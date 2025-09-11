Daugiau apie SUP

Superp logotipas

Superp kaina(SUP)

1 SUP į USD – tiesioginė kaina:

$0.07451
$0.07451$0.07451
+3.50%1D
USD
Superp (SUP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:16(UTC+8)

Superp (SUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06976
$ 0.06976$ 0.06976
24 val. žemiausia
$ 0.07931
$ 0.07931$ 0.07931
24 val. aukščiausia

$ 0.06976
$ 0.06976$ 0.06976

$ 0.07931
$ 0.07931$ 0.07931

--
----

--
----

+0.98%

+3.50%

+37.64%

+37.64%

Superp (SUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.07448. Per pastarąsias 24 valandas SUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06976 iki aukščiausios $ 0.07931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUP kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – +3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Superp (SUP) rinkos informacija

--
----

$ 522.22K
$ 522.22K$ 522.22K

$ 74.48M
$ 74.48M$ 74.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė Superp rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 522.22K. SUP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.48M

Superp (SUP) kainos istorija USD

Stebėkite Superp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0025197+3.50%
30 dienų$ +0.03518+89.51%
60 dienų$ +0.04948+197.92%
90 dienų$ +0.04948+197.92%
Superp kainos pokytis šiandien

Šiandien SUP užfiksuotas $ +0.0025197 (+3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Superp 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03518 (+89.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Superp 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUP rodiklis pasikeitė $ +0.04948 (+197.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Superp 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04948 (+197.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Superp (SUP) pokyčius?

Peržiūrėkite Superp kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Superp (SUP)

Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10.

Superp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Superp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Superp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Superp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Superp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Superp (SUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Superp (SUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Superp prognozes.

Peržiūrėkite Superp kainos prognozę dabar!

Superp (SUP) Tokenomika

Supratimas apie Superp (SUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Superp (SUP)

Ieškote, kaip nusipirkti Superp? Viskas paprasta ir patogu! Superp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUP į vietos valiutas

1 Superp(SUP) į VND
1,959.9412
1 Superp(SUP) į AUD
A$0.1124648
1 Superp(SUP) į GBP
0.0543704
1 Superp(SUP) į EUR
0.063308
1 Superp(SUP) į USD
$0.07448
1 Superp(SUP) į MYR
RM0.3143056
1 Superp(SUP) į TRY
3.0752792
1 Superp(SUP) į JPY
¥10.94856
1 Superp(SUP) į ARS
ARS$106.09676
1 Superp(SUP) į RUB
6.3784672
1 Superp(SUP) į INR
6.5773288
1 Superp(SUP) į IDR
Rp1,220.9834112
1 Superp(SUP) į KRW
103.73202
1 Superp(SUP) į PHP
4.2580216
1 Superp(SUP) į EGP
￡E.3.5869568
1 Superp(SUP) į BRL
R$0.402192
1 Superp(SUP) į CAD
C$0.1027824
1 Superp(SUP) į BDT
9.071664
1 Superp(SUP) į NGN
112.3374392
1 Superp(SUP) į COP
$292.0777888
1 Superp(SUP) į ZAR
R.1.3056344
1 Superp(SUP) į UAH
3.0745344
1 Superp(SUP) į VES
Bs11.61888
1 Superp(SUP) į CLP
$71.57528
1 Superp(SUP) į PKR
Rs21.1530648
1 Superp(SUP) į KZT
40.1506784
1 Superp(SUP) į THB
฿2.3699536
1 Superp(SUP) į TWD
NT$2.256744
1 Superp(SUP) į AED
د.إ0.2733416
1 Superp(SUP) į CHF
Fr0.0588392
1 Superp(SUP) į HKD
HK$0.5794544
1 Superp(SUP) į AMD
֏28.4595528
1 Superp(SUP) į MAD
.د.م0.6725544
1 Superp(SUP) į MXN
$1.3875624
1 Superp(SUP) į SAR
ريال0.2793
1 Superp(SUP) į PLN
0.2711072
1 Superp(SUP) į RON
лв0.3224984
1 Superp(SUP) į SEK
kr0.696388
1 Superp(SUP) į BGN
лв0.1243816
1 Superp(SUP) į HUF
Ft25.0520928
1 Superp(SUP) į CZK
1.5551424
1 Superp(SUP) į KWD
د.ك0.0227164
1 Superp(SUP) į ILS
0.2480184
1 Superp(SUP) į AOA
Kz67.8937336
1 Superp(SUP) į BHD
.د.ب0.02807896
1 Superp(SUP) į BMD
$0.07448
1 Superp(SUP) į DKK
kr0.4751824
1 Superp(SUP) į HNL
L1.9521208
1 Superp(SUP) į MUR
3.3933088
1 Superp(SUP) į NAD
$1.3093584
1 Superp(SUP) į NOK
kr0.7395864
1 Superp(SUP) į NZD
$0.1251264
1 Superp(SUP) į PAB
B/.0.07448
1 Superp(SUP) į PGK
K0.3157952
1 Superp(SUP) į QAR
ر.ق0.2711072
1 Superp(SUP) į RSD
дин.7.4621512

Superp išteklius

Išsamesnei Superp analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Superp svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Superp

Kiek Superp(SUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUP kaina USD valiuta yra 0.07448USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUP į USD kaina?
Dabartinė SUP kaina USD valiuta yra $ 0.07448. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Superp rinkos kapitalizacija?
SUP rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUP apyvartoje?
SUP apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUP kaina?
SUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUP kaina?
SUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUP yra $ 522.22KUSD.
Ar SUP kaina šiais metais kils?
SUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:16(UTC+8)

Superp (SUP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

