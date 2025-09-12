Daugiau apie TDS

Tordess kaina(TDS)

$0.02269
-1.64%1D
Tordess (TDS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:27:14(UTC+8)

Tordess (TDS) kainos informacija (USD)

$ 0.02259
$ 0.02309
$ 0.02259
$ 0.02309
+0.04%

-1.64%

+13.05%

+13.05%

Tordess (TDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02269. Per pastarąsias 24 valandas TDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02259 iki aukščiausios $ 0.02309 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TDS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TDS per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tordess (TDS) rinkos informacija

$ 21.69K
$ 2.27M
100,000,000
BSC

Dabartinė Tordess rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.69K. TDS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.27M

Tordess (TDS) kainos istorija USD

Stebėkite Tordess kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003783-1.64%
30 dienų$ -0.02694-54.29%
60 dienų$ -0.05231-69.75%
90 dienų$ -0.05231-69.75%
Tordess kainos pokytis šiandien

Šiandien TDS užfiksuotas $ -0.0003783 (-1.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tordess 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02694 (-54.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tordess 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TDS rodiklis pasikeitė $ -0.05231 (-69.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tordess 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05231 (-69.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tordess (TDS) pokyčius?

Peržiūrėkite Tordess kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tordess (TDS)

Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.

Tordess galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tordess investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti TDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tordess mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tordess, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tordess kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tordess (TDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tordess (TDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tordess prognozes.

Peržiūrėkite Tordess kainos prognozę dabar!

Tordess (TDS) Tokenomika

Supratimas apie Tordess (TDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tordess (TDS)

Ieškote, kaip nusipirkti Tordess? Viskas paprasta ir patogu! Tordess lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Tordess analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tordess

Kiek Tordess(TDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TDS kaina USD valiuta yra 0.02269USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TDS į USD kaina?
Dabartinė TDS kaina USD valiuta yra $ 0.02269. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tordess rinkos kapitalizacija?
TDS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TDS apyvartoje?
TDS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TDS kaina?
TDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TDS kaina?
TDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TDS yra $ 21.69KUSD.
Ar TDS kaina šiais metais kils?
TDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Tordess (TDS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

