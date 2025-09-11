StreamCoin (STRM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010818. Per pastarąsias 24 valandas STRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010391 iki aukščiausios $ 0.0010998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRM kaina yra $ 0.29833616488197456, o žemiausia – $ 0.000502346011046426.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRM per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StreamCoin (STRM) rinkos informacija
No.1954
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
$ 99.46K
$ 99.46K$ 99.46K
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
1.49B
1.49B 1.49B
3,041,407,378.956867
3,041,407,378.956867 3,041,407,378.956867
3,041,407,378.956867
3,041,407,378.956867 3,041,407,378.956867
49.07%
BSC
Dabartinė StreamCoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.46K. STRM apyvartoje yra 1.49B vienetų, o bendras kiekis siekia 3041407378.956867. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.29M
StreamCoin (STRM) kainos istorija USD
Stebėkite StreamCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000026385
+2.50%
30 dienų
$ -0.000184
-14.54%
60 dienų
$ -0.0002356
-17.89%
90 dienų
$ -0.0003201
-22.84%
StreamCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien STRM užfiksuotas $ +0.000026385 (+2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StreamCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000184 (-14.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StreamCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRM rodiklis pasikeitė $ -0.0002356 (-17.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StreamCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003201 (-22.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StreamCoin (STRM) pokyčius?
StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.
StreamCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StreamCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STRMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie StreamCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StreamCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
StreamCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos StreamCoin (STRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StreamCoin (STRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StreamCoin prognozes.
Supratimas apie StreamCoin (STRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti StreamCoin (STRM)
Ieškote, kaip nusipirkti StreamCoin? Viskas paprasta ir patogu! StreamCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.