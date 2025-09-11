Daugiau apie STOS

Stratos kaina(STOS)

$0.0585
-3.28%1D
Stratos (STOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:58(UTC+8)

Stratos (STOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.058
24 val. žemiausia
$ 0.0627
24 val. aukščiausia

$ 0.058
$ 0.0627
$ 5.495906705056041
$ 0.05590637318212406
0.00%

-3.28%

-30.88%

-30.88%

Stratos (STOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0585. Per pastarąsias 24 valandas STOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.058 iki aukščiausios $ 0.0627 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STOS kaina yra $ 5.495906705056041, o žemiausia – $ 0.05590637318212406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STOS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stratos (STOS) rinkos informacija

No.1809

$ 2.27M
$ 56.36K
$ 5.85M
38.80M
100,000,000
ETH

Dabartinė Stratos rinkos kapitalizacija yra $ 2.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.36K. STOS apyvartoje yra 38.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.85M

Stratos (STOS) kainos istorija USD

Stebėkite Stratos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0019839-3.28%
30 dienų$ -0.0781-57.18%
60 dienų$ -0.0562-49.00%
90 dienų$ -0.0654-52.79%
Stratos kainos pokytis šiandien

Šiandien STOS užfiksuotas $ -0.0019839 (-3.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stratos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0781 (-57.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stratos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STOS rodiklis pasikeitė $ -0.0562 (-49.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stratos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0654 (-52.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stratos (STOS) pokyčius?

Peržiūrėkite Stratos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stratos (STOS)

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

Stratos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stratos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stratos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stratos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stratos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stratos (STOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stratos (STOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stratos prognozes.

Peržiūrėkite Stratos kainos prognozę dabar!

Stratos (STOS) Tokenomika

Supratimas apie Stratos (STOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stratos (STOS)

Ieškote, kaip nusipirkti Stratos? Viskas paprasta ir patogu! Stratos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STOS į vietos valiutas

1 Stratos(STOS) į VND
1,539.4275
1 Stratos(STOS) į AUD
A$0.088335
1 Stratos(STOS) į GBP
0.042705
1 Stratos(STOS) į EUR
0.049725
1 Stratos(STOS) į USD
$0.0585
1 Stratos(STOS) į MYR
RM0.24687
1 Stratos(STOS) į TRY
2.41488
1 Stratos(STOS) į JPY
¥8.5995
1 Stratos(STOS) į ARS
ARS$83.33325
1 Stratos(STOS) į RUB
4.94325
1 Stratos(STOS) į INR
5.15619
1 Stratos(STOS) į IDR
Rp959.01624
1 Stratos(STOS) į KRW
81.36297
1 Stratos(STOS) į PHP
3.34269
1 Stratos(STOS) į EGP
￡E.2.816775
1 Stratos(STOS) į BRL
R$0.3159
1 Stratos(STOS) į CAD
C$0.08073
1 Stratos(STOS) į BDT
7.1253
1 Stratos(STOS) į NGN
88.234965
1 Stratos(STOS) į COP
$229.41126
1 Stratos(STOS) į ZAR
R.1.023165
1 Stratos(STOS) į UAH
2.41488
1 Stratos(STOS) į VES
Bs9.126
1 Stratos(STOS) į CLP
$56.2185
1 Stratos(STOS) į PKR
Rs16.614585
1 Stratos(STOS) į KZT
31.53618
1 Stratos(STOS) į THB
฿1.858545
1 Stratos(STOS) į TWD
NT$1.775475
1 Stratos(STOS) į AED
د.إ0.214695
1 Stratos(STOS) į CHF
Fr0.046215
1 Stratos(STOS) į HKD
HK$0.45513
1 Stratos(STOS) į AMD
֏22.353435
1 Stratos(STOS) į MAD
.د.م0.528255
1 Stratos(STOS) į MXN
$1.087515
1 Stratos(STOS) į SAR
ريال0.219375
1 Stratos(STOS) į PLN
0.21294
1 Stratos(STOS) į RON
лв0.25389
1 Stratos(STOS) į SEK
kr0.546975
1 Stratos(STOS) į BGN
лв0.097695
1 Stratos(STOS) į HUF
Ft19.663605
1 Stratos(STOS) į CZK
1.22031
1 Stratos(STOS) į KWD
د.ك0.0178425
1 Stratos(STOS) į ILS
0.19422
1 Stratos(STOS) į AOA
Kz53.522235
1 Stratos(STOS) į BHD
.د.ب0.0220545
1 Stratos(STOS) į BMD
$0.0585
1 Stratos(STOS) į DKK
kr0.37323
1 Stratos(STOS) į HNL
L1.533285
1 Stratos(STOS) į MUR
2.66175
1 Stratos(STOS) į NAD
$1.02843
1 Stratos(STOS) į NOK
kr0.580905
1 Stratos(STOS) į NZD
$0.09828
1 Stratos(STOS) į PAB
B/.0.0585
1 Stratos(STOS) į PGK
K0.24804
1 Stratos(STOS) į QAR
ر.ق0.21294
1 Stratos(STOS) į RSD
дин.5.85936

Išsamesnei Stratos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stratos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stratos

Kiek Stratos(STOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STOS kaina USD valiuta yra 0.0585USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STOS į USD kaina?
Dabartinė STOS kaina USD valiuta yra $ 0.0585. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stratos rinkos kapitalizacija?
STOS rinkos kapitalizacija yra $ 2.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STOS apyvartoje?
STOS apyvartoje yra 38.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STOS kaina?
STOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.495906705056041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STOS kaina?
STOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05590637318212406USD.
Kokia yra STOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STOS yra $ 56.36KUSD.
Ar STOS kaina šiais metais kils?
STOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:58(UTC+8)

Stratos (STOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 STOS = 0.0585 USD

