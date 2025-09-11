Daugiau apie SVTS

SyncVault (SVTS) kainos grafikas realiu laiku
SyncVault (SVTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.25946
24 val. žemiausia
$ 0.26371
24 val. aukščiausia

$ 0.25946
$ 0.26371
$ 0.41508791793739513
$ 0.03146446041021334
0.00%

+0.38%

+0.05%

+0.05%

SyncVault (SVTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.26314. Per pastarąsias 24 valandas SVTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.25946 iki aukščiausios $ 0.26371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SVTS kaina yra $ 0.41508791793739513, o žemiausia – $ 0.03146446041021334.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SVTS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SyncVault (SVTS) rinkos informacija

No.3837

$ 0.00
$ 221.69K
$ 263.14M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Dabartinė SyncVault rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 221.69K. SVTS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 263.14M

SyncVault (SVTS) kainos istorija USD

Stebėkite SyncVault kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009958+0.38%
30 dienų$ -0.03099-10.54%
60 dienų$ -0.09267-26.05%
90 dienų$ -0.07892-23.08%
SyncVault kainos pokytis šiandien

Šiandien SVTS užfiksuotas $ +0.0009958 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SyncVault 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03099 (-10.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SyncVault 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SVTS rodiklis pasikeitė $ -0.09267 (-26.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SyncVault 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07892 (-23.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SyncVault (SVTS) pokyčius?

Peržiūrėkite SyncVault kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SyncVault (SVTS)

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

SyncVault galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SyncVault investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SVTSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SyncVault mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SyncVault, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SyncVault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SyncVault (SVTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SyncVault (SVTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SyncVault prognozes.

Peržiūrėkite SyncVault kainos prognozę dabar!

SyncVault (SVTS) Tokenomika

Supratimas apie SyncVault (SVTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SVTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SyncVault (SVTS)

Ieškote, kaip nusipirkti SyncVault? Viskas paprasta ir patogu! SyncVault lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SVTS į vietos valiutas

1 SyncVault(SVTS) į VND
6,924.5291
1 SyncVault(SVTS) į AUD
A$0.3973414
1 SyncVault(SVTS) į GBP
0.1920922
1 SyncVault(SVTS) į EUR
0.223669
1 SyncVault(SVTS) į USD
$0.26314
1 SyncVault(SVTS) į MYR
RM1.1104508
1 SyncVault(SVTS) į TRY
10.8624192
1 SyncVault(SVTS) į JPY
¥38.68158
1 SyncVault(SVTS) į ARS
ARS$374.84293
1 SyncVault(SVTS) į RUB
22.23533
1 SyncVault(SVTS) į INR
23.1931596
1 SyncVault(SVTS) į IDR
Rp4,313.7698016
1 SyncVault(SVTS) į KRW
365.9803748
1 SyncVault(SVTS) į PHP
15.0358196
1 SyncVault(SVTS) į EGP
￡E.12.670191
1 SyncVault(SVTS) į BRL
R$1.420956
1 SyncVault(SVTS) į CAD
C$0.3631332
1 SyncVault(SVTS) į BDT
32.050452
1 SyncVault(SVTS) į NGN
396.8914306
1 SyncVault(SVTS) į COP
$1,031.9192984
1 SyncVault(SVTS) į ZAR
R.4.6023186
1 SyncVault(SVTS) į UAH
10.8624192
1 SyncVault(SVTS) į VES
Bs41.04984
1 SyncVault(SVTS) į CLP
$252.87754
1 SyncVault(SVTS) į PKR
Rs74.7343914
1 SyncVault(SVTS) į KZT
141.8535112
1 SyncVault(SVTS) į THB
฿8.3599578
1 SyncVault(SVTS) į TWD
NT$7.986299
1 SyncVault(SVTS) į AED
د.إ0.9657238
1 SyncVault(SVTS) į CHF
Fr0.2078806
1 SyncVault(SVTS) į HKD
HK$2.0472292
1 SyncVault(SVTS) į AMD
֏100.5484254
1 SyncVault(SVTS) į MAD
.د.م2.3761542
1 SyncVault(SVTS) į MXN
$4.8917726
1 SyncVault(SVTS) į SAR
ريال0.986775
1 SyncVault(SVTS) į PLN
0.9578296
1 SyncVault(SVTS) į RON
лв1.1420276
1 SyncVault(SVTS) į SEK
kr2.460359
1 SyncVault(SVTS) į BGN
лв0.4394438
1 SyncVault(SVTS) į HUF
Ft88.4492482
1 SyncVault(SVTS) į CZK
5.4891004
1 SyncVault(SVTS) į KWD
د.ك0.0802577
1 SyncVault(SVTS) į ILS
0.8736248
1 SyncVault(SVTS) į AOA
Kz240.7494174
1 SyncVault(SVTS) į BHD
.د.ب0.09920378
1 SyncVault(SVTS) į BMD
$0.26314
1 SyncVault(SVTS) į DKK
kr1.6788332
1 SyncVault(SVTS) į HNL
L6.8968994
1 SyncVault(SVTS) į MUR
11.97287
1 SyncVault(SVTS) į NAD
$4.6260012
1 SyncVault(SVTS) į NOK
kr2.6129802
1 SyncVault(SVTS) į NZD
$0.4420752
1 SyncVault(SVTS) į PAB
B/.0.26314
1 SyncVault(SVTS) į PGK
K1.1157136
1 SyncVault(SVTS) į QAR
ر.ق0.9578296
1 SyncVault(SVTS) į RSD
дин.26.3561024

SyncVault išteklius

Išsamesnei SyncVault analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SyncVault svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SyncVault

Kiek SyncVault(SVTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SVTS kaina USD valiuta yra 0.26314USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SVTS į USD kaina?
Dabartinė SVTS kaina USD valiuta yra $ 0.26314. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SyncVault rinkos kapitalizacija?
SVTS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SVTS apyvartoje?
SVTS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SVTS kaina?
SVTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.41508791793739513USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SVTS kaina?
SVTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03146446041021334USD.
Kokia yra SVTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SVTS yra $ 221.69KUSD.
Ar SVTS kaina šiais metais kils?
SVTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SVTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SyncVault (SVTS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
