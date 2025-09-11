Stratos (STOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0585. Per pastarąsias 24 valandas STOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.058 iki aukščiausios $ 0.0627 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STOS kaina yra $ 5.495906705056041, o žemiausia – $ 0.05590637318212406.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STOS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stratos (STOS) rinkos informacija
Dabartinė Stratos rinkos kapitalizacija yra $ 2.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.36K. STOS apyvartoje yra 38.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.85M
Stratos (STOS) kainos istorija USD
Stebėkite Stratos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0019839
-3.28%
30 dienų
$ -0.0781
-57.18%
60 dienų
$ -0.0562
-49.00%
90 dienų
$ -0.0654
-52.79%
Stratos kainos pokytis šiandien
Šiandien STOS užfiksuotas $ -0.0019839 (-3.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stratos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0781 (-57.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stratos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STOS rodiklis pasikeitė $ -0.0562 (-49.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stratos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0654 (-52.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stratos (STOS) pokyčius?
Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.
Stratos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stratos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stratos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stratos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Stratos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stratos (STOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stratos (STOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stratos prognozes.
Supratimas apie Stratos (STOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Stratos (STOS)
Ieškote, kaip nusipirkti Stratos? Viskas paprasta ir patogu! Stratos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.