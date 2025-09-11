Daugiau apie SWAP

Trustswap kaina(SWAP)

1 SWAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.08703
$0.08703$0.08703
+0.28%1D
USD
Trustswap (SWAP) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Trustswap (SWAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0851
$ 0.0851$ 0.0851
24 val. žemiausia
$ 0.08731
$ 0.08731$ 0.08731
24 val. aukščiausia

$ 0.0851
$ 0.0851$ 0.0851

$ 0.08731
$ 0.08731$ 0.08731

$ 5.02240699
$ 5.02240699$ 5.02240699

$ 0.0125283595814
$ 0.0125283595814$ 0.0125283595814

-0.26%

+0.28%

+4.85%

+4.85%

Trustswap (SWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.08703. Per pastarąsias 24 valandas SWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0851 iki aukščiausios $ 0.08731 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWAP kaina yra $ 5.02240699, o žemiausia – $ 0.0125283595814.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trustswap (SWAP) rinkos informacija

No.1221

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 54.51K
$ 54.51K$ 54.51K

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

100.00M
100.00M 100.00M

99,995,164.26708125
99,995,164.26708125 99,995,164.26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

Dabartinė Trustswap rinkos kapitalizacija yra $ 8.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.51K. SWAP apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99995164.26708125. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.70M

Trustswap (SWAP) kainos istorija USD

Stebėkite Trustswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000243+0.28%
30 dienų$ -0.00548-5.93%
60 dienų$ -0.01769-16.90%
90 dienų$ +0.00198+2.32%
Trustswap kainos pokytis šiandien

Šiandien SWAP užfiksuotas $ +0.000243 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Trustswap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00548 (-5.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Trustswap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWAP rodiklis pasikeitė $ -0.01769 (-16.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Trustswap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00198 (+2.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trustswap (SWAP) pokyčius?

Peržiūrėkite Trustswap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Trustswap (SWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Trustswap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trustswap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Trustswap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trustswap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Trustswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trustswap (SWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trustswap (SWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trustswap prognozes.

Peržiūrėkite Trustswap kainos prognozę dabar!

Trustswap (SWAP) Tokenomika

Supratimas apie Trustswap (SWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Trustswap (SWAP)

Ieškote, kaip nusipirkti Trustswap? Viskas paprasta ir patogu! Trustswap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWAP į vietos valiutas

1 Trustswap(SWAP) į VND
2,290.19445
1 Trustswap(SWAP) į AUD
A$0.1314153
1 Trustswap(SWAP) į GBP
0.0635319
1 Trustswap(SWAP) į EUR
0.0739755
1 Trustswap(SWAP) į USD
$0.08703
1 Trustswap(SWAP) į MYR
RM0.3672666
1 Trustswap(SWAP) į TRY
3.5925984
1 Trustswap(SWAP) į JPY
¥12.79341
1 Trustswap(SWAP) į ARS
ARS$123.974235
1 Trustswap(SWAP) į RUB
7.3531647
1 Trustswap(SWAP) į INR
7.6786569
1 Trustswap(SWAP) į IDR
Rp1,426.7210832
1 Trustswap(SWAP) į KRW
121.0430646
1 Trustswap(SWAP) į PHP
4.9789863
1 Trustswap(SWAP) į EGP
￡E.4.1896242
1 Trustswap(SWAP) į BRL
R$0.469962
1 Trustswap(SWAP) į CAD
C$0.1201014
1 Trustswap(SWAP) į BDT
10.600254
1 Trustswap(SWAP) į NGN
131.2664787
1 Trustswap(SWAP) į COP
$341.2933668
1 Trustswap(SWAP) į ZAR
R.1.5221547
1 Trustswap(SWAP) į UAH
3.5925984
1 Trustswap(SWAP) į VES
Bs13.57668
1 Trustswap(SWAP) į CLP
$83.63583
1 Trustswap(SWAP) į PKR
Rs24.7173903
1 Trustswap(SWAP) į KZT
46.9161324
1 Trustswap(SWAP) į THB
฿2.7658134
1 Trustswap(SWAP) į TWD
NT$2.6431011
1 Trustswap(SWAP) į AED
د.إ0.3194001
1 Trustswap(SWAP) į CHF
Fr0.0687537
1 Trustswap(SWAP) į HKD
HK$0.6770934
1 Trustswap(SWAP) į AMD
֏33.2550333
1 Trustswap(SWAP) į MAD
.د.م0.7858809
1 Trustswap(SWAP) į MXN
$1.618758
1 Trustswap(SWAP) į SAR
ريال0.3263625
1 Trustswap(SWAP) į PLN
0.3167892
1 Trustswap(SWAP) į RON
лв0.3777102
1 Trustswap(SWAP) į SEK
kr0.8137305
1 Trustswap(SWAP) į BGN
лв0.1453401
1 Trustswap(SWAP) į HUF
Ft29.2533939
1 Trustswap(SWAP) į CZK
1.8154458
1 Trustswap(SWAP) į KWD
د.ك0.02654415
1 Trustswap(SWAP) į ILS
0.2898099
1 Trustswap(SWAP) į AOA
Kz79.6246173
1 Trustswap(SWAP) į BHD
.د.ب0.03281031
1 Trustswap(SWAP) į BMD
$0.08703
1 Trustswap(SWAP) į DKK
kr0.5552514
1 Trustswap(SWAP) į HNL
L2.2810563
1 Trustswap(SWAP) į MUR
3.9650868
1 Trustswap(SWAP) į NAD
$1.5299874
1 Trustswap(SWAP) į NOK
kr0.8642079
1 Trustswap(SWAP) į NZD
$0.1462104
1 Trustswap(SWAP) į PAB
B/.0.08703
1 Trustswap(SWAP) į PGK
K0.3690072
1 Trustswap(SWAP) į QAR
ر.ق0.3167892
1 Trustswap(SWAP) į RSD
дин.8.7160545

Trustswap išteklius

Išsamesnei Trustswap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Trustswap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trustswap

Kiek Trustswap(SWAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWAP kaina USD valiuta yra 0.08703USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWAP į USD kaina?
Dabartinė SWAP kaina USD valiuta yra $ 0.08703. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trustswap rinkos kapitalizacija?
SWAP rinkos kapitalizacija yra $ 8.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWAP apyvartoje?
SWAP apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWAP kaina?
SWAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.02240699USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWAP kaina?
SWAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0125283595814USD.
Kokia yra SWAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWAP yra $ 54.51KUSD.
Ar SWAP kaina šiais metais kils?
SWAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Trustswap (SWAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 SWAP = 0.08703 USD

