TAP Protocol (TAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.385. Per pastarąsias 24 valandas TAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.384 iki aukščiausios $ 0.393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAP kaina yra $ 11.7078358685672, o žemiausia – $ 0.3104134241259987.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAP per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TAP Protocol (TAP) rinkos informacija
Dabartinė TAP Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.87K. TAP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.09M
TAP Protocol (TAP) kainos istorija USD
Stebėkite TAP Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00197
-0.51%
30 dienų
$ -0.057
-12.90%
60 dienų
$ -0.051
-11.70%
90 dienų
$ -0.142
-26.95%
TAP Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien TAP užfiksuotas $ -0.00197 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TAP Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.057 (-12.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TAP Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAP rodiklis pasikeitė $ -0.051 (-11.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TAP Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.142 (-26.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TAP Protocol (TAP) pokyčius?
Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.
TAP Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TAP Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TAP Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TAP Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TAP Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TAP Protocol (TAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAP Protocol (TAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAP Protocol prognozes.
Supratimas apie TAP Protocol (TAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TAP Protocol (TAP)
Ieškote, kaip nusipirkti TAP Protocol? Viskas paprasta ir patogu! TAP Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.