Daugiau apie STX

STX Kainos informacija

STX Baltoji knyga

STX Oficiali svetainė

STX Tokenomika

STX Kainų prognozė

STX Istorija

STX pirkimo vadovas

STXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

STX Spot

STX USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Stacks logotipas

Stacks kaina(STX)

1 STX į USD – tiesioginė kaina:

$0.681
$0.681$0.681
+4.12%1D
USD
Stacks (STX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:52(UTC+8)

Stacks (STX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.643
$ 0.643$ 0.643
24 val. žemiausia
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
24 val. aukščiausia

$ 0.643
$ 0.643$ 0.643

$ 0.7
$ 0.7$ 0.7

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

+0.29%

+4.12%

+9.48%

+9.48%

Stacks (STX) realiojo laiko kaina yra $ 0.681. Per pastarąsias 24 valandas STX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.643 iki aukščiausios $ 0.7 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STX kaina yra $ 3.840638956084225, o žemiausia – $ 0.0450080485668.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STX per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +4.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stacks (STX) rinkos informacija

No.72

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B

1.80B
1.80B 1.80B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,797,650,975.6389
1,797,650,975.6389 1,797,650,975.6389

98.88%

0.03%

STACKS

Dabartinė Stacks rinkos kapitalizacija yra $ 1.22B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.28M. STX apyvartoje yra 1.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 1797650975.6389. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24B

Stacks (STX) kainos istorija USD

Stebėkite Stacks kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02695+4.12%
30 dienų$ -0.036-5.03%
60 dienų$ -0.09-11.68%
90 dienų$ +0.065+10.55%
Stacks kainos pokytis šiandien

Šiandien STX užfiksuotas $ +0.02695 (+4.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stacks 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.036 (-5.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stacks 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STX rodiklis pasikeitė $ -0.09 (-11.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stacks 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.065 (+10.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stacks (STX) pokyčius?

Peržiūrėkite Stacks kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stacks investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stacks mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stacks, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stacks kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stacks (STX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stacks (STX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stacks prognozes.

Peržiūrėkite Stacks kainos prognozę dabar!

Stacks (STX) Tokenomika

Supratimas apie Stacks (STX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stacks (STX)

Ieškote, kaip nusipirkti Stacks? Viskas paprasta ir patogu! Stacks lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STX į vietos valiutas

1 Stacks(STX) į VND
17,920.515
1 Stacks(STX) į AUD
A$1.02831
1 Stacks(STX) į GBP
0.49713
1 Stacks(STX) į EUR
0.57885
1 Stacks(STX) į USD
$0.681
1 Stacks(STX) į MYR
RM2.87382
1 Stacks(STX) į TRY
28.11168
1 Stacks(STX) į JPY
¥100.107
1 Stacks(STX) į ARS
ARS$970.0845
1 Stacks(STX) į RUB
57.53769
1 Stacks(STX) į INR
60.11868
1 Stacks(STX) į IDR
Rp11,163.93264
1 Stacks(STX) į KRW
948.46275
1 Stacks(STX) į PHP
38.99406
1 Stacks(STX) į EGP
￡E.32.79696
1 Stacks(STX) į BRL
R$3.6774
1 Stacks(STX) į CAD
C$0.93978
1 Stacks(STX) į BDT
82.9458
1 Stacks(STX) į NGN
1,027.14549
1 Stacks(STX) į COP
$2,670.58236
1 Stacks(STX) į ZAR
R.11.92431
1 Stacks(STX) į UAH
28.11168
1 Stacks(STX) į VES
Bs106.236
1 Stacks(STX) į CLP
$654.441
1 Stacks(STX) į PKR
Rs193.41081
1 Stacks(STX) į KZT
367.11348
1 Stacks(STX) į THB
฿21.6558
1 Stacks(STX) į TWD
NT$20.67516
1 Stacks(STX) į AED
د.إ2.49927
1 Stacks(STX) į CHF
Fr0.53799
1 Stacks(STX) į HKD
HK$5.29818
1 Stacks(STX) į AMD
֏260.21691
1 Stacks(STX) į MAD
.د.م6.14943
1 Stacks(STX) į MXN
$12.67341
1 Stacks(STX) į SAR
ريال2.55375
1 Stacks(STX) į PLN
2.47884
1 Stacks(STX) į RON
лв2.94873
1 Stacks(STX) į SEK
kr6.37416
1 Stacks(STX) į BGN
лв1.13727
1 Stacks(STX) į HUF
Ft229.06116
1 Stacks(STX) į CZK
14.21247
1 Stacks(STX) į KWD
د.ك0.207705
1 Stacks(STX) į ILS
2.26092
1 Stacks(STX) į AOA
Kz620.77917
1 Stacks(STX) į BHD
.د.ب0.256737
1 Stacks(STX) į BMD
$0.681
1 Stacks(STX) į DKK
kr4.34478
1 Stacks(STX) į HNL
L17.84901
1 Stacks(STX) į MUR
31.02636
1 Stacks(STX) į NAD
$11.97198
1 Stacks(STX) į NOK
kr6.76914
1 Stacks(STX) į NZD
$1.14408
1 Stacks(STX) į PAB
B/.0.681
1 Stacks(STX) į PGK
K2.88744
1 Stacks(STX) į QAR
ر.ق2.47884
1 Stacks(STX) į RSD
дин.68.22939

Stacks išteklius

Išsamesnei Stacks analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stacks svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stacks

Kiek Stacks(STX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STX kaina USD valiuta yra 0.681USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STX į USD kaina?
Dabartinė STX kaina USD valiuta yra $ 0.681. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stacks rinkos kapitalizacija?
STX rinkos kapitalizacija yra $ 1.22BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STX apyvartoje?
STX apyvartoje yra 1.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STX kaina?
STX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.840638956084225USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STX kaina?
STX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0450080485668USD.
Kokia yra STX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STX yra $ 1.28MUSD.
Ar STX kaina šiais metais kils?
STX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:52(UTC+8)

Stacks (STX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

STX-į-USD skaičiuoklė

Suma

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.681 USD

Prekiauti STX

STXUSDT
$0.681
$0.681$0.681
+3.96%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis