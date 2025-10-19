StrikeBit AI kaina(STRIKE)
StrikeBit AI (STRIKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0127. Per pastarąsias 24 valandas STRIKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01231 iki aukščiausios $ 0.01506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRIKE kaina yra $ 0.04711552179324889, o žemiausia – $ 0.01216602536876859.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRIKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė StrikeBit AI rinkos kapitalizacija yra $ 2.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.21K. STRIKE apyvartoje yra 209.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.40M
Stebėkite StrikeBit AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0003497
|-2.68%
|30 dienų
|$ +0.0027
|+27.00%
|60 dienų
|$ +0.0027
|+27.00%
|90 dienų
|$ +0.0027
|+27.00%
Šiandien STRIKE užfiksuotas $ -0.0003497 (-2.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0027 (+27.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRIKE rodiklis pasikeitė $ +0.0027 (+27.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0027 (+27.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
StrikeBit AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StrikeBit AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti STRIKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie StrikeBit AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StrikeBit AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie StrikeBit AI (STRIKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRIKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti StrikeBit AI? Viskas paprasta ir patogu! StrikeBit AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei StrikeBit AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
