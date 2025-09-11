Syscoin (SYS) realiojo laiko kaina yra $ 0.04082. Per pastarąsias 24 valandas SYS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04009 iki aukščiausios $ 0.04165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYS kaina yra $ 1.3084718542375575, o žemiausia – $ 0.000199166999664158.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYS per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Syscoin (SYS) rinkos informacija
$ 34.02M
$ 289.50K
$ 34.02M
833.43M
833,433,432.151768
SYS
Dabartinė Syscoin rinkos kapitalizacija yra $ 34.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 289.50K. SYS apyvartoje yra 833.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 833433432.151768. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.02M
Syscoin (SYS) kainos istorija USD
Stebėkite Syscoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003998
-0.97%
30 dienų
$ -0.00457
-10.07%
60 dienų
$ -0.00113
-2.70%
90 dienų
$ +0.00505
+14.11%
Syscoin kainos pokytis šiandien
Šiandien SYS užfiksuotas $ -0.0003998 (-0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Syscoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00457 (-10.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Syscoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYS rodiklis pasikeitė $ -0.00113 (-2.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Syscoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00505 (+14.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Syscoin (SYS) pokyčius?
Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.
Syscoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Syscoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SYSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Syscoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Syscoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Syscoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Syscoin (SYS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Syscoin (SYS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Syscoin prognozes.
Supratimas apie Syscoin (SYS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Syscoin (SYS)
Ieškote, kaip nusipirkti Syscoin? Viskas paprasta ir patogu! Syscoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.