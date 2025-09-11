Threshold (T) realiojo laiko kaina yra $ 0.01642. Per pastarąsias 24 valandas T svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01627 iki aukščiausios $ 0.01667 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia T kaina yra $ 0.22445049623222693, o žemiausia – $ 0.011702827155227635.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, T per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Threshold (T) rinkos informacija
$ 166.37M
$ 316.62K
$ 183.17M
10.13B
11,155,000,000
11,155,000,000
90.83%
Dabartinė Threshold rinkos kapitalizacija yra $ 166.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 316.62K. T apyvartoje yra 10.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 11155000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.17M
Threshold (T) kainos istorija USD
Stebėkite Threshold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001391
-0.84%
30 dienų
$ -0.00046
-2.73%
60 dienų
$ -0.001
-5.75%
90 dienų
$ +0.00252
+18.12%
Threshold kainos pokytis šiandien
Šiandien T užfiksuotas $ -0.0001391 (-0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Threshold 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00046 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Threshold 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, T rodiklis pasikeitė $ -0.001 (-5.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Threshold 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00252 (+18.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Threshold (T) pokyčius?
Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets.
Threshold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Threshold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti Tstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Threshold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Threshold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Threshold kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Threshold (T) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Threshold (T) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Threshold prognozes.
Supratimas apie Threshold (T) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Tišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Threshold (T)
Ieškote, kaip nusipirkti Threshold? Viskas paprasta ir patogu! Threshold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.