Dabartinė tiesioginė StrikeBit AI kaina šiandien yra 0.0127 USD. Stebėkite STRIKE tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite STRIKE kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė StrikeBit AI kaina šiandien yra 0.0127 USD. Stebėkite STRIKE tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite STRIKE kainų tendencijas MEXC dabar.

Daugiau apie STRIKE

STRIKE Kainos informacija

STRIKE Baltoji knyga

STRIKE Oficiali svetainė

STRIKE Tokenomika

STRIKE Kainų prognozė

STRIKE Istorija

STRIKE pirkimo vadovas

STRIKEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

STRIKE Spot

STRIKE USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

StrikeBit AI logotipas

StrikeBit AI kaina(STRIKE)

1 STRIKE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0127
$0.0127$0.0127
-2.68%1D
USD
StrikeBit AI (STRIKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 01:14:42(UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231
24 val. žemiausia
$ 0.01506
$ 0.01506$ 0.01506
24 val. aukščiausia

$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231

$ 0.01506
$ 0.01506$ 0.01506

$ 0.04711552179324889
$ 0.04711552179324889$ 0.04711552179324889

$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859$ 0.01216602536876859

-0.71%

-2.68%

-10.69%

-10.69%

StrikeBit AI (STRIKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0127. Per pastarąsias 24 valandas STRIKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01231 iki aukščiausios $ 0.01506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRIKE kaina yra $ 0.04711552179324889, o žemiausia – $ 0.01216602536876859.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRIKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StrikeBit AI (STRIKE) rinkos informacija

No.1656

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

$ 65.21K
$ 65.21K$ 65.21K

$ 25.40M
$ 25.40M$ 25.40M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

10.49%

BSC

Dabartinė StrikeBit AI rinkos kapitalizacija yra $ 2.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.21K. STRIKE apyvartoje yra 209.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.40M

StrikeBit AI (STRIKE) kainos istorija USD

Stebėkite StrikeBit AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003497-2.68%
30 dienų$ +0.0027+27.00%
60 dienų$ +0.0027+27.00%
90 dienų$ +0.0027+27.00%
StrikeBit AI kainos pokytis šiandien

Šiandien STRIKE užfiksuotas $ -0.0003497 (-2.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

StrikeBit AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0027 (+27.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

StrikeBit AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRIKE rodiklis pasikeitė $ +0.0027 (+27.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

StrikeBit AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0027 (+27.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StrikeBit AI (STRIKE) pokyčius?

Peržiūrėkite StrikeBit AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StrikeBit AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STRIKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie StrikeBit AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StrikeBit AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

StrikeBit AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StrikeBit AI (STRIKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StrikeBit AI (STRIKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StrikeBit AI prognozes.

Peržiūrėkite StrikeBit AI kainos prognozę dabar!

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomika

Supratimas apie StrikeBit AI (STRIKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRIKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti StrikeBit AI (STRIKE)

Ieškote, kaip nusipirkti StrikeBit AI? Viskas paprasta ir patogu! StrikeBit AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STRIKE į vietos valiutas

