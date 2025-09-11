Superp (SUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.07448. Per pastarąsias 24 valandas SUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06976 iki aukščiausios $ 0.07931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUP kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – +3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Superp (SUP) rinkos informacija
$ 522.22K
$ 522.22K
$ 74.48M
$ 74.48M
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Dabartinė Superp rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 522.22K. SUP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.48M
Superp (SUP) kainos istorija USD
Stebėkite Superp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0025197
+3.50%
30 dienų
$ +0.03518
+89.51%
60 dienų
$ +0.04948
+197.92%
90 dienų
$ +0.04948
+197.92%
Superp kainos pokytis šiandien
Šiandien SUP užfiksuotas $ +0.0025197 (+3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Superp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03518 (+89.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Superp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUP rodiklis pasikeitė $ +0.04948 (+197.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Superp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04948 (+197.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Superp (SUP) pokyčius?
Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10.
Superp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Superp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Superp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Superp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Superp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Superp (SUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Superp (SUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Superp prognozes.
Supratimas apie Superp (SUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Superp (SUP)
Ieškote, kaip nusipirkti Superp? Viskas paprasta ir patogu! Superp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.