERRA) į SAR
ريال0.0119325
1 Terraport(TERRA) į PLN
0.01158248
1 Terraport(TERRA) į RON
лв0.01380988
1 Terraport(TERRA) į SEK
kr0.0297517
1 Terraport(TERRA) į BGN
лв0.00531394
1 Terraport(TERRA) į HUF
Ft1.06956566
1 Terraport(TERRA) į CZK
0.06637652
1 Terraport(TERRA) į KWD
د.ك0.00097051
1 Terraport(TERRA) į ILS
0.01059606
1 Terraport(TERRA) į AOA
Kz2.91124362
1 Terraport(TERRA) į BHD
.د.ب0.001199614
1 Terraport(TERRA) į BMD
$0.003182
1 Terraport(TERRA) į DKK
kr0.02030116
1 Terraport(TERRA) į HNL
L0.08340022
1 Terraport(TERRA) į MUR
0.14497192
1 Terraport(TERRA) į NAD
$0.05593956
1 Terraport(TERRA) į NOK
kr0.03159726
1 Terraport(TERRA) į NZD
$0.00534576
1 Terraport(TERRA) į PAB
B/.0.003182
1 Terraport(TERRA) į PGK
K0.01349168
1 Terraport(TERRA) į QAR
ر.ق0.01158248
1 Terraport(TERRA) į RSD
дин.0.3186773

Terraport išteklius

Išsamesnei Terraport analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Terraport svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Terraport

Kiek Terraport(TERRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TERRA kaina USD valiuta yra 0.003182USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TERRA į USD kaina?
Dabartinė TERRA kaina USD valiuta yra $ 0.003182. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Terraport rinkos kapitalizacija?
TERRA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TERRA apyvartoje?
TERRA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TERRA kaina?
TERRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00996379478487383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TERRA kaina?
TERRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002779654513498339USD.
Kokia yra TERRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TERRA yra $ 155.25KUSD.
Ar TERRA kaina šiais metais kils?
TERRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TERRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:59(UTC+8)

Terraport (TERRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TERRA-į-USD skaičiuoklė

Suma

TERRA
TERRA
USD
USD

1 TERRA = 0.003182 USD

Prekiauti TERRA

TERRAUSDT
$0.003186
$0.003186$0.003186
+0.69%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis