SUN kaina(SUN)

SUN (SUN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:34:01(UTC+8)

SUN (SUN) kainos informacija (USD)

SUN (SUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02084. Per pastarąsias 24 valandas SUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.020196 iki aukščiausios $ 0.02132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUN kaina yra $ 0.05435516929972846, o žemiausia – $ 0.0046319555547312.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUN per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUN (SUN) rinkos informacija

No.142

$ 399.35M
$ 399.35M$ 399.35M

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 414.73M
$ 414.73M$ 414.73M

19.16B
19.16B 19.16B

19,900,730,000
19,900,730,000 19,900,730,000

19,900,730,000
19,900,730,000 19,900,730,000

96.29%

0.01%

2020-09-11 00:00:00

TRX

Dabartinė SUN rinkos kapitalizacija yra $ 399.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.80M. SUN apyvartoje yra 19.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 19900730000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 414.73M

SUN (SUN) kainos istorija USD

Stebėkite SUN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001654+0.80%
30 dienų$ -0.001776-7.86%
60 dienų$ +0.002158+11.55%
90 dienų$ +0.002551+13.94%
SUN kainos pokytis šiandien

Šiandien SUN užfiksuotas $ +0.0001654 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001776 (-7.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUN rodiklis pasikeitė $ +0.002158 (+11.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002551 (+13.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUN (SUN) pokyčius?

Peržiūrėkite SUN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUN (SUN)

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

SUN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUN (SUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUN (SUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUN prognozes.

Peržiūrėkite SUN kainos prognozę dabar!

SUN (SUN) Tokenomika

Supratimas apie SUN (SUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUN (SUN)

Ieškote, kaip nusipirkti SUN? Viskas paprasta ir patogu! SUN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUN į vietos valiutas

SUN išteklius

Išsamesnei SUN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SUN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUN

Kiek SUN(SUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUN kaina USD valiuta yra 0.02084USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUN į USD kaina?
Dabartinė SUN kaina USD valiuta yra $ 0.02084. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUN rinkos kapitalizacija?
SUN rinkos kapitalizacija yra $ 399.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUN apyvartoje?
SUN apyvartoje yra 19.16BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUN kaina?
SUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05435516929972846USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUN kaina?
SUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0046319555547312USD.
Kokia yra SUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUN yra $ 1.80MUSD.
Ar SUN kaina šiais metais kils?
SUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:34:01(UTC+8)

SUN (SUN) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

