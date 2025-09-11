Daugiau apie TARDI

TARDI Kainos informacija

TARDI Oficiali svetainė

TARDI Tokenomika

TARDI Kainų prognozė

TARDI Istorija

TARDI pirkimo vadovas

TARDIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TARDI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tardi logotipas

Tardi kaina(TARDI)

1 TARDI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0012
$0.0012$0.0012
+1.35%1D
USD
Tardi (TARDI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:29(UTC+8)

Tardi (TARDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0009993
$ 0.0009993$ 0.0009993
24 val. žemiausia
$ 0.0013204
$ 0.0013204$ 0.0013204
24 val. aukščiausia

$ 0.0009993
$ 0.0009993$ 0.0009993

$ 0.0013204
$ 0.0013204$ 0.0013204

$ 0.04095553662845902
$ 0.04095553662845902$ 0.04095553662845902

$ 0.000022428006510762
$ 0.000022428006510762$ 0.000022428006510762

+0.50%

+1.35%

+6.18%

+6.18%

Tardi (TARDI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0012. Per pastarąsias 24 valandas TARDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009993 iki aukščiausios $ 0.0013204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TARDI kaina yra $ 0.04095553662845902, o žemiausia – $ 0.000022428006510762.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TARDI per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tardi (TARDI) rinkos informacija

No.5606

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Dabartinė Tardi rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.64K. TARDI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

Tardi (TARDI) kainos istorija USD

Stebėkite Tardi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000015984+1.35%
30 dienų$ -0.0001525-11.28%
60 dienų$ -0.0001924-13.82%
90 dienų$ -0.0002008-14.34%
Tardi kainos pokytis šiandien

Šiandien TARDI užfiksuotas $ +0.000015984 (+1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tardi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001525 (-11.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tardi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TARDI rodiklis pasikeitė $ -0.0001924 (-13.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tardi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002008 (-14.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tardi (TARDI) pokyčius?

Peržiūrėkite Tardi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tardi (TARDI)

an indestructible microscopic water bear.

Tardi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tardi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TARDIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tardi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tardi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tardi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tardi (TARDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tardi (TARDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tardi prognozes.

Peržiūrėkite Tardi kainos prognozę dabar!

Tardi (TARDI) Tokenomika

Supratimas apie Tardi (TARDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TARDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tardi (TARDI)

Ieškote, kaip nusipirkti Tardi? Viskas paprasta ir patogu! Tardi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TARDI į vietos valiutas

1 Tardi(TARDI) į VND
31.578
1 Tardi(TARDI) į AUD
A$0.001812
1 Tardi(TARDI) į GBP
0.000876
1 Tardi(TARDI) į EUR
0.00102
1 Tardi(TARDI) į USD
$0.0012
1 Tardi(TARDI) į MYR
RM0.005064
1 Tardi(TARDI) į TRY
0.049536
1 Tardi(TARDI) į JPY
¥0.1764
1 Tardi(TARDI) į ARS
ARS$1.7094
1 Tardi(TARDI) į RUB
0.101388
1 Tardi(TARDI) į INR
0.105876
1 Tardi(TARDI) į IDR
Rp19.672128
1 Tardi(TARDI) į KRW
1.668984
1 Tardi(TARDI) į PHP
0.068652
1 Tardi(TARDI) į EGP
￡E.0.057768
1 Tardi(TARDI) į BRL
R$0.00648
1 Tardi(TARDI) į CAD
C$0.001656
1 Tardi(TARDI) į BDT
0.14616
1 Tardi(TARDI) į NGN
1.809948
1 Tardi(TARDI) į COP
$4.705872
1 Tardi(TARDI) į ZAR
R.0.020988
1 Tardi(TARDI) į UAH
0.049536
1 Tardi(TARDI) į VES
Bs0.1872
1 Tardi(TARDI) į CLP
$1.1532
1 Tardi(TARDI) į PKR
Rs0.340812
1 Tardi(TARDI) į KZT
0.646896
1 Tardi(TARDI) į THB
฿0.038136
1 Tardi(TARDI) į TWD
NT$0.036444
1 Tardi(TARDI) į AED
د.إ0.004404
1 Tardi(TARDI) į CHF
Fr0.000948
1 Tardi(TARDI) į HKD
HK$0.009336
1 Tardi(TARDI) į AMD
֏0.458532
1 Tardi(TARDI) į MAD
.د.م0.010836
1 Tardi(TARDI) į MXN
$0.02232
1 Tardi(TARDI) į SAR
ريال0.0045
1 Tardi(TARDI) į PLN
0.004368
1 Tardi(TARDI) į RON
лв0.005208
1 Tardi(TARDI) į SEK
kr0.01122
1 Tardi(TARDI) į BGN
лв0.002004
1 Tardi(TARDI) į HUF
Ft0.403356
1 Tardi(TARDI) į CZK
0.025032
1 Tardi(TARDI) į KWD
د.ك0.000366
1 Tardi(TARDI) į ILS
0.003996
1 Tardi(TARDI) į AOA
Kz1.097892
1 Tardi(TARDI) į BHD
.د.ب0.0004524
1 Tardi(TARDI) į BMD
$0.0012
1 Tardi(TARDI) į DKK
kr0.007656
1 Tardi(TARDI) į HNL
L0.031452
1 Tardi(TARDI) į MUR
0.054672
1 Tardi(TARDI) į NAD
$0.021096
1 Tardi(TARDI) į NOK
kr0.011916
1 Tardi(TARDI) į NZD
$0.002016
1 Tardi(TARDI) į PAB
B/.0.0012
1 Tardi(TARDI) į PGK
K0.005088
1 Tardi(TARDI) į QAR
ر.ق0.004368
1 Tardi(TARDI) į RSD
дин.0.12018

Tardi išteklius

Išsamesnei Tardi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Tardi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tardi

Kiek Tardi(TARDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TARDI kaina USD valiuta yra 0.0012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TARDI į USD kaina?
Dabartinė TARDI kaina USD valiuta yra $ 0.0012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tardi rinkos kapitalizacija?
TARDI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TARDI apyvartoje?
TARDI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TARDI kaina?
TARDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04095553662845902USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TARDI kaina?
TARDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000022428006510762USD.
Kokia yra TARDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TARDI yra $ 57.64KUSD.
Ar TARDI kaina šiais metais kils?
TARDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TARDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:29(UTC+8)

Tardi (TARDI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TARDI-į-USD skaičiuoklė

Suma

TARDI
TARDI
USD
USD

1 TARDI = 0.0011 USD

Prekiauti TARDI

TARDIUSDT
$0.0012
$0.0012$0.0012
+1.41%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis