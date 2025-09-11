Daugiau apie SYNT

Synternet kaina(SYNT)

Synternet (SYNT) kainos grafikas realiu laiku
Synternet (SYNT) kainos informacija (USD)

Synternet (SYNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0124. Per pastarąsias 24 valandas SYNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01209 iki aukščiausios $ 0.01399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYNT kaina yra $ 0.10174815259842351, o žemiausia – $ 0.009238729911768159.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYNT per pastarąją valandą pasikeitė -3.36%, per 24 valandas – -7.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Synternet (SYNT) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Synternet rinkos kapitalizacija yra $ 8.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.49K. SYNT apyvartoje yra 655.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1122529800. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.00M

Synternet (SYNT) kainos istorija USD

Stebėkite Synternet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009996-7.46%
30 dienų$ -0.00384-23.65%
60 dienų$ +0.0016+14.81%
90 dienų$ -0.00036-2.83%
Synternet kainos pokytis šiandien

Šiandien SYNT užfiksuotas $ -0.0009996 (-7.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Synternet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00384 (-23.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Synternet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYNT rodiklis pasikeitė $ +0.0016 (+14.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Synternet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00036 (-2.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Synternet (SYNT) pokyčius?

Peržiūrėkite Synternet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Synternet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Synternet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Synternet kainos prognozė (USD)

Synternet (SYNT) Tokenomika

Kaip pirkti Synternet (SYNT)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Synternet

Kiek Synternet(SYNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SYNT kaina USD valiuta yra 0.0124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SYNT į USD kaina?
Dabartinė SYNT kaina USD valiuta yra $ 0.0124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Synternet rinkos kapitalizacija?
SYNT rinkos kapitalizacija yra $ 8.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SYNT apyvartoje?
SYNT apyvartoje yra 655.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SYNT kaina?
SYNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10174815259842351USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SYNT kaina?
SYNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009238729911768159USD.
Kokia yra SYNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SYNT yra $ 116.49KUSD.
Ar SYNT kaina šiais metais kils?
SYNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SYNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
