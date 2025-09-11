Swan Chain (SWAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0048. Per pastarąsias 24 valandas SWAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0048 iki aukščiausios $ 0.005047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWAN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWAN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Swan Chain (SWAN) rinkos informacija
--
----
$ 63.46K
$ 63.46K$ 63.46K
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SWAN
Dabartinė Swan Chain rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.46K. SWAN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.80M
Swan Chain (SWAN) kainos istorija USD
Stebėkite Swan Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000192
-0.04%
30 dienų
$ +0.000289
+6.40%
60 dienų
$ +0.000584
+13.85%
90 dienų
$ -0.00971
-66.92%
Swan Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien SWAN užfiksuotas $ -0.00000192 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Swan Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000289 (+6.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Swan Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWAN rodiklis pasikeitė $ +0.000584 (+13.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Swan Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00971 (-66.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swan Chain (SWAN) pokyčius?
SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.
