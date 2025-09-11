Synternet (SYNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0124. Per pastarąsias 24 valandas SYNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01209 iki aukščiausios $ 0.01399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYNT kaina yra $ 0.10174815259842351, o žemiausia – $ 0.009238729911768159.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYNT per pastarąją valandą pasikeitė -3.36%, per 24 valandas – -7.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Synternet (SYNT) rinkos informacija
$ 8.13M
$ 116.49K
$ 31.00M
655.42M
2,500,000,000
1,122,529,800
26.21%
ETH
Dabartinė Synternet rinkos kapitalizacija yra $ 8.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.49K. SYNT apyvartoje yra 655.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1122529800. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.00M
Synternet (SYNT) kainos istorija USD
Stebėkite Synternet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009996
-7.46%
30 dienų
$ -0.00384
-23.65%
60 dienų
$ +0.0016
+14.81%
90 dienų
$ -0.00036
-2.83%
Synternet kainos pokytis šiandien
Šiandien SYNT užfiksuotas $ -0.0009996 (-7.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Synternet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00384 (-23.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Synternet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYNT rodiklis pasikeitė $ +0.0016 (+14.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Synternet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00036 (-2.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Synternet (SYNT) pokyčius?
Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.
Synternet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Synternet (SYNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Synternet (SYNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Synternet prognozes.
Supratimas apie Synternet (SYNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
