SUN (SUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02084. Per pastarąsias 24 valandas SUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.020196 iki aukščiausios $ 0.02132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUN kaina yra $ 0.05435516929972846, o žemiausia – $ 0.0046319555547312.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUN per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUN (SUN) rinkos informacija
No.142
$ 399.35M
$ 1.80M
$ 414.73M
19.16B
19,900,730,000
19,900,730,000
96.29%
0.01%
2020-09-11 00:00:00
TRX
Dabartinė SUN rinkos kapitalizacija yra $ 399.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.80M. SUN apyvartoje yra 19.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 19900730000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 414.73M
SUN (SUN) kainos istorija USD
Stebėkite SUN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001654
+0.80%
30 dienų
$ -0.001776
-7.86%
60 dienų
$ +0.002158
+11.55%
90 dienų
$ +0.002551
+13.94%
SUN kainos pokytis šiandien
Šiandien SUN užfiksuotas $ +0.0001654 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001776 (-7.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUN rodiklis pasikeitė $ +0.002158 (+11.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002551 (+13.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUN (SUN) pokyčius?
SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.
SUN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SUN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUN (SUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUN (SUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUN prognozes.
Supratimas apie SUN (SUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SUN (SUN)
Ieškote, kaip nusipirkti SUN? Viskas paprasta ir patogu! SUN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.