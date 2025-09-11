Daugiau apie TAP

TAP Protocol kaina(TAP)

1 TAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.385
-0.51%1D
USD
TAP Protocol (TAP) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

TAP Protocol (TAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.384
24 val. žemiausia
$ 0.393
24 val. aukščiausia

$ 0.384
$ 0.393
$ 11.7078358685672
$ 0.3104134241259987
+0.26%

-0.51%

-6.33%

-6.33%

TAP Protocol (TAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.385. Per pastarąsias 24 valandas TAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.384 iki aukščiausios $ 0.393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAP kaina yra $ 11.7078358685672, o žemiausia – $ 0.3104134241259987.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAP per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TAP Protocol (TAP) rinkos informacija

No.4313

$ 0.00
$ 59.87K
$ 8.09M
0.00
21,000,000
21,000,000
0.00%

TAP

Dabartinė TAP Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.87K. TAP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.09M

TAP Protocol (TAP) kainos istorija USD

Stebėkite TAP Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00197-0.51%
30 dienų$ -0.057-12.90%
60 dienų$ -0.051-11.70%
90 dienų$ -0.142-26.95%
TAP Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien TAP užfiksuotas $ -0.00197 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TAP Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.057 (-12.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TAP Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAP rodiklis pasikeitė $ -0.051 (-11.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TAP Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.142 (-26.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TAP Protocol (TAP) pokyčius?

Peržiūrėkite TAP Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TAP Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TAP Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TAP Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TAP Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TAP Protocol (TAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAP Protocol (TAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAP Protocol prognozes.

Peržiūrėkite TAP Protocol kainos prognozę dabar!

TAP Protocol (TAP) Tokenomika

Supratimas apie TAP Protocol (TAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TAP Protocol (TAP)

Ieškote, kaip nusipirkti TAP Protocol? Viskas paprasta ir patogu! TAP Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAP į vietos valiutas

TAP Protocol išteklius

Išsamesnei TAP Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TAP Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TAP Protocol

Kiek TAP Protocol(TAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAP kaina USD valiuta yra 0.385USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAP į USD kaina?
Dabartinė TAP kaina USD valiuta yra $ 0.385. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TAP Protocol rinkos kapitalizacija?
TAP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAP apyvartoje?
TAP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAP kaina?
TAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.7078358685672USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAP kaina?
TAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3104134241259987USD.
Kokia yra TAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAP yra $ 59.87KUSD.
Ar TAP kaina šiais metais kils?
TAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

