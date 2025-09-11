Daugiau apie SWAN

Swan Chain logotipas

Swan Chain kaina(SWAN)

1 SWAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0048
$0.0048$0.0048
-0.04%1D
USD
Swan Chain (SWAN) kainos grafikas realiu laiku
Swan Chain (SWAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
24 val. žemiausia
$ 0.005047
$ 0.005047$ 0.005047
24 val. aukščiausia

$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

$ 0.005047
$ 0.005047$ 0.005047

--
----

--
----

0.00%

-0.04%

-22.07%

-22.07%

Swan Chain (SWAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0048. Per pastarąsias 24 valandas SWAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0048 iki aukščiausios $ 0.005047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWAN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWAN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swan Chain (SWAN) rinkos informacija

--
----

$ 63.46K
$ 63.46K$ 63.46K

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Dabartinė Swan Chain rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.46K. SWAN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.80M

Swan Chain (SWAN) kainos istorija USD

Stebėkite Swan Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000192-0.04%
30 dienų$ +0.000289+6.40%
60 dienų$ +0.000584+13.85%
90 dienų$ -0.00971-66.92%
Swan Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien SWAN užfiksuotas $ -0.00000192 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Swan Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000289 (+6.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Swan Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWAN rodiklis pasikeitė $ +0.000584 (+13.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Swan Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00971 (-66.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swan Chain (SWAN) pokyčius?

Peržiūrėkite Swan Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swan Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swan Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swan Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Swan Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swan Chain (SWAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swan Chain (SWAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swan Chain prognozes.

Peržiūrėkite Swan Chain kainos prognozę dabar!

Swan Chain (SWAN) Tokenomika

Supratimas apie Swan Chain (SWAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Swan Chain (SWAN)

Ieškote, kaip nusipirkti Swan Chain? Viskas paprasta ir patogu! Swan Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWAN į vietos valiutas

1 Swan Chain(SWAN) į VND
126.312
1 Swan Chain(SWAN) į AUD
A$0.007248
1 Swan Chain(SWAN) į GBP
0.003504
1 Swan Chain(SWAN) į EUR
0.00408
1 Swan Chain(SWAN) į USD
$0.0048
1 Swan Chain(SWAN) į MYR
RM0.020256
1 Swan Chain(SWAN) į TRY
0.198144
1 Swan Chain(SWAN) į JPY
¥0.7056
1 Swan Chain(SWAN) į ARS
ARS$6.8376
1 Swan Chain(SWAN) į RUB
0.4056
1 Swan Chain(SWAN) į INR
0.423072
1 Swan Chain(SWAN) į IDR
Rp78.688512
1 Swan Chain(SWAN) į KRW
6.675936
1 Swan Chain(SWAN) į PHP
0.274272
1 Swan Chain(SWAN) į EGP
￡E.0.23112
1 Swan Chain(SWAN) į BRL
R$0.02592
1 Swan Chain(SWAN) į CAD
C$0.006624
1 Swan Chain(SWAN) į BDT
0.58464
1 Swan Chain(SWAN) į NGN
7.239792
1 Swan Chain(SWAN) į COP
$18.823488
1 Swan Chain(SWAN) į ZAR
R.0.083952
1 Swan Chain(SWAN) į UAH
0.198144
1 Swan Chain(SWAN) į VES
Bs0.7488
1 Swan Chain(SWAN) į CLP
$4.6128
1 Swan Chain(SWAN) į PKR
Rs1.363248
1 Swan Chain(SWAN) į KZT
2.587584
1 Swan Chain(SWAN) į THB
฿0.152496
1 Swan Chain(SWAN) į TWD
NT$0.14568
1 Swan Chain(SWAN) į AED
د.إ0.017616
1 Swan Chain(SWAN) į CHF
Fr0.003792
1 Swan Chain(SWAN) į HKD
HK$0.037344
1 Swan Chain(SWAN) į AMD
֏1.834128
1 Swan Chain(SWAN) į MAD
.د.م0.043344
1 Swan Chain(SWAN) į MXN
$0.089232
1 Swan Chain(SWAN) į SAR
ريال0.018
1 Swan Chain(SWAN) į PLN
0.017472
1 Swan Chain(SWAN) į RON
лв0.020832
1 Swan Chain(SWAN) į SEK
kr0.04488
1 Swan Chain(SWAN) į BGN
лв0.008016
1 Swan Chain(SWAN) į HUF
Ft1.613424
1 Swan Chain(SWAN) į CZK
0.100128
1 Swan Chain(SWAN) į KWD
د.ك0.001464
1 Swan Chain(SWAN) į ILS
0.015936
1 Swan Chain(SWAN) į AOA
Kz4.391568
1 Swan Chain(SWAN) į BHD
.د.ب0.0018096
1 Swan Chain(SWAN) į BMD
$0.0048
1 Swan Chain(SWAN) į DKK
kr0.030624
1 Swan Chain(SWAN) į HNL
L0.125808
1 Swan Chain(SWAN) į MUR
0.2184
1 Swan Chain(SWAN) į NAD
$0.084384
1 Swan Chain(SWAN) į NOK
kr0.047664
1 Swan Chain(SWAN) į NZD
$0.008064
1 Swan Chain(SWAN) į PAB
B/.0.0048
1 Swan Chain(SWAN) į PGK
K0.020352
1 Swan Chain(SWAN) į QAR
ر.ق0.017472
1 Swan Chain(SWAN) į RSD
дин.0.480768

Swan Chain išteklius

Išsamesnei Swan Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Swan Chain svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swan Chain

Kiek Swan Chain(SWAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWAN kaina USD valiuta yra 0.0048USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWAN į USD kaina?
Dabartinė SWAN kaina USD valiuta yra $ 0.0048. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swan Chain rinkos kapitalizacija?
SWAN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWAN apyvartoje?
SWAN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWAN kaina?
SWAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWAN kaina?
SWAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SWAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWAN yra $ 63.46KUSD.
Ar SWAN kaina šiais metais kils?
SWAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Swan Chain (SWAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

