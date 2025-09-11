Daugiau apie SUAI

Sui AI logotipas

Sui AI kaina(SUAI)

1 SUAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0021359
$0.0021359$0.0021359
+1.88%1D
USD
Sui AI (SUAI) kainos grafikas realiu laiku
Sui AI (SUAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0020173
$ 0.0020173$ 0.0020173
24 val. žemiausia
$ 0.0021767
$ 0.0021767$ 0.0021767
24 val. aukščiausia

$ 0.0020173
$ 0.0020173$ 0.0020173

$ 0.0021767
$ 0.0021767$ 0.0021767

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286

+0.09%

+1.88%

+20.74%

+20.74%

Sui AI (SUAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0021359. Per pastarąsias 24 valandas SUAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020173 iki aukščiausios $ 0.0021767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUAI kaina yra $ 0.06575051430589494, o žemiausia – $ 0.000145595744096286.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sui AI (SUAI) rinkos informacija

No.4302

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Dabartinė Sui AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.06K. SUAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.14M

Sui AI (SUAI) kainos istorija USD

Stebėkite Sui AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000039414+1.88%
30 dienų$ -0.0004143-16.25%
60 dienų$ +0.0003675+20.78%
90 dienų$ +0.0011559+117.94%
Sui AI kainos pokytis šiandien

Šiandien SUAI užfiksuotas $ +0.000039414 (+1.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sui AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004143 (-16.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sui AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUAI rodiklis pasikeitė $ +0.0003675 (+20.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sui AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0011559 (+117.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sui AI (SUAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Sui AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sui AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sui AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sui AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sui AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sui AI (SUAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sui AI (SUAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sui AI prognozes.

Peržiūrėkite Sui AI kainos prognozę dabar!

Sui AI (SUAI) Tokenomika

Supratimas apie Sui AI (SUAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sui AI (SUAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Sui AI? Viskas paprasta ir patogu! Sui AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUAI į vietos valiutas

1 Sui AI(SUAI) į VND
56.2062085
1 Sui AI(SUAI) į AUD
A$0.003225209
1 Sui AI(SUAI) į GBP
0.001559207
1 Sui AI(SUAI) į EUR
0.001815515
1 Sui AI(SUAI) į USD
$0.0021359
1 Sui AI(SUAI) į MYR
RM0.009013498
1 Sui AI(SUAI) į TRY
0.088169952
1 Sui AI(SUAI) į JPY
¥0.3139773
1 Sui AI(SUAI) į ARS
ARS$3.04258955
1 Sui AI(SUAI) į RUB
0.180462191
1 Sui AI(SUAI) į INR
0.188557252
1 Sui AI(SUAI) į IDR
Rp35.014748496
1 Sui AI(SUAI) į KRW
2.974774725
1 Sui AI(SUAI) į PHP
0.122301634
1 Sui AI(SUAI) į EGP
￡E.0.102864944
1 Sui AI(SUAI) į BRL
R$0.01153386
1 Sui AI(SUAI) į CAD
C$0.002947542
1 Sui AI(SUAI) į BDT
0.26015262
1 Sui AI(SUAI) į NGN
3.221556611
1 Sui AI(SUAI) į COP
$8.376060004
1 Sui AI(SUAI) į ZAR
R.0.037399609
1 Sui AI(SUAI) į UAH
0.088169952
1 Sui AI(SUAI) į VES
Bs0.3332004
1 Sui AI(SUAI) į CLP
$2.0525999
1 Sui AI(SUAI) į PKR
Rs0.606616959
1 Sui AI(SUAI) į KZT
1.151420972
1 Sui AI(SUAI) į THB
฿0.06792162
1 Sui AI(SUAI) į TWD
NT$0.064845924
1 Sui AI(SUAI) į AED
د.إ0.007838753
1 Sui AI(SUAI) į CHF
Fr0.001687361
1 Sui AI(SUAI) į HKD
HK$0.016617302
1 Sui AI(SUAI) į AMD
֏0.816148749
1 Sui AI(SUAI) į MAD
.د.م0.019287177
1 Sui AI(SUAI) į MXN
$0.039749099
1 Sui AI(SUAI) į SAR
ريال0.008009625
1 Sui AI(SUAI) į PLN
0.007774676
1 Sui AI(SUAI) į RON
лв0.009248447
1 Sui AI(SUAI) į SEK
kr0.019992024
1 Sui AI(SUAI) į BGN
лв0.003566953
1 Sui AI(SUAI) į HUF
Ft0.718431324
1 Sui AI(SUAI) į CZK
0.044576233
1 Sui AI(SUAI) į KWD
د.ك0.0006514495
1 Sui AI(SUAI) į ILS
0.007091188
1 Sui AI(SUAI) į AOA
Kz1.947022363
1 Sui AI(SUAI) į BHD
.د.ب0.0008052343
1 Sui AI(SUAI) į BMD
$0.0021359
1 Sui AI(SUAI) į DKK
kr0.013627042
1 Sui AI(SUAI) į HNL
L0.055981939
1 Sui AI(SUAI) į MUR
0.097311604
1 Sui AI(SUAI) į NAD
$0.037549122
1 Sui AI(SUAI) į NOK
kr0.021230846
1 Sui AI(SUAI) į NZD
$0.003588312
1 Sui AI(SUAI) į PAB
B/.0.0021359
1 Sui AI(SUAI) į PGK
K0.009056216
1 Sui AI(SUAI) į QAR
ر.ق0.007774676
1 Sui AI(SUAI) į RSD
дин.0.213995821

Sui AI išteklius

Išsamesnei Sui AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sui AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sui AI

Kiek Sui AI(SUAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUAI kaina USD valiuta yra 0.0021359USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUAI į USD kaina?
Dabartinė SUAI kaina USD valiuta yra $ 0.0021359. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sui AI rinkos kapitalizacija?
SUAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUAI apyvartoje?
SUAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUAI kaina?
SUAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06575051430589494USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUAI kaina?
SUAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000145595744096286USD.
Kokia yra SUAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUAI yra $ 58.06KUSD.
Ar SUAI kaina šiais metais kils?
SUAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sui AI (SUAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

