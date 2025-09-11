Telcoin (TEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.005184. Per pastarąsias 24 valandas TEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005054 iki aukščiausios $ 0.005348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEL kaina yra $ 0.06489695, o žemiausia – $ 0.0000651563082403.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Telcoin (TEL) rinkos informacija
Dabartinė Telcoin rinkos kapitalizacija yra $ 471.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 88.10K. TEL apyvartoje yra 91.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 518.40M
Telcoin (TEL) kainos istorija USD
Stebėkite Telcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00007147
-1.35%
30 dienų
$ -0.000905
-14.87%
60 dienų
$ +0.000671
+14.86%
90 dienų
$ +0.001099
+26.90%
Telcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien TEL užfiksuotas $ -0.00007147 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Telcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000905 (-14.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Telcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TEL rodiklis pasikeitė $ +0.000671 (+14.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Telcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001099 (+26.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.
Telcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Telcoin (TEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Telcoin (TEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Telcoin prognozes.
Supratimas apie Telcoin (TEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
