SUIP (SUIP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01521. Per pastarąsias 24 valandas SUIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0145 iki aukščiausios $ 0.01577 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUIP kaina yra $ 0.5527340280702551, o žemiausia – $ 0.013486620373921763.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUIP (SUIP) rinkos informacija
No.4319
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
SUI
Dabartinė SUIP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.51K. SUIP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M
SUIP (SUIP) kainos istorija USD
Stebėkite SUIP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000596
-0.38%
30 dienų
$ -0.00425
-21.84%
60 dienų
$ -0.00809
-34.73%
90 dienų
$ -0.01121
-42.43%
SUIP kainos pokytis šiandien
Šiandien SUIP užfiksuotas $ -0.0000596 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUIP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00425 (-21.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUIP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUIP rodiklis pasikeitė $ -0.00809 (-34.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUIP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01121 (-42.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUIP (SUIP) pokyčius?
SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.
SUIP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUIP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUIP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SUIP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUIP (SUIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUIP (SUIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUIP prognozes.
Supratimas apie SUIP (SUIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SUIP (SUIP)
Ieškote, kaip nusipirkti SUIP? Viskas paprasta ir patogu! SUIP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.