1 StrikeBit AI(STRIKE) į VND
334.2005
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AUD
A$0.019431
1 StrikeBit AI(STRIKE) į GBP
0.009398
1 StrikeBit AI(STRIKE) į EUR
0.010795
1 StrikeBit AI(STRIKE) į USD
$0.0127
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MYR
RM0.053594
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TRY
0.531749
1 StrikeBit AI(STRIKE) į JPY
¥1.905
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ARS
ARS$18.48612
1 StrikeBit AI(STRIKE) į RUB
1.029462
1 StrikeBit AI(STRIKE) į INR
1.117854
1 StrikeBit AI(STRIKE) į IDR
Rp211.666582
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PHP
0.738124
1 StrikeBit AI(STRIKE) į EGP
￡E.0.604266
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BRL
R$0.06858
1 StrikeBit AI(STRIKE) į CAD
C$0.01778
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BDT
1.551559
1 StrikeBit AI(STRIKE) į NGN
18.676366
1 StrikeBit AI(STRIKE) į COP
$49.0347
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ZAR
R.0.220472
1 StrikeBit AI(STRIKE) į UAH
0.531622
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TZS
T.Sh.31.280735
1 StrikeBit AI(STRIKE) į VES
Bs2.5527
1 StrikeBit AI(STRIKE) į CLP
$12.1412
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PKR
Rs3.605784
1 StrikeBit AI(STRIKE) į KZT
6.853682
1 StrikeBit AI(STRIKE) į THB
฿0.414528
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TWD
NT$0.389001
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AED
د.إ0.046609
1 StrikeBit AI(STRIKE) į CHF
Fr0.010033
1 StrikeBit AI(STRIKE) į HKD
HK$0.098679
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AMD
֏4.89204
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MAD
.د.م0.116459
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MXN
$0.233299
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SAR
ريال0.047625
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ETB
Br1.88341
1 StrikeBit AI(STRIKE) į KES
KSh1.645285
1 StrikeBit AI(STRIKE) į JOD
د.أ0.0090043
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PLN
0.046228
1 StrikeBit AI(STRIKE) į RON
лв0.055372
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SEK
kr0.119761
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BGN
лв0.021209
1 StrikeBit AI(STRIKE) į HUF
Ft4.243197
1 StrikeBit AI(STRIKE) į CZK
0.264668
1 StrikeBit AI(STRIKE) į KWD
د.ك0.0038735
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ILS
0.04191
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BOB
Bs0.088011
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AZN
0.02159
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TJS
SM0.117475
1 StrikeBit AI(STRIKE) į GEL
0.03429
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AOA
Kz11.640693
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BHD
.د.ب0.0047752
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BMD
$0.0127
1 StrikeBit AI(STRIKE) į DKK
kr0.08128
1 StrikeBit AI(STRIKE) į HNL
L0.334518
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MUR
0.571881
1 StrikeBit AI(STRIKE) į NAD
$0.222123
1 StrikeBit AI(STRIKE) į NOK
kr0.127762
1 StrikeBit AI(STRIKE) į NZD
$0.022098
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PAB
B/.0.0127
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PGK
K0.054229
1 StrikeBit AI(STRIKE) į QAR
ر.ق0.046355
1 StrikeBit AI(STRIKE) į RSD
дин.1.276096
1 StrikeBit AI(STRIKE) į UZS
soʻm154.878024
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ALL
L1.052957
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ANG
ƒ0.022733
1 StrikeBit AI(STRIKE) į AWG
ƒ0.02286
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BBD
$0.0254
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BAM
KM0.021209
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BIF
Fr37.5666
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BND
$0.016383
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BSD
$0.0127
1 StrikeBit AI(STRIKE) į JMD
$2.047367
1 StrikeBit AI(STRIKE) į KHR
51.209575
1 StrikeBit AI(STRIKE) į KMF
Fr5.3594
1 StrikeBit AI(STRIKE) į LAK
276.086951
1 StrikeBit AI(STRIKE) į LKR
රු3.856609
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MDL
L0.214757
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MGA
Ar56.696356
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MOP
P0.101854
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MVR
0.19431
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MWK
MK22.086951
1 StrikeBit AI(STRIKE) į MZN
MT0.811657
1 StrikeBit AI(STRIKE) į NPR
रु1.794002
1 StrikeBit AI(STRIKE) į PYG
90.7034
1 StrikeBit AI(STRIKE) į RWF
Fr18.4785
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SBD
$0.104521
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SCR
0.176657
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SRD
$0.500507
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SVC
$0.111379
1 StrikeBit AI(STRIKE) į SZL
L0.221996
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TMT
m0.04445
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TND
د.ت0.0371856
1 StrikeBit AI(STRIKE) į TTD
$0.08636
1 StrikeBit AI(STRIKE) į UGX
Sh44.3992
1 StrikeBit AI(STRIKE) į XAF
Fr7.1374
1 StrikeBit AI(STRIKE) į XCD
$0.03429
1 StrikeBit AI(STRIKE) į XOF
Fr7.1374
1 StrikeBit AI(STRIKE) į XPF
Fr1.2954
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BWP
P0.170688
1 StrikeBit AI(STRIKE) į BZD
$0.025527
1 StrikeBit AI(STRIKE) į CVE
$1.20142
1 StrikeBit AI(STRIKE) į DJF
Fr2.2606
1 StrikeBit AI(STRIKE) į DOP
$0.804164
1 StrikeBit AI(STRIKE) į DZD
د.ج1.646047
1 StrikeBit AI(STRIKE) į FJD
$0.028829
1 StrikeBit AI(STRIKE) į GNF
Fr110.4265
1 StrikeBit AI(STRIKE) į GTQ
Q0.097536
1 StrikeBit AI(STRIKE) į GYD
$2.664587
1 StrikeBit AI(STRIKE) į ISK
kr1.5367

StrikeBit AI išteklius

Išsamesnei StrikeBit AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali StrikeBit AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StrikeBit AI

Kiek StrikeBit AI(STRIKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRIKE kaina USD valiuta yra 0.0127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRIKE į USD kaina?
Dabartinė STRIKE kaina USD valiuta yra $ 0.0127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StrikeBit AI rinkos kapitalizacija?
STRIKE rinkos kapitalizacija yra $ 2.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRIKE apyvartoje?
STRIKE apyvartoje yra 209.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRIKE kaina?
STRIKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04711552179324889USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRIKE kaina?
STRIKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01216602536876859USD.
Kokia yra STRIKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRIKE yra $ 65.21KUSD.
Ar STRIKE kaina šiais metais kils?
STRIKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRIKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 01:14:42(UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
10-18 16:36:53Sektoriaus naujienos
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Sektoriaus naujienos
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Sektoriaus naujienos
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Sektoriaus naujienos
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

STRIKE-į-USD skaičiuoklė

Suma

STRIKE
STRIKE
USD
USD

1 STRIKE = 0.0127 USD

Prekiauti STRIKE

STRIKE/USDT
$0.0127
$0.0127$0.0127
-2.83%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